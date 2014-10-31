Laptopların pil ömrü nasıl uzatılır?

Günümüzün baş belası bataryalar. Hem akıllı telefonlarımızda, hem de bilgisayarlarımızda bataryaların daha uzun süre sağlıklı kalması birçok kullanıcı için oldukça büyük önem arz ediyor. Yine de bataryaların da bir ömrü var ve bir yerde bu ömür son buluyor. Ancak düzgün bir bakımla, laptoplarımızdaki bataryaları bilgisayar değiştirmeye gerek kalmadan çok daha uzun süreler kullanabiliriz.

Öncelikle laptopların batarya ömrünü uzatma işleminin zahmetli bir süreç olduğunu söyleyelim. Bilgisayarınızın piline iyi bakmak, sanıldığı gibi kolay bir iş değil. Bu yüzden ilk olarak daha az etkili ancak pratik olan bir yaklaşım ile yazıya başlıyoruz.

Bilgisayarınızı evde fişe takılı bir şekilde kullanırken, uzun süreler de bu şekilde kullanacaksanız bilgisayarınızı kapatıp bataryayı çıkarın. Daha sonra bataryaya ihtiyacınız olduğunda yeniden takarak kullanmaya devam edin. Eğer son kullanımınızın üzerinden 2 ay veya daha fazla bir zaman geçtiyse, bilgisayarı alıp dışarı çıkmadan önce bir kontrol edip ihtiyaç halinde bataryayı şarj etmenizde fayda var. Fişe takılı olsun veya olmasın, bilgisayarınızın bataryasını hiçbir zaman cihaz açıkken çıkarmayın. Önce cihazı kapatın. Batarya ömrünü en basit olarak bu şekilde arttırabilirsiniz.

Daha derin bir bakım yapmak istiyorsanız da, bataryanızın hiçbir zaman %80’in üzerine ve %20’nin altına düşmemesini sağlayın. Fiş takılı bir şekilde çalışıyorsanız, şarj olurken bir gözünüz de miktarda olsun. Bataryanın şarjı %80’e ulaştığı zaman bilgisayarınızı kapatın, bataryayı çıkarın ve fişe takılı bir şekilde kullanmaya devam edin. Dışarıda kullanacağınız zaman da bilgisayarı kapatıp bataryanızı takın. Kullanım sırasında bilgisayarınızın bataryası %20 düzeyine indiği zaman da çok acil değilse bilgisayarınızı kapatın ve fişe takana kadar tekrar açmayın. Nispeten uğraştırıcı olan bu yöntem ile bataryaların ömrü birkaç yıl daha uzatılabilir.