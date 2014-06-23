iPad’e nasıl WhatsApp yüklenir?

Tüm akıllı telefonlarda oldukça popüler hale gelen WhatsApp, internet üzerinden mesajlaşma imkanı sağlıyor. Ancak tablet kullanıcıları için herhangi bir sürümü olmayan uygulamayı iPad ve iPod Touch cihazlarınıza yüklemenin bir yolu var. Normal kurulum işlemlerinin yanında biraz uğraş gerektiren bu yöntem ile siz de iPad üzerinden WhatsApp’ı kullanabileceksiniz.
Bu yazı 21 Ekim 2014 tarihinde güncellenmiştir.
iOS 8 GÜNCELLEMESİ
iOS 8 tanıtıldığından bu yana birçok okurumuzdan işlemin iOS 8 yüklü iPad’lerde düzgün bir şekilde gerçekleşmediğine yönelik mesajlar aldık. Henüz bu sorun için net bir çözüm bulunmasa da, uzak ihtimali olan bir yöntem mevcut. Sorun, yüksek ihtimalle WhatsApp’ın App Store’daki mevcut sürümünden kaynaklanıyor. Yine de şu an App Store’da 2.11.12 sürümü yer alan WhatsApp’ın iOS 8 yüklü iPad’lerde çalışan tek bir sürüm bulunuyor. 2.11.8 sürümüne herhangi bir şekilde ulaşıp, aşağıda anlattığımız işlemi bu .ipa dosyasıyla gerçekleştirirseniz, iOS 8 yüklü iPad’inizde WhatsApp’ı çalıştırabilirsiniz. Bu dosyaya erişmek için düşük bir ihtimal de olsa bilgisayarınızda ve özellikle Çöp Kutusu veya Geri Dönüşüm Kutusu’nda “WhatsApp 2.11.8.ipa” yazarak arama yapabilirsiniz. Bir diğer seçenek de dosyayı Google’da aramak. Şu an için download linki veya bir site ismi söylememiz uygun olmayacağından bu işlemi size bırakıyoruz. Ancak dosyanın bulunabilir olduğunu da belirtelim.
Ek olarak 2.11.8 sürümüne ulaşsanız dahi iOS 8 yüklü iPad’de WhatsApp’ın çalışıp çalışmayacağına dair kesin bilgi veremiyoruz. Ancak şimdilik denemeye değer tek yöntem olarak bu sürüm üzerinden yükleme yapmak haricinde bir yöntem söz konusu değil. Konuyla ilgili gelişme olduğunda makalemizi güncelleyeceğimizden de emin olabilirsiniz.
WhatsApp’ı bilgisayara indirin
İlk olarak uygulamanın kurulum dosyasını yüklememiz gerekiyor. Ancak WhatsApp’ın herhangi bir iPad sürümü olmadığı için, bunu direkt olarak yapamıyoruz. Onun yerine, eski yöntemlere başvuracağız ve uygulamayı Mac veya Windows bilgisayarımıza indireceğiz. iTunes’u açın ve iTunes Store’da WhatsApp Messenger’ı bulun. iPhone uygulamaları sekmesi altında uygulamayı göreceksiniz. iPhone sürümünü seçin, parolanızı girin ve indirin.
.ipa dosyasına erişin
Şimdi geleneksel yöntemlerden biraz uzaklaşacağız. Kurulum dosyası olan .ipa formatındaki dosyaya ihtiyacımız var. Bunun için de Mac bilgisayarımızda Finder>Müzik>iTunes>iTunes Media>Mobile Applications yolunu izleyeceğiz. Mobile Applications klasörünün nerede olduğu, kullandığınız işletim sistemine göre değişmekle birlikte, çoğu Mac bilgisayarlarda belirttiğimiz yol üzerindedir. Windows bilgisayarlarda ise Program Files>iTunes>iTunes Media veya Müzikler>iTunes>iTunes Media yolu üzerinden Mobil Applications klasörüne ulaşabilirsiniz.
Klasöre girdikten sonra karşımıza indirdiğimiz uygulamaların .ipa dosyaları çıkacak. WhatsApp’a kadar inin ve .ipa uzantılı dosyayı masaüstünüze kopyalayın.
iFunbox ile kurulum
iPad veya iPod Touch cihazınızı bilgisayarınıza bağlayın. Şimdi iPad üzerindeki dosyaları yönetmek için iTunes haricinde başka bir program kullanacağız. Bu makalemizde kullandığımız program ise, tamamen ücretsiz olan iFunbox programı.
Siteye girip, platformunuzu seçtikten sonra programın son sürümünü indirin ve programı çalıştırın. Üst menüsünün en sağında bulunan, Install App seçeneğine tıklayın ve masaüstündeki WhatsApp .ipa dosyasını seçin. Hızlıca kurulum gerçekleşecek ve WhatsApp simgesini iPad ekranınızda göreceksiniz. Ama daha işimiz bitmedi, WhatsApp’ın çalışması için birkaç işlem daha yapmamız gerekiyor.
iPhone’a WhatsApp kurun
Sıradaki işlem için, bir iPhone’a ihtiyacımız var. Telefonunuzda hali hazırda WhatsApp yüklüyse, bir alttaki paragraftan okumaya devam edebilirsiniz. Telefonunuz üzerinden uygulama mağazanıza girin ve normal bir şekilde WhatsApp’ı indirin. Uygulamayı açtığınızda sizden bir telefon numarası isteyecek. iPad’inizde kullanmak istediğiniz numarayı WhatsApp’a girin ve size gönderilecek doğrulama kodu ile kayıt işlemini tamamlayın.
Artık WhatsApp’a telefon numaramızı kaydettik. Şimdi iPad’i bilgisayardan çıkarıp, iPhone’u bağlıyoruz ve iFunbox’u açıyoruz. iPhone girişinin altındaki User Applications klasörüne tıklayın ve WhatsApp simgesine çift tıklayarak girin. Sonrasında kayıt verilerinin de bulunduğu Library ve Documents klasörlerini masaüstünüze atın.
Verileri iPad’e taşıyın
Neredeyse bitiriyoruz artık. iPhone’u çıkarıp iPad’i bilgisayarınıza bağlayın ve iFunbox’ı açın. iPad girişi altından User Applications klasörüne tıklayın ve deminki gibi WhatsApp’a girin. Şimdi masaüstüne attığımız Library ve Documents klasörlerini, iPad’de bulunanlar ile değiştireceğiz ve böylece kayıt verileri iPad’e taşınmış olacak.
iPad’e WhatsApp kurma işlemimiz bu kadar. Süreç sırasında bazı sorunlarla karşılaşan kullanıcılar olmuş ancak adımları dikkatli bir şekilde izlerseniz bir sorun yaşamamanız gerekiyor. Cihazın desteklenmediği uyarısını kaldırmak için de iPad üzerinden WhatsApp’ı kapatıp açmanız gerekebilir.
Aslı
Ağustos 20, 2014 at 10:27 pm
🙁
dısko
Ağustos 24, 2014 at 8:23 pm
çok sağolll
ayk
Ağustos 28, 2014 at 6:19 pm
kurulumu yaptım ama ne yaptıysam cihazınız desteklemiyor yazısı gitmedi sonuç kullanılmıyor
YKP
Eylül 11, 2014 at 3:00 pm
.ipa dosyası çıkamdı lutfen yardım arkadaslar
PCWorld Türkiye
Eylül 11, 2014 at 3:37 pm
ipa dosyasına erişmek için bilgisayarınıza WhatsApp’ı iTunes üzerinden indirmeniz gerekiyor. Sonrasında ya Program Files içerisindeki iTunes klasöründe, ya da Müzikler içerisindeki iTunes içerisinde Mobile Applications klasörünü bulabilir, oradan .ipa dosyasına erişebilirsiniz.
Ykp
Eylül 12, 2014 at 4:30 pm
Saol onu yaptım ama hala desteklemiyor yazıyor ne yapmam lazım ??
meteor
Eylül 18, 2014 at 8:04 pm
ipa dosyası vistada bilgisayarım/C/Kullanıcılar/kullanıcı ismin/müzik/itunes/itunes media /mobile app içinde ama ilk önce itunes dan whatsapı indirmen gerek indirme işlemi tamamlandıktan sonra o klasöre düşücek dosya görüceksin zaten
meteor
Eylül 18, 2014 at 8:05 pm
merhaba ben ipad minide ios 8 i yükleyene kadar whatsappı sorunsuz kullandım taki ios 8 güncellmesine geçince her dey alt üst oldu aynı yöntem le yükleme yaptımsada hata verdi acaba yeni sürüm mü engelliyo yüklemeyi preferences klasörünün içindeki 2 dosya uzantısı nı değiştiremiyorum konu hakkında fikri olan lütfen yardımcı olsun herkeze saygılar
Can
Eylül 20, 2014 at 12:47 am
Aynı sorun bnde de var lütfen yardım
meteor
Eylül 20, 2014 at 10:30 am
LİBRARY/ preferences içerisindeki 2 dosya uzantısı değiştirilmiyo yada sürüklenmiyo sorun bu ayrıntıdan kaynaklı olabilir o yüzden whatsapp bozuluyo ama ios un 8 sürümüyle ipade whatsapp kurulumunu engellemesi de söz konusu olabilir ,tabi bunlar sadece ihtimaller umarım en kısa sürede bu konu çözüme kavusur ve bizde whatsappı bbir önceki sürümdeki gibi ipad lerimizde kullanmaya devam ederiz,herkese saygılar
PCWorld Türkiye
Eylül 20, 2014 at 4:20 pm
iOS 8 için henüz bir bilgimiz bulunmuyor ne yazık ki. Yazımızı
iOS 8’de sistemin işlemeyeceğine dair bir uyarı koyarak güncelledik. Yeni işletim sistemiyle WhatsApp kurulumunu öğrendiğimiz an paylaşacağımıza emin olabilirsiniz.
Teşekkür ediyoruz.
samet
Ekim 7, 2014 at 4:43 pm
İOS 8 versiyonu için güzel haberler bekliyorum sizden!
Hakan
Ekim 9, 2014 at 6:14 pm
İfunbox bilgisayar çökertiyor. Sak’n denemeyin. Bios”‘u çökertiyor.
PCWorld Türkiye
Ekim 9, 2014 at 6:49 pm
Bu kadar insan deneyip memnun kalırken, kendi probleminizi genele yansıtmanızın pek de makul olmadığını düşünüyoruz. Programın BIOS bazında bir sorun yaratmasının da pek mümkün olmadığı görüşündeyiz.
LÜTFEN CEVAPLAYIP BANA DÖNÜN
Ekim 11, 2014 at 11:17 pm
Önceden bu yazınıs sayesinde ipadimde whats app i kullanabimiştim fakat qüncelleme yaptığım için whats app ım siilindi tekrar yüklme işlemlerini yaptım fakat olmadı. (ipadim ios 8 ) Lütfen yardımcı olun…
yakup akın
Ekim 14, 2014 at 1:08 pm
merhaba,
talimatları sırası ile yaptım, kurulumu gerçekleştirdim, library ve documents klasörlerini telefondakiler ile değiştirdim ancak i padimdeki whatsappı tıkladığımda sohbet geçmişini kurtar ekranı çıkıyor
kurtarma başarılı diyor ama her açışta aynı işlemi yapıyor, ne yapmalıyım acaba?
Teşekkürler
Meteor
Ekim 15, 2014 at 12:00 pm
Bence sen yaklaşmıssın 1 kere denedim ben olmadı preferences içindeki 2 tane klasörü sürükleyemiyorum,anladıgım kadarıyla sen yapmışsın bence iphonendeki whatsappı bi sil 0 dan yükle aynı yöntemlerle tekrar dene bakalım olucakmı sadece bir yöntem denemende fayda var diye düşünüyorum,cünkü documents içindeki dosyalar sürükleniyo,fakat library içindeki preferences dosyası içerisindeki 2 tane uzantı taşınmıyo,orda bir ayrıntı oldugunu düşünüyorum.kokay gelsin
gafsjhf
Ekim 16, 2014 at 11:13 pm
install app çıkmadı
burak
Ekim 25, 2014 at 11:08 pm
her şeyi yaptım, işlemlerde sorun çıkmadı fakat cihazınız desteklemiyor uyarısı çıkıyor, bunu aşamadım..cihaz ios 8.1..
Nevzat
Ekim 27, 2014 at 9:42 pm
Ben bu yöntem ile 2 ay önce ipoduma whatsapp yüklemiştim
Şimdi ios 8 güncellemesi yapıcam ancak güncelleme yaptıktan sonra ipodda whatsapp tekrar çalışır mı veya tekrar aynı işlemi yapmak zorunda kalır mıyım
Emo
Kasım 8, 2014 at 10:12 pm
Abi bende iphone olmadığı için ipadime whatsapp indirmiye çalışıyorum eğer iphone um olsa hiç bunu dert eder miyim
Cevap bekliyorum
Aralık 2, 2014 at 10:38 am
Whatsapp 2.11.7 çalışır mı
Efkan Sırma
Aralık 15, 2014 at 11:35 pm
Arkadaşlar umarım yardımı olur iki gündür ne denediysem olmadı ipad 2 ios 8 cihazım jbli ve bir çok whatsapp.ipa dosyası denedim çalışmadı desteklemedi en sonunda cydiadan whatspad tweakini kurdum (işe yaradımı bilmiyorum)sonra pcde itunesden whatsappı güncel sürüm indirdim ardın bilgisayarım/c kullanıcılar/kullanıcı adım/müzipim/itunes/itunes application dan indirdiğim whatsappın güncel sürümünü ifunboxla tabletime kurdum ve sorunsuz çalıştı umarım yararım olur
haso
Ocak 1, 2015 at 5:35 pm
iPhone zorunlu mu ?
Zeynep
Eylül 6, 2015 at 12:26 pm
Evet,ben ne denediysem olmadı.
Jailbreak yaparsanız sanırım gerekmiyor fakat üstteki yöntem için Iphone mutlaka gerekiyor;çünkü Iphone’daki dosyaları kullanıyoruz.
şenol
Ocak 14, 2015 at 10:18 pm
slm
WhatsApp 2.11.8.ipa indirip ifunbox ile ıpad 4 kurdum.
Fakat whatsapp açtıgımda apple kimliği soruyor .
Girdiğimde whatsapp kapatıyor yardımcı olabilir misiniz.
tşk.
OZAN
Kasım 30, 2016 at 8:30 am
ÇÖZÜMÜNÜ BULABİLDİNMİ BENDEDE İPHONE 3GS DE AYNI SORUN VAR
duygu
Nisan 18, 2015 at 3:03 pm
ipad air e whatsapp yüklemeye çalışıyorum ifunboxe bağladığımda whatsappın içine girmek istiyorum yani document dosyasına fakat whatsapp dosyası boş çıkıyor bunu nasıl düzeltebilirim yardımcı olurmusunuz..
Kemale
Nisan 19, 2015 at 5:04 pm
Benimki İpad 4 buna yüklenirmi?
Salih
Mayıs 3, 2015 at 3:38 pm
1.5 aydır ugrasıyorum olmadı. Olmucakda sanırım. Yapan varsa allah rızası için paylassın. İos 8.3 deyim suanda. Defiştirmez olaydım. İos 8.3 için ipad jb side yok. Kaldık oyle. İpad ios 8.3 yüklü olup whatsapp çalıştıran biri varsa lütfen cevap.
Çağrı
Mayıs 27, 2015 at 7:58 pm
aynı şekil bende öyle kaldım 8.3 de kaldım ve jb yok whatsappı yükledim ama hata veriyo bulursanız banada haber verin . Downgrade yapmayıda denedim ama olmadı gene .
Zehra
Mayıs 14, 2015 at 7:37 pm
Benimki de Ipad mini, whatssapp yüklenmiyor mu? Yardımcı olursanız sevinirim
yavuz ülker
Temmuz 1, 2015 at 12:16 pm
İyi günler, anlattığınıza tamamiyle sadık kalarak iphone dan klasörleri alma islemine kadar sorunsuz yürüdü fakat iphone u ifunbox bağlayıp klasörleri kopyalamak istediğimde yukarıda linkini de eklediğim bağlanılamıyor hatasını aldım. yardımcı olurmusunuz. selamlar.
Saat kutusu
Eylül 18, 2015 at 11:17 am
Bunu yap areal satin iPad imalatina baslarim
iPad Pro (Canavar Bilgisayar)
Mayıs 12, 2016 at 5:01 am
selamün aleyküm iso 9,3,1 deyiz.. ???
Elif
Temmuz 20, 2016 at 7:27 am
Arkadaşlar bilmiyorum yazımı görür müsünüz fakat okuyan birisi varsa şöyle denemenizi öneriyorum: Bilgileri aktaracağınız iphonela ipadin sürümleri aynı olmalı yani ipadı son sürüme güncellediyseniz iphoneda güncellenmiş olmalı bir de öyle deneyin ben öyle yapmıştım aynı sorunları yaşıyordum sonra ikisinide güncelledim ve oldu hiçbir sorun da yaşamadım.
OZAN
Kasım 30, 2016 at 8:39 am
arkadaşlar iphone 3gs whatsap desteği olmadığı için ifunbox ile dışta bir whatsap kurdum ama çalıştırınca apple kimliği ve parolası soruyor girincede kapanıyor nasıl çözerim.
Mehman2121
Eylül 4, 2017 at 9:55 pm
Salam