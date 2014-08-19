Mac’te USB belleğe nasıl format atılır?

USB bellekler bazen siz öyle olmadığını bilseniz bile daha az depolama alanına sahipmiş gibi görünebilir. Ek olarak Mac bilgisayarlada USB bellekleri çalıştırmak için FAT formatının kullanım gerekliliği, kullanıcıları zorlamaktadır. Bu durumda USB belleği format atarak biçimlendirme zorunluluğu ortaya çıkar. Mac bilgisayarlarda USB bellekleri nasıl biçimlendirebileceğinizi anlatacağız.

USB belleğinizi Mac bilgisayarınıza taktıktan sonra, Finder üzerindeki Uygulamalar klasöründen İzlenecler klasörünü açın. İzlenceler klasöründen “Disk İzlencesi” seçeneğine tıklayın. Bu işlemi boşluk + command tuşlarına basarak açtığımız Spotlight aramasına izlence veya disk izlencesi yazarak da gerçekleştirebilirsiniz.