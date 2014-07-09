Nasıl yapılır

Foursquare/Swarm hesabı nasıl silinir?

By

on

Mekanlara check-in yapma, arkadaşlarla bunu paylaşma, mekan önerisi alma gibi birçok işe yarayan Foursquare, kimi zaman gizliliğimizin ihlal edildiği hissi verebiliyor. Foursquare, veya yeni adıyla Swarm hesabını silmek ise çok kolay.

Foursquare veya Swarm hesabınızı silmek için işlemleri Web üzerinden yapmanız gerekiyor. Mobil uygulamalarda hesap silmek mümkün değil. Web üzerinden bu bağlantıya tıklayarak hesap silme sayfasına gidebilirsiniz. Buradaki adımların ardından Delete Account tuşuna bastığınızda hesabınız silinir.

Kendiniz gitmek istiyorsanız da, Foursquare‘in web sitesine giriş yaptıktan sonra, sağ üstteki menüden Ayarlar’a geçmeniz, oradan da Gizlilik Ayarları’na gelmeniz gerekiyor. Gizlilik Ayarları’nın en altında hesap silme seçeneği karşınıza çıkacaktır.

Related Items

About admin

Recommended for you

60 Comments

  1. seyfi selçuk

    Ekim 5, 2014 at 8:08 am

    sıkıldım. artık kullanmak istemiyorum.

    Cevapla

  2. Gökhan

    Ekim 25, 2014 at 5:00 pm

    Foursquare’da Hesabımı Silince Swarm Hesabımda Otomatikman Silinmiş Oluyormu Acaba ?

    Cevapla

    • kerem

      Temmuz 14, 2015 at 11:58 am

      evet silinmiş oluyor sadece uygulamayı telefonunuzdan silmeniz yeterli

      Cevapla

      • fırat

        Eylül 1, 2016 at 2:50 pm

        Slm kerem bana yardimci olurmusun silemiyorum

        Cevapla

  3. caner apaydın

    Kasım 13, 2014 at 5:13 pm

    swarm nasıl iptal ederım

    Cevapla

    • zeynep

      Ocak 14, 2015 at 12:22 pm

      swarmdan arkas nasil silebilirim acaba ?

      Cevapla

  4. nail

    Kasım 13, 2014 at 7:02 pm

    Foursquare uygulamasındaki hesabımı kaldırırsam swarmda iptal olmuş olur mu şu anda swarmı kullanıyorum diğerini kullanmıyorum

    Cevapla

  5. SU

    Kasım 22, 2014 at 12:06 pm

    merhaba , çok teşekkür ederim , allah razı olsun , işe yaradı, sildim kurtuldum.

    Cevapla

  6. SU

    Kasım 22, 2014 at 12:08 pm

    evet arkadaşlar foursquare sildiğiniz swarm denilen bela kendılığınden sılınıyor , yanı hesap sılınıyor uygulamayı siz kaldırıyorsunuz

    Cevapla

    • cansu

      Aralık 7, 2014 at 11:40 pm

      Sifremi unuttum ama tüm tlf programı kaldramyorum yardım edermisinz

      Cevapla

    • sny

      Temmuz 7, 2015 at 10:54 am

      foursquare silindi ama swarm duruyo nasıl yapacağım yardımcı olurmusunuz

      Cevapla

  7. cansu

    Aralık 7, 2014 at 11:21 pm

    Sifremi unuttum ne yapabilirm

    Cevapla

  8. Celal

    Aralık 12, 2014 at 11:10 pm

    Swarmda eski bi hesabım var şifresinide hatırlamıyorum oraya verdiğim mail hesabınıda kapatmıştım. silmek için giriş yapamıyorum, yeni şifreyi kapattığım email adresine gönderiyo heralde. nasıl kapatabilirim bi yardımcı olurmusunuz.

    Cevapla

  9. Aykut

    Aralık 14, 2014 at 7:14 am

    Hem şifresini hem E-Posta adresini unuttum 4 Yıldır giriş Yapmıyorum kapattım sandım ama acıkmış bunun icin ne yapmalıyım

    Cevapla

    • serpil

      Şubat 8, 2015 at 11:53 pm

      aaynı sorun bendede var bi çözüm bulabildin mi:(

      Cevapla

      • Mısra

        Mayıs 12, 2016 at 9:50 pm

        Bu sorun bendede var 2 yildir kullanmiyorum silindigini saniyordum ama hala aktif.yeni hesap actim iki hesap oldu o eski hesaba ulasmam mumkun degil sanirim.cok denedim ama olmadi.bunu yapabilecek kimse yokmu

        Cevapla

        • Gürhan

          Ocak 23, 2017 at 7:35 am

          Merhabalar aynı sorun bendede war çözüm bulabildinizmi.yol gösterirmisiniz çok uğraştım yapamadım

          Cevapla

    • Berke

      Ekim 24, 2016 at 4:02 am

      Ayni sorun bende de var çözüm bulmaliyiz 🙁

      Cevapla

  10. ayşe

    Ocak 26, 2015 at 2:14 pm

    2 adet swarm hesabım vardı. her ıkısını de 3 ay ara ıle kapatmama ragmen hala coğu arkadaslarım etiket yaparken ismim çıkıyor. fakat arkadaş listelerinde kayıtlı değilim. o 2 hesapta kapalı. tamamen nasıl kaybolur tüm bilgilerim

    Cevapla

  11. mustafa

    Mart 25, 2015 at 1:02 pm

    swarm dan sildigim kişileri geri yükleye bilirmiyim

    Cevapla

  12. BURCU

    Mart 30, 2015 at 11:53 am

    benım adıma bır foursquare hesabı var ve ben bunu nasıl sılecegımı bılemıyorum , bana yardımcı olabılırsenız cok sevınırım.tesekkurler…

    Cevapla

  13. mert

    Nisan 11, 2015 at 7:16 pm

    Foursquareyi silmek istiyorum ama swarm in kalmasını istiyorum ne yapabilirim

    Cevapla

  14. Adem

    Nisan 29, 2015 at 8:44 am

    Çok saçma bir uygulama sildim kurtardım.

    Cevapla

  15. Umit

    Haziran 20, 2015 at 4:53 pm

    Ben forsu siteden sildim ama pc den girip aratinca bilgilerim cikiyor silinik olmasina ragmen acil yardim ne yapabilirim

    Cevapla

  16. Dilek coskun

    Temmuz 4, 2015 at 1:10 pm

    Kapatmak istiyorum

    Cevapla

    • Dilek coskun

      Temmuz 4, 2015 at 1:12 pm

      Swarmımın kapatılmasını istiyorum

      Cevapla

  17. kerem

    Temmuz 14, 2015 at 12:00 pm

    https://tr.foursquare.com/login?continue=%2Fdelete_me bu linkten email ve şifrenizi girerek kapatabilrsiniz

    Cevapla

  18. bet

    Ağustos 3, 2015 at 5:42 pm

    E posta ile kurduğum swarmı nasıl silebilirim? Çünkü foursquare ile giriş yapabileceğim ayri bi hesap var sanirim ikisine de giriyorum ama birindeki arkadaslarim diğerinde yok

    Cevapla

  19. Mustafa

    Ağustos 5, 2015 at 12:24 am

    Swarm Şifremi ve epostami unuttum nasıl silebilirim

    Cevapla

  20. Elzem

    Ağustos 18, 2015 at 4:30 pm

    Swarmi mi kaldırdım tekrar ayni hesabi almak istiyorum nasil yapabilirim yardimci olur musunuz

    Cevapla

  21. erkan

    Ağustos 20, 2015 at 10:29 am

    Arkadaşlar adıma swarm açılmış bilgim olmadan nasıl ulasirim swarm kurucusuna nisanlim gormus söyledi iliskim btcek ne yapıp edip cozmem gerek yardımcı olurmsnz

    Cevapla

  22. su

    Ağustos 24, 2015 at 7:56 pm

    eski swarm hesabıma telefondan tekrar giriş yapamıyorum lütfen yardımcı olur musunuz?

    Cevapla

    • Nedlihan

      Ekim 21, 2015 at 4:58 am

      Çözüm bulabildinizmi benimde başıma geldi swarmda neden böyle bir güvenlik önlemi yok

      Cevapla

  23. demet

    Eylül 2, 2015 at 1:12 am

    Svarmıma giriş yapamıyorum telefondan lütfen yardımcı olurmusunuz

    Cevapla

  24. Hasibe

    Eylül 19, 2015 at 12:43 am

    Swarm i telime yükledim ,daha sonra çıkış yapip uygulamayi kaldirdim şimdi tekrar yükledim fakat eski hesaba giriş yapmior yeni sıfırdan bir hesap verior diger hesapta arkadaşlarim ve resmim var ama o hesaba nasil ulasabilirim anlayamadim yardimci olur musunuz?

    Cevapla

    • hicran

      Ocak 13, 2016 at 5:28 pm

      Hasibe problemino cozebildinmi bendede ayni sorun var yapamiyorum

      Cevapla

  25. tülin

    Ekim 7, 2015 at 2:02 pm

    foursquare hesabımı uzun yıllar önce açmıştım,hesabımdaki e postamıda yıllar önce kapattım. foursquare hesabımı nasıl silebilirim?

    Cevapla

  26. Ebru_li

    Ekim 25, 2015 at 2:06 pm

    Merhaba
    Swarma facebook ile bağlanamıyorum, facebook ile bağlan dediğim zaman kayıt sayfası çıkıyor ve kayıt yapıyorum ama böyle bir adres ile kayıt var diyor,Swarma giremiyorum, ne yapmam gerekiyor

    Cevapla

  27. ZERRİN

    Ocak 22, 2016 at 8:37 am

    MERHABA PROFİLİMİ DÜZENLEYİP DOĞUM GÜNÜ TARİHİNİ EKLEYEMİYORUM LÜTFEN YARDIMCI OLABİLİR MİSİNİZ?

    Cevapla

  28. Tuğçe

    Ocak 26, 2016 at 6:56 pm

    Swarm E-posta adresini unuttum yardımcı olur musun uz

    Cevapla

  29. betül

    Ocak 30, 2016 at 2:57 am

    benim adıma swarmda hesap açılmış nasıl kapattırabilirim ?

    Cevapla

  30. beyhan

    Şubat 1, 2016 at 12:33 pm

    merhaba telefonum kırıldı başka telefondan aynı hesabıma nasıl giriş yapabilirim yardımcı olursanız cok sevinirim

    Cevapla

  31. beyhan

    Şubat 1, 2016 at 12:35 pm

    mrhb tlfnum kırıl başka telefondan aynı hesbıma nasıl giriş yapabilrim yardımcı olursanız cok sevnrim

    Cevapla

  32. beyhan

    Şubat 1, 2016 at 12:37 pm

    mrh tlfnum kırıldı başka tlfondan swarm hesabıma nasıl giriş yapabilirim yardmcı olursanız cok sevinirim

    Cevapla

  33. Muhammed Ali

    Mart 13, 2016 at 6:59 pm

    Email adresini unuttum ya lütfen biri yardımcı olabilir mi hesabımı kapatmam lazım

    Cevapla

  34. Mehmet

    Mart 16, 2016 at 3:31 pm

    Arkadaslar swarm dan cıkış yaptım baska bi hesap açtım çıkış yaptıgım hesabı acmıo yardım edebilirmisiniz

    Cevapla

  35. Ceyda Karaman

    Mart 23, 2016 at 10:31 am

    Swarm hesabimi pcden silerken telefona onay kodu geliyormu? Telefonumun yanimda.olmasi sart midir yani???

    Cevapla

  36. Busra

    Nisan 18, 2016 at 12:43 am

    Kapatılan hesabı tekrar aktif hale getirebiliyor muyuz ?

    Cevapla

  37. Ceylan

    Nisan 30, 2016 at 1:18 pm

    Sildiğim hesabı geri kurtarabilir miyim ? Hala gözüküyo ama giriş yapamıyorum

    Cevapla

  38. Sümeyye

    Mayıs 17, 2016 at 7:59 pm

    Swarm hesabimin e-posta ve şifresini unuttum giremiyorum resmim olduğu için kapatmam gerekiyo kötü yönde kullanılacağı yönünde tehdit alıyorum lütfen yardım edin kapatmam lazım bu hesabı lütfen cewap verin

    Cevapla

  39. Bilgehan

    Mayıs 28, 2016 at 1:03 pm

    Swarma telefon numaramla giriş yapmıştım. Daha sonra telefonum sıfırlanınca programı tekrar yükledim ve telefon numarasıyla girişe batım. Yalnız kaç defadır denememe rağmen size bir kod gönderilecek diyor ama herhangi bir kod geldiği yok ve ben de haliyle giremiyorum. Lütfen acil yardım!

    Cevapla

  40. omer

    Haziran 17, 2016 at 7:38 pm

    merhaba ben numaramı degıstırdım swarma numaradan gırıyordm artk gıremıyorm nasıl gırebılırım weya sılebılırım

    Cevapla

  41. Ela

    Temmuz 4, 2016 at 1:23 pm

    Bize ekli olmayan kişilere neden mesaj göndertmiyoruz

    Cevapla

  42. Ezgi

    Temmuz 21, 2016 at 2:20 pm

    Birileri benim adıma gizli hesap açmış nasıl yapabilirim bir bilgisi olan var mı

    Cevapla

  43. Yok artik yaaa

    Ağustos 12, 2016 at 6:25 pm

    Sıkıldım artık kullanmak istemiyorum herkez sapık olmus

    Cevapla

  44. Murat çetin

    Ağustos 13, 2016 at 10:42 pm

    Murat çetin. Adıma hesap açılmış kapatılmasını arz ederim

    Cevapla

  45. Şüheda

    Eylül 10, 2016 at 1:12 pm

    Ben swarm bilgilerimi hatırlamıyorum şifre, hotmail vs hesabımı silmek istiyorum yardımcı olabilir misiniz?

    Cevapla

  46. Ebru

    Eylül 20, 2016 at 7:46 pm

    Baskasinin swarm hesabini bloke edebilme sansim varmi engelleyerek falan yardimci olur musunuz ?

    Cevapla

  47. ilknur

    Aralık 3, 2016 at 8:47 pm

    swarm silmek istiyorum ayarlar kısmına giriyorum gizlilik ayarlarında hesap sil diye birsey çıkmıyor

    Cevapla

  48. kerem

    Ocak 20, 2017 at 11:52 am

    s.a arkadaşlar lütfen yardımcı olun bu swarm belli bir süre kullanılmadığı zaman kendiliğinden silinir mi?

    birde birine e posta göndermek istiyorum ama adres bulunamadı ve posta kutusu kullanılamıyor diyor lütfen acil yardım edin

    Cevapla

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir