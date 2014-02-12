En yaygın 10 PC sorunu ve çözümleri

İster evinizdeki 10 yıllık bilgisayarı kullanıyor olun, isterseniz de kendi topladığınız oyun canavarını. Tüm bilgisayarlar sorun çıkarabiliyor ve bunları çözmek de günlük işlerimizden birisi. Hemen teknik servise para ödemek yerine, kendi başınıza yapabileceğiniz şeyler var. Biz de teknik servisler ile görüşüp, en sık karşılaştıkları sorunları ve bu sorunları kendi başınıza nasıl çözebileceğinizin yollarını öğrendik.

Her şeyden önce

Çok basit geleceğini biliyoruz ama hiçbir şey yapmadan önce, bilgisayarınızı yeniden başlatın. Teknik servislere gelen aramaların birçoğu, bu çok basit adım sayesinde çözülebiliyor. Yıllardır en çok kullanılan söz, doğruluğunu yine ortaya koyuyor. Bunun dışında, işletim sisteminizin güncel olduğundan da emin olun. Güncellemeleri ertelemek veya direkt güncelleme yapmamak, önemli bug ve performans düzenlemelerinden mahrum kalmanıza sebep olabilir. Klavye, mouse, hoparlör gibi çevresel araçlarda sorun yaşıyorsanız da, bunları kapatıp açmayı deneyin. İşe yaramazsa, farklı bir cihaz takarak sorunun bilgisayarda mı, yoksa cihazda mı olduğunu görün. Son olarak da bu cihazların en son sürücülerini indirip, yeniden kurulum yapın.

Teknik servislere gelen aramaların çoğunluğunu oluşturan sorunlar ve bu sorunların çözümlerine ise aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Bilgisayarım çok yavaş.

Download’lar çok yavaş.

Bilgisayarım sürekli yeniden başlıyor.

Masaüstünde reklamlar çıkıyor.

Google farklı görünüyor.

Wi-Fi bağlantım kopup duruyor.

Bazı sitelerde güvenlik sertifikası sorunu yaşıyorum.

Yazıcı baskı çıkarmıyor.

E-posta eklerini açamıyorum.

Yeni bilgisayarımda istediğim program çalışmıyor.