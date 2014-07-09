Foursquare/Swarm hesabı nasıl silinir?

Mekanlara check-in yapma, arkadaşlarla bunu paylaşma, mekan önerisi alma gibi birçok işe yarayan Foursquare, kimi zaman gizliliğimizin ihlal edildiği hissi verebiliyor. Foursquare, veya yeni adıyla Swarm hesabını silmek ise çok kolay.
Foursquare veya Swarm hesabınızı silmek için işlemleri Web üzerinden yapmanız gerekiyor. Mobil uygulamalarda hesap silmek mümkün değil. Web üzerinden bu bağlantıya tıklayarak hesap silme sayfasına gidebilirsiniz. Buradaki adımların ardından Delete Account tuşuna bastığınızda hesabınız silinir.
Kendiniz gitmek istiyorsanız da, Foursquare‘in web sitesine giriş yaptıktan sonra, sağ üstteki menüden Ayarlar’a geçmeniz, oradan da Gizlilik Ayarları’na gelmeniz gerekiyor. Gizlilik Ayarları’nın en altında hesap silme seçeneği karşınıza çıkacaktır.
seyfi selçuk
Ekim 5, 2014 at 8:08 am
sıkıldım. artık kullanmak istemiyorum.
Gökhan
Ekim 25, 2014 at 5:00 pm
Foursquare’da Hesabımı Silince Swarm Hesabımda Otomatikman Silinmiş Oluyormu Acaba ?
kerem
Temmuz 14, 2015 at 11:58 am
evet silinmiş oluyor sadece uygulamayı telefonunuzdan silmeniz yeterli
fırat
Eylül 1, 2016 at 2:50 pm
Slm kerem bana yardimci olurmusun silemiyorum
caner apaydın
Kasım 13, 2014 at 5:13 pm
swarm nasıl iptal ederım
zeynep
Ocak 14, 2015 at 12:22 pm
swarmdan arkas nasil silebilirim acaba ?
nail
Kasım 13, 2014 at 7:02 pm
Foursquare uygulamasındaki hesabımı kaldırırsam swarmda iptal olmuş olur mu şu anda swarmı kullanıyorum diğerini kullanmıyorum
SU
Kasım 22, 2014 at 12:06 pm
merhaba , çok teşekkür ederim , allah razı olsun , işe yaradı, sildim kurtuldum.
SU
Kasım 22, 2014 at 12:08 pm
evet arkadaşlar foursquare sildiğiniz swarm denilen bela kendılığınden sılınıyor , yanı hesap sılınıyor uygulamayı siz kaldırıyorsunuz
cansu
Aralık 7, 2014 at 11:40 pm
Sifremi unuttum ama tüm tlf programı kaldramyorum yardım edermisinz
sny
Temmuz 7, 2015 at 10:54 am
foursquare silindi ama swarm duruyo nasıl yapacağım yardımcı olurmusunuz
cansu
Aralık 7, 2014 at 11:21 pm
Sifremi unuttum ne yapabilirm
Celal
Aralık 12, 2014 at 11:10 pm
Swarmda eski bi hesabım var şifresinide hatırlamıyorum oraya verdiğim mail hesabınıda kapatmıştım. silmek için giriş yapamıyorum, yeni şifreyi kapattığım email adresine gönderiyo heralde. nasıl kapatabilirim bi yardımcı olurmusunuz.
Aykut
Aralık 14, 2014 at 7:14 am
Hem şifresini hem E-Posta adresini unuttum 4 Yıldır giriş Yapmıyorum kapattım sandım ama acıkmış bunun icin ne yapmalıyım
serpil
Şubat 8, 2015 at 11:53 pm
aaynı sorun bendede var bi çözüm bulabildin mi:(
Mısra
Mayıs 12, 2016 at 9:50 pm
Bu sorun bendede var 2 yildir kullanmiyorum silindigini saniyordum ama hala aktif.yeni hesap actim iki hesap oldu o eski hesaba ulasmam mumkun degil sanirim.cok denedim ama olmadi.bunu yapabilecek kimse yokmu
Gürhan
Ocak 23, 2017 at 7:35 am
Merhabalar aynı sorun bendede war çözüm bulabildinizmi.yol gösterirmisiniz çok uğraştım yapamadım
Berke
Ekim 24, 2016 at 4:02 am
Ayni sorun bende de var çözüm bulmaliyiz 🙁
ayşe
Ocak 26, 2015 at 2:14 pm
2 adet swarm hesabım vardı. her ıkısını de 3 ay ara ıle kapatmama ragmen hala coğu arkadaslarım etiket yaparken ismim çıkıyor. fakat arkadaş listelerinde kayıtlı değilim. o 2 hesapta kapalı. tamamen nasıl kaybolur tüm bilgilerim
mustafa
Mart 25, 2015 at 1:02 pm
swarm dan sildigim kişileri geri yükleye bilirmiyim
BURCU
Mart 30, 2015 at 11:53 am
benım adıma bır foursquare hesabı var ve ben bunu nasıl sılecegımı bılemıyorum , bana yardımcı olabılırsenız cok sevınırım.tesekkurler…
mert
Nisan 11, 2015 at 7:16 pm
Foursquareyi silmek istiyorum ama swarm in kalmasını istiyorum ne yapabilirim
Adem
Nisan 29, 2015 at 8:44 am
Çok saçma bir uygulama sildim kurtardım.
Umit
Haziran 20, 2015 at 4:53 pm
Ben forsu siteden sildim ama pc den girip aratinca bilgilerim cikiyor silinik olmasina ragmen acil yardim ne yapabilirim
Dilek coskun
Temmuz 4, 2015 at 1:10 pm
Kapatmak istiyorum
Dilek coskun
Temmuz 4, 2015 at 1:12 pm
Swarmımın kapatılmasını istiyorum
kerem
Temmuz 14, 2015 at 12:00 pm
https://tr.foursquare.com/login?continue=%2Fdelete_me bu linkten email ve şifrenizi girerek kapatabilrsiniz
bet
Ağustos 3, 2015 at 5:42 pm
E posta ile kurduğum swarmı nasıl silebilirim? Çünkü foursquare ile giriş yapabileceğim ayri bi hesap var sanirim ikisine de giriyorum ama birindeki arkadaslarim diğerinde yok
Mustafa
Ağustos 5, 2015 at 12:24 am
Swarm Şifremi ve epostami unuttum nasıl silebilirim
Elzem
Ağustos 18, 2015 at 4:30 pm
Swarmi mi kaldırdım tekrar ayni hesabi almak istiyorum nasil yapabilirim yardimci olur musunuz
erkan
Ağustos 20, 2015 at 10:29 am
Arkadaşlar adıma swarm açılmış bilgim olmadan nasıl ulasirim swarm kurucusuna nisanlim gormus söyledi iliskim btcek ne yapıp edip cozmem gerek yardımcı olurmsnz
su
Ağustos 24, 2015 at 7:56 pm
eski swarm hesabıma telefondan tekrar giriş yapamıyorum lütfen yardımcı olur musunuz?
Nedlihan
Ekim 21, 2015 at 4:58 am
Çözüm bulabildinizmi benimde başıma geldi swarmda neden böyle bir güvenlik önlemi yok
demet
Eylül 2, 2015 at 1:12 am
Svarmıma giriş yapamıyorum telefondan lütfen yardımcı olurmusunuz
Hasibe
Eylül 19, 2015 at 12:43 am
Swarm i telime yükledim ,daha sonra çıkış yapip uygulamayi kaldirdim şimdi tekrar yükledim fakat eski hesaba giriş yapmior yeni sıfırdan bir hesap verior diger hesapta arkadaşlarim ve resmim var ama o hesaba nasil ulasabilirim anlayamadim yardimci olur musunuz?
hicran
Ocak 13, 2016 at 5:28 pm
Hasibe problemino cozebildinmi bendede ayni sorun var yapamiyorum
tülin
Ekim 7, 2015 at 2:02 pm
foursquare hesabımı uzun yıllar önce açmıştım,hesabımdaki e postamıda yıllar önce kapattım. foursquare hesabımı nasıl silebilirim?
Ebru_li
Ekim 25, 2015 at 2:06 pm
Merhaba
Swarma facebook ile bağlanamıyorum, facebook ile bağlan dediğim zaman kayıt sayfası çıkıyor ve kayıt yapıyorum ama böyle bir adres ile kayıt var diyor,Swarma giremiyorum, ne yapmam gerekiyor
ZERRİN
Ocak 22, 2016 at 8:37 am
MERHABA PROFİLİMİ DÜZENLEYİP DOĞUM GÜNÜ TARİHİNİ EKLEYEMİYORUM LÜTFEN YARDIMCI OLABİLİR MİSİNİZ?
Tuğçe
Ocak 26, 2016 at 6:56 pm
Swarm E-posta adresini unuttum yardımcı olur musun uz
betül
Ocak 30, 2016 at 2:57 am
benim adıma swarmda hesap açılmış nasıl kapattırabilirim ?
beyhan
Şubat 1, 2016 at 12:33 pm
merhaba telefonum kırıldı başka telefondan aynı hesabıma nasıl giriş yapabilirim yardımcı olursanız cok sevinirim
beyhan
Şubat 1, 2016 at 12:35 pm
mrhb tlfnum kırıl başka telefondan aynı hesbıma nasıl giriş yapabilrim yardımcı olursanız cok sevnrim
beyhan
Şubat 1, 2016 at 12:37 pm
mrh tlfnum kırıldı başka tlfondan swarm hesabıma nasıl giriş yapabilirim yardmcı olursanız cok sevinirim
Muhammed Ali
Mart 13, 2016 at 6:59 pm
Email adresini unuttum ya lütfen biri yardımcı olabilir mi hesabımı kapatmam lazım
Mehmet
Mart 16, 2016 at 3:31 pm
Arkadaslar swarm dan cıkış yaptım baska bi hesap açtım çıkış yaptıgım hesabı acmıo yardım edebilirmisiniz
Ceyda Karaman
Mart 23, 2016 at 10:31 am
Swarm hesabimi pcden silerken telefona onay kodu geliyormu? Telefonumun yanimda.olmasi sart midir yani???
Busra
Nisan 18, 2016 at 12:43 am
Kapatılan hesabı tekrar aktif hale getirebiliyor muyuz ?
Ceylan
Nisan 30, 2016 at 1:18 pm
Sildiğim hesabı geri kurtarabilir miyim ? Hala gözüküyo ama giriş yapamıyorum
Sümeyye
Mayıs 17, 2016 at 7:59 pm
Swarm hesabimin e-posta ve şifresini unuttum giremiyorum resmim olduğu için kapatmam gerekiyo kötü yönde kullanılacağı yönünde tehdit alıyorum lütfen yardım edin kapatmam lazım bu hesabı lütfen cewap verin
Bilgehan
Mayıs 28, 2016 at 1:03 pm
Swarma telefon numaramla giriş yapmıştım. Daha sonra telefonum sıfırlanınca programı tekrar yükledim ve telefon numarasıyla girişe batım. Yalnız kaç defadır denememe rağmen size bir kod gönderilecek diyor ama herhangi bir kod geldiği yok ve ben de haliyle giremiyorum. Lütfen acil yardım!
omer
Haziran 17, 2016 at 7:38 pm
merhaba ben numaramı degıstırdım swarma numaradan gırıyordm artk gıremıyorm nasıl gırebılırım weya sılebılırım
Ela
Temmuz 4, 2016 at 1:23 pm
Bize ekli olmayan kişilere neden mesaj göndertmiyoruz
Ezgi
Temmuz 21, 2016 at 2:20 pm
Birileri benim adıma gizli hesap açmış nasıl yapabilirim bir bilgisi olan var mı
Yok artik yaaa
Ağustos 12, 2016 at 6:25 pm
Sıkıldım artık kullanmak istemiyorum herkez sapık olmus
Murat çetin
Ağustos 13, 2016 at 10:42 pm
Murat çetin. Adıma hesap açılmış kapatılmasını arz ederim
Şüheda
Eylül 10, 2016 at 1:12 pm
Ben swarm bilgilerimi hatırlamıyorum şifre, hotmail vs hesabımı silmek istiyorum yardımcı olabilir misiniz?
Ebru
Eylül 20, 2016 at 7:46 pm
Baskasinin swarm hesabini bloke edebilme sansim varmi engelleyerek falan yardimci olur musunuz ?
ilknur
Aralık 3, 2016 at 8:47 pm
swarm silmek istiyorum ayarlar kısmına giriyorum gizlilik ayarlarında hesap sil diye birsey çıkmıyor
kerem
Ocak 20, 2017 at 11:52 am
s.a arkadaşlar lütfen yardımcı olun bu swarm belli bir süre kullanılmadığı zaman kendiliğinden silinir mi?
birde birine e posta göndermek istiyorum ama adres bulunamadı ve posta kutusu kullanılamıyor diyor lütfen acil yardım edin