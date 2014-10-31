Laptopların pil ömrü nasıl uzatılır?

Günümüzün baş belası bataryalar. Hem akıllı telefonlarımızda, hem de bilgisayarlarımızda bataryaların daha uzun süre sağlıklı kalması birçok kullanıcı için oldukça büyük önem arz ediyor. Yine de bataryaların da bir ömrü var ve bir yerde bu ömür son buluyor. Ancak düzgün bir bakımla, laptoplarımızdaki bataryaları bilgisayar değiştirmeye gerek kalmadan çok daha uzun süreler kullanabiliriz.
Öncelikle laptopların batarya ömrünü uzatma işleminin zahmetli bir süreç olduğunu söyleyelim. Bilgisayarınızın piline iyi bakmak, sanıldığı gibi kolay bir iş değil. Bu yüzden ilk olarak daha az etkili ancak pratik olan bir yaklaşım ile yazıya başlıyoruz.
Bilgisayarınızı evde fişe takılı bir şekilde kullanırken, uzun süreler de bu şekilde kullanacaksanız bilgisayarınızı kapatıp bataryayı çıkarın. Daha sonra bataryaya ihtiyacınız olduğunda yeniden takarak kullanmaya devam edin. Eğer son kullanımınızın üzerinden 2 ay veya daha fazla bir zaman geçtiyse, bilgisayarı alıp dışarı çıkmadan önce bir kontrol edip ihtiyaç halinde bataryayı şarj etmenizde fayda var. Fişe takılı olsun veya olmasın, bilgisayarınızın bataryasını hiçbir zaman cihaz açıkken çıkarmayın. Önce cihazı kapatın. Batarya ömrünü en basit olarak bu şekilde arttırabilirsiniz.
Daha derin bir bakım yapmak istiyorsanız da, bataryanızın hiçbir zaman %80’in üzerine ve %20’nin altına düşmemesini sağlayın. Fiş takılı bir şekilde çalışıyorsanız, şarj olurken bir gözünüz de miktarda olsun. Bataryanın şarjı %80’e ulaştığı zaman bilgisayarınızı kapatın, bataryayı çıkarın ve fişe takılı bir şekilde kullanmaya devam edin. Dışarıda kullanacağınız zaman da bilgisayarı kapatıp bataryanızı takın. Kullanım sırasında bilgisayarınızın bataryası %20 düzeyine indiği zaman da çok acil değilse bilgisayarınızı kapatın ve fişe takana kadar tekrar açmayın. Nispeten uğraştırıcı olan bu yöntem ile bataryaların ömrü birkaç yıl daha uzatılabilir.
dergi
Kasım 8, 2014 at 1:09 pm
Gerekli bilgiler için teşekkürler.. Zaten kullanmayı bilmeyenler için teknoloji sürekli sıkıntılar doğurmuştur. Bu kültür oluşuncaya kadar devam edecektir. Bu bilinçsizliği kökten çözmenin yolu ise, aldığımız ürünün kullanma talimatını okumaktan geçer! Teknolijiyi kullan ki, robotlaşma!
sinan
Şubat 7, 2015 at 1:04 am
bataryasız bilgisayar kullanılmaz çok büyük bir risk.Bu haberi neye dayanarak yazdınız anlayamadım doğrusu.batarya takılı halde %100 şarjda kullanın hiç bir problem olmaz.batarya dolduktan sonra bilgisayar otomatik olarak bataryadan kullanımı kesiyor…
mustafa
Şubat 20, 2015 at 10:35 pm
“bir problem olmaz.batarya dolduktan sonra bilgisayar otomatik olarak bataryadan kullanımı kesiyor…” diyenlerdenseniz zaten bir iki yıl sonra bataryayı değiştirmeyi göze alıyorsunuz demektir.
Yukarıda anlatılanlar doğrultusunda kullandığım bilgisayarımın bataryasını -ki 2006 da almıştım- hala kullanıyorum ve yaklaşık 1,5 saat dayanıyor.
müslüm
Mart 17, 2016 at 8:57 am
Sinan beye katılıyorum. yazıyı teknolojiyi bilmeyen biri yazmış. şarj olması gereken %100 lük kısmı buldumu laptop otomatik şarj etmeyi kesiyor zaten. Anlamsız bir yazı olmuş.
Bataryayı kesinlikle çıkarmayın laptobu ne için almışsınız zaten. Elektrik kesildiğinde bilgileriniz gidecek, windows ve programlarınız zarar görecek. Bataryasız kullanacaksak notebook almayalım.
Zaten bilgisayar tehlikeli kısma gelince de şarja geçmemizi istiyor. Tehlikeli noktadada batarya uyarısı veriyor. SAygılar…
Emir
Mart 4, 2015 at 1:28 am
Bilmediğimden soruyorum. Eğer bataryayı çıkartıp fişe takılı halde kullanırsak direkt gelen elektrik cihaza zarar vermez mi ? Yani bataryanın gelen enerjiyle bilgisayar arasında dengeleyici bir rolü yokmu, yoksa o rolü adaptör görüyor mu ?
zaptup
Mart 23, 2015 at 9:51 pm
Bataryanın dengeleyici rolü yoktur arkadaşlar. Dengeleme regülatör denilen aparatla yapılır. Bildiğim kadarıyla bazı adaptörler bu görevi görüyor.
Batarya dolduktan sonra evet, bilgisayar otomatikman kesiyor ancak belli bir yüzdeye düştüğünde otomatikman şarj etmeye başlar. Bu sürekli devirdaim bataryanın ömrünü azaltıyor.
Batarya
Mart 11, 2015 at 7:23 am
Ne kadar çabalasamda yinede batarya ölüyor, muadil batarya fiyatları da uygun batarya.com dan alıyorum takır takır çalışıyor.:)
RL
Nisan 13, 2015 at 6:15 pm
peki eğer batarya çıkmıyorsa ne yapacağız 😀 bilgisayarı alalı daha 6 ay olmadı ama batarya gömülü olduğu için çıkaramıyorum laptopım bir oyun bilgisayarı dolayısıyla oyun oynuyorum ama doğal olarak fişe takılı olarak kullanmak zorunda kalıyorum çünkü şarjın oyunları yarım saatten fazla kurtarmasına imkan yok, ama batarya da gözlerimin önünde eriyor, civanım. Cengaver gibi bataryaydı ilk aldığım şimdi ise %100 bile görünmüyor, %97 max da kalıyor eğer fişe takılı değilse takılıysa da tam gözüküyor çıkarttığım anda düşüyor.
Arthas
Mayıs 20, 2015 at 7:43 am
Boyle saçma biseyi neye dayanarak yazdın? Bu sekilde pil ömrünü uzatamazsın.pili çıkarmanın pile cok az bi miktarda olsa faydası vardır ama pcyi bıraktığın risk cok fazla.üstelik hiç bir batarya bir pcden daha değerli değildir.benim pil gömülü pil.yani kasamın arkasında ram hd pil hiç bir çıkan yuva yok.(laptop) eğer bu teorin doğru olsa adamlar pil yuvası yapar pil dolunca çıkarsın çocuk diye düşünürdü.
pilin ömrünü uzatmak için pilin bosalma hızının düşük olması gerekir.yüksek kapasite ram takarak.ssd kullanarak.Son nesil i7 işlemci kullanarak son nesil enerjiyi verimli kullanan ekran kartı kullanarak.en iyi bu sekilde uzatırsın.
bunun dışında güc ayarlarını düzgün ayarlayarakta birkaç saat farkeder.Gelişmiş performans seçeneklerinde disk alanını ram olarak kullanmayarakda biraz uzatabilirsin Ve yerli yersiz sarj aletini takıp çıkarırsan pili cok takıp çıkarırsan bunlarda zarar verir.Pili pcden çıkarmak elektriğin dalgalanacağı anda veya kesileceği anda hdd kullanıosan zarar verme ihtimali cok yüksek.
SAADET
Mart 15, 2016 at 11:50 am
Merhaba bilgisayarımın şarjı hemen doluyor toshiba sitesi bataryamın artık zayıf olduğunu ve yeni batarya almamı öneriyor.pek fazla bilmiyorum bilgisayarımdan bataryasını çıkartarak hiç kullanmadım.pil almasam bataryayı çıkarmadan şarjı bitince yine şarja takılı kullansam batarya patlamaz dimi yada bilgisayarım yanmaz değil mi?LÜTFEN YARDIMMMMM
Berk
Haziran 12, 2015 at 12:05 pm
Anlayamadığım bir şey var. %80 olmasındaki amaç ne ki sonuçta adam %100 e kadar doldurma izni vermiş.
enes
Mart 30, 2017 at 10:04 am
cevabını bildiğimden değil ama sony vaio dizüstü bilgisayarım var ve sonynin batarya seviyesini %80 üzerine çıkarmamak için ayrı özel bir opsiyonu bulunuyor pil ömrünü uzatmak için, adamlar bir şey düşünmüş ki koymuş
ahmet berat
Eylül 25, 2016 at 9:43 pm
öncelikle bilmediğimden soruyorum benim laptopum bazı oyunlarda (csgo,lol,gta 5) aniden kapanıyor sebepsiz yere ben acaba yeni bir batarya alırsam bu sıkıntı çözülür mü yoksa sorun laptop damı cevap verirseniz çok güzel olur benim için en azında yeni bir bataryaya 100 tl vermemiş olurum.