iPad’e nasıl WhatsApp yüklenir?

Tüm akıllı telefonlarda oldukça popüler hale gelen WhatsApp, internet üzerinden mesajlaşma imkanı sağlıyor. Ancak tablet kullanıcıları için herhangi bir sürümü olmayan uygulamayı iPad ve iPod Touch cihazlarınıza yüklemenin bir yolu var. Normal kurulum işlemlerinin yanında biraz uğraş gerektiren bu yöntem ile siz de iPad üzerinden WhatsApp’ı kullanabileceksiniz.

Bu yazı 21 Ekim 2014 tarihinde güncellenmiştir.

iOS 8 GÜNCELLEMESİ

iOS 8 tanıtıldığından bu yana birçok okurumuzdan işlemin iOS 8 yüklü iPad’lerde düzgün bir şekilde gerçekleşmediğine yönelik mesajlar aldık. Henüz bu sorun için net bir çözüm bulunmasa da, uzak ihtimali olan bir yöntem mevcut. Sorun, yüksek ihtimalle WhatsApp’ın App Store’daki mevcut sürümünden kaynaklanıyor. Yine de şu an App Store’da 2.11.12 sürümü yer alan WhatsApp’ın iOS 8 yüklü iPad’lerde çalışan tek bir sürüm bulunuyor. 2.11.8 sürümüne herhangi bir şekilde ulaşıp, aşağıda anlattığımız işlemi bu .ipa dosyasıyla gerçekleştirirseniz, iOS 8 yüklü iPad’inizde WhatsApp’ı çalıştırabilirsiniz. Bu dosyaya erişmek için düşük bir ihtimal de olsa bilgisayarınızda ve özellikle Çöp Kutusu veya Geri Dönüşüm Kutusu’nda “WhatsApp 2.11.8.ipa” yazarak arama yapabilirsiniz. Bir diğer seçenek de dosyayı Google’da aramak. Şu an için download linki veya bir site ismi söylememiz uygun olmayacağından bu işlemi size bırakıyoruz. Ancak dosyanın bulunabilir olduğunu da belirtelim.

Ek olarak 2.11.8 sürümüne ulaşsanız dahi iOS 8 yüklü iPad’de WhatsApp’ın çalışıp çalışmayacağına dair kesin bilgi veremiyoruz. Ancak şimdilik denemeye değer tek yöntem olarak bu sürüm üzerinden yükleme yapmak haricinde bir yöntem söz konusu değil. Konuyla ilgili gelişme olduğunda makalemizi güncelleyeceğimizden de emin olabilirsiniz.

WhatsApp’ı bilgisayara indirin

İlk olarak uygulamanın kurulum dosyasını yüklememiz gerekiyor. Ancak WhatsApp’ın herhangi bir iPad sürümü olmadığı için, bunu direkt olarak yapamıyoruz. Onun yerine, eski yöntemlere başvuracağız ve uygulamayı Mac veya Windows bilgisayarımıza indireceğiz. iTunes’u açın ve iTunes Store’da WhatsApp Messenger’ı bulun. iPhone uygulamaları sekmesi altında uygulamayı göreceksiniz. iPhone sürümünü seçin, parolanızı girin ve indirin.

.ipa dosyasına erişin

Şimdi geleneksel yöntemlerden biraz uzaklaşacağız. Kurulum dosyası olan .ipa formatındaki dosyaya ihtiyacımız var. Bunun için de Mac bilgisayarımızda Finder>Müzik>iTunes>iTunes Media>Mobile Applications yolunu izleyeceğiz. Mobile Applications klasörünün nerede olduğu, kullandığınız işletim sistemine göre değişmekle birlikte, çoğu Mac bilgisayarlarda belirttiğimiz yol üzerindedir. Windows bilgisayarlarda ise Program Files>iTunes>iTunes Media veya Müzikler>iTunes>iTunes Media yolu üzerinden Mobil Applications klasörüne ulaşabilirsiniz.

Klasöre girdikten sonra karşımıza indirdiğimiz uygulamaların .ipa dosyaları çıkacak. WhatsApp’a kadar inin ve .ipa uzantılı dosyayı masaüstünüze kopyalayın.

iFunbox ile kurulum

iPad veya iPod Touch cihazınızı bilgisayarınıza bağlayın. Şimdi iPad üzerindeki dosyaları yönetmek için iTunes haricinde başka bir program kullanacağız. Bu makalemizde kullandığımız program ise, tamamen ücretsiz olan iFunbox programı.

Siteye girip, platformunuzu seçtikten sonra programın son sürümünü indirin ve programı çalıştırın. Üst menüsünün en sağında bulunan, Install App seçeneğine tıklayın ve masaüstündeki WhatsApp .ipa dosyasını seçin. Hızlıca kurulum gerçekleşecek ve WhatsApp simgesini iPad ekranınızda göreceksiniz. Ama daha işimiz bitmedi, WhatsApp’ın çalışması için birkaç işlem daha yapmamız gerekiyor.

iPhone’a WhatsApp kurun

Sıradaki işlem için, bir iPhone’a ihtiyacımız var. Telefonunuzda hali hazırda WhatsApp yüklüyse, bir alttaki paragraftan okumaya devam edebilirsiniz. Telefonunuz üzerinden uygulama mağazanıza girin ve normal bir şekilde WhatsApp’ı indirin. Uygulamayı açtığınızda sizden bir telefon numarası isteyecek. iPad’inizde kullanmak istediğiniz numarayı WhatsApp’a girin ve size gönderilecek doğrulama kodu ile kayıt işlemini tamamlayın.

Artık WhatsApp’a telefon numaramızı kaydettik. Şimdi iPad’i bilgisayardan çıkarıp, iPhone’u bağlıyoruz ve iFunbox’u açıyoruz. iPhone girişinin altındaki User Applications klasörüne tıklayın ve WhatsApp simgesine çift tıklayarak girin. Sonrasında kayıt verilerinin de bulunduğu Library ve Documents klasörlerini masaüstünüze atın.

Verileri iPad’e taşıyın

Neredeyse bitiriyoruz artık. iPhone’u çıkarıp iPad’i bilgisayarınıza bağlayın ve iFunbox’ı açın. iPad girişi altından User Applications klasörüne tıklayın ve deminki gibi WhatsApp’a girin. Şimdi masaüstüne attığımız Library ve Documents klasörlerini, iPad’de bulunanlar ile değiştireceğiz ve böylece kayıt verileri iPad’e taşınmış olacak.

iPad’e WhatsApp kurma işlemimiz bu kadar. Süreç sırasında bazı sorunlarla karşılaşan kullanıcılar olmuş ancak adımları dikkatli bir şekilde izlerseniz bir sorun yaşamamanız gerekiyor. Cihazın desteklenmediği uyarısını kaldırmak için de iPad üzerinden WhatsApp’ı kapatıp açmanız gerekebilir.