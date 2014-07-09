Foursquare/Swarm hesabı nasıl silinir?

Mekanlara check-in yapma, arkadaşlarla bunu paylaşma, mekan önerisi alma gibi birçok işe yarayan Foursquare, kimi zaman gizliliğimizin ihlal edildiği hissi verebiliyor. Foursquare, veya yeni adıyla Swarm hesabını silmek ise çok kolay.

Foursquare veya Swarm hesabınızı silmek için işlemleri Web üzerinden yapmanız gerekiyor. Mobil uygulamalarda hesap silmek mümkün değil. Web üzerinden bu bağlantıya tıklayarak hesap silme sayfasına gidebilirsiniz. Buradaki adımların ardından Delete Account tuşuna bastığınızda hesabınız silinir.

Kendiniz gitmek istiyorsanız da, Foursquare‘in web sitesine giriş yaptıktan sonra, sağ üstteki menüden Ayarlar’a geçmeniz, oradan da Gizlilik Ayarları’na gelmeniz gerekiyor. Gizlilik Ayarları’nın en altında hesap silme seçeneği karşınıza çıkacaktır.