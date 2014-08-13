Nasıl yapılır

Facebook videoları nasıl indirilir?

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Ara sıra internette bulduğumuz videoları saklamak isteriz. Facebook da YouTube vb. video sitelerinin ardından oldukça gelişmiş ve büyük bir video arşivine sahip. Dev sosyal ağ üzerinden video indirmenin de farklı yolları bulunuyor.

İlk olarak en kolay yoldan başlayalım. Ana sayfada veya sayfalara girerek videolarına ulaştığımızda, Facebook bize aynı sayfa üzerinde çıkan alanda videoyu gösteriyor. Direkt olarak video sayfasına gitmek için açıklama kısmında bulunan tarihe basarak videonun özel sayfasına gitmemiz gerekiyor. İndirmek istediğimiz videonun sayfasına gittiğimizde, https://www.facebook.com/photo… şeklinde devam eden kısımdan www bölümünü silip mobil siteye yönlendirecek şekilde “m” harfi ile değiştiriyoruz.

facebook video dl2

Ardından karşımıza çıkan ekranda videonun mobil cihazlara uygun bir hali çıkıyor. Ortadaki oynatma simgesine basarak videoyu başlatıyoruz. Sonrasında videoya sağ tıklayarak, “video olarak kaydet” seçeneğini seçiyoruz ve tarayıcımızdan belirlediğimiz yere video iniyor.

facebook video dl

Bu yol işinize yaramazsa uygulayabileceğiniz başka seçenekler de mevcut. Yukarıda bahsettiğimiz gibi videoya özel sayfanın linkini kopyalayarak, KeepVid benzeri online video indirme sitelerinden Facebook’ta bulunan dilediğiniz bir videoyu indirebilirsiniz.

Ek olarak Internet Download Manager gibi tarayıcı eklentileri de, Facebook veya değil girdiğiniz sitelerden video indirmenize olanak sağlar. Chrome için IDM’i buradan indirebilirsiniz.

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10 Comments

  1. ahmet

    Mayıs 1, 2015 at 10:19 pm

    sırf teşekkür için yazdım saolun 🙂

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  2. alaattin kırkmalı

    Mayıs 7, 2015 at 7:49 pm

    sağol kardeşim sende aradığını bul

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  3. tayfun

    Temmuz 19, 2015 at 8:46 pm

    sağolun çok işe yaradı ..

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  4. kara

    Temmuz 29, 2015 at 9:30 pm

    saolsınn sende aradığını her daim bul inş..

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  5. yusuf

    Eylül 4, 2015 at 4:39 pm

    Çok teşekkür ederim.

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  6. Eren

    Şubat 20, 2016 at 1:31 am

    Ay vallahi allah razı olsun haftalardır uğraşıyordum.

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  7. zeynerys

    Mart 30, 2016 at 5:49 pm

    vov. kim akıl ettiyse cidden vov.

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  8. yusuf

    Haziran 19, 2016 at 12:40 am

    yusuf ben bu parçayı istiyorum

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  9. ahmet

    Kasım 23, 2016 at 12:28 pm

    Bu yolla da video indiriliyor ama facebook youtube video indirmek için daha kolay bir yol var. http://www.downlud.com Hem facebook mobil hem de normal linki kopyaladığınızda indirebiliyorsunuz. Public olan bütün youtube videolarını indiriyor.

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  10. Serkan

    Şubat 15, 2017 at 10:15 pm

    Selam merebalar YouTube videosu tamam da
    Arkadaşımın kendi kamerasıyla çektiği ve paylaştığı videoyu basıl indirebilirim

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