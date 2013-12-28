Google+ hesabı nasıl silinir?

Google+, Facebook ve Twitter gibi etkin güç sayabileceğimiz sosyal medya servislerinden popülerlik açısından gerisinde kalıyor. Eğer siz de benim gibiyseniz yani üçüncü bir hesapla başa çıkamayacağınızı düşünüyorsanız Google+ hesabınızı, Gmail gibi diğer Google servislerine veda etmeden, istediğiniz zaman silebilirsiniz.

Google hesabınızla plus.google.com/downgrade/ adresine giriş yaparak direkt olarak tek tıkla Google+ hesabınızı içerdiği tüm verilerle birlikte silebiliyorsunuz.

Google hesabınızı tamamen silmekle aynı zamanda Gmail ve Youtube gibi Google servislerini de silmiş olursunuz bu yüzden Google ile tamamen işiniz bitene kadar o linke dokunmak istemezsiniz. Odak noktanız Google+ olduğu için Profili silin ve ilgili Google+ özelliklerini kaldırın linkine tıklamanız yeterli.

Diğer aşamada, size Google+ içeriklerini yani çerçevelerinize eklediğiniz kişileri ve Google+ ile gönderdiğiniz şeyleri ya da Google profilinizin tamamını silip silmek istemediğinizi sorulacak. Google profilinizi silmek Google+ hesabınızı kaldıracaktır ve profilinizi gerektiren tüm servisleri kullanmaktan sizi alıkoyabilir. Eğer sizin için sorun yoksa Google profilini tamamen sil linkine tıklayın, hesabın silindiğinde geri döndürülemeyeceği hakkında bilgilendiren kutucuğu işaretleyin ve Seçilen servisleri kaldıra tıklayın.