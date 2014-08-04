Facebook’ta otomatik video oynatma nasıl kapatılır?

Facebook, geçtiğimiz günlerde reklam verenleri sevindiren ancak kullanıcısı için sorun teşkil edebilecek otomatik video oynatma özelliğini getirdi. Kimi kullanıcıları çok rahatsız eden, kimi kullanıcılar için mobil platformlarda hücresel veri kullanımını ciddi oranda yükselten bu özelliği kapatmak ise neyse ki mümkün.

Facebook’ta otomatik video oynatma özelliğini Web arayüzünde kapatmak istiyorsanız, Facebook’un sağ üst kısmında bulunan aşağı ok tuşuna basarak Ayarlar menüsüne girin. Oradaki sol menüde göreceğiniz Videolar bölümüne geçtikten sonra açılır kapanır menüden “Kapalı” seçeneğini seçerek videoların otomatik oynamasını engelleyebilirsiniz.

Android üzerinde otomatik video oynatmayı durdurmak istiyorsanız, Facebook uygulaması içerisinden sağ üst kısımdaki üç paralel çizgiden oluşan Menü tuşuna basın. Buradaki Yardım ve Ayarlar kısmı altından Uygulama Ayarlarını seçin. Oradaki Genel Ayarlar bölümü altında “Video Otomatik Oynatımı” seçeneğine tıklayın ve Kapalı olarak seçin.

iOS cihazlarda otomatik oynatma özelliğini kapatmak için de, Ayarlar üzerinden aşağılarda bulunan Facebook’a geliyoruz. Orada tekrar Ayarlar’a bastıktan sonra Video bölümü altındaki Auto-play‘i seçerek Off olarak işaretliyoruz.