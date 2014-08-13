Facebook videoları nasıl indirilir?

Ara sıra internette bulduğumuz videoları saklamak isteriz. Facebook da YouTube vb. video sitelerinin ardından oldukça gelişmiş ve büyük bir video arşivine sahip. Dev sosyal ağ üzerinden video indirmenin de farklı yolları bulunuyor.

İlk olarak en kolay yoldan başlayalım. Ana sayfada veya sayfalara girerek videolarına ulaştığımızda, Facebook bize aynı sayfa üzerinde çıkan alanda videoyu gösteriyor. Direkt olarak video sayfasına gitmek için açıklama kısmında bulunan tarihe basarak videonun özel sayfasına gitmemiz gerekiyor. İndirmek istediğimiz videonun sayfasına gittiğimizde, https://www.facebook.com/photo… şeklinde devam eden kısımdan www bölümünü silip mobil siteye yönlendirecek şekilde “m” harfi ile değiştiriyoruz.

Ardından karşımıza çıkan ekranda videonun mobil cihazlara uygun bir hali çıkıyor. Ortadaki oynatma simgesine basarak videoyu başlatıyoruz. Sonrasında videoya sağ tıklayarak, “video olarak kaydet” seçeneğini seçiyoruz ve tarayıcımızdan belirlediğimiz yere video iniyor.

Bu yol işinize yaramazsa uygulayabileceğiniz başka seçenekler de mevcut. Yukarıda bahsettiğimiz gibi videoya özel sayfanın linkini kopyalayarak, KeepVid benzeri online video indirme sitelerinden Facebook’ta bulunan dilediğiniz bir videoyu indirebilirsiniz.

Ek olarak Internet Download Manager gibi tarayıcı eklentileri de, Facebook veya değil girdiğiniz sitelerden video indirmenize olanak sağlar. Chrome için IDM’i buradan indirebilirsiniz.