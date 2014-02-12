En yaygın 10 PC sorunu ve çözümleri

İster evinizdeki 10 yıllık bilgisayarı kullanıyor olun, isterseniz de kendi topladığınız oyun canavarını. Tüm bilgisayarlar sorun çıkarabiliyor ve bunları çözmek de günlük işlerimizden birisi. Hemen teknik servise para ödemek yerine, kendi başınıza yapabileceğiniz şeyler var. Biz de teknik servisler ile görüşüp, en sık karşılaştıkları sorunları ve bu sorunları kendi başınıza nasıl çözebileceğinizin yollarını öğrendik.
Her şeyden önce
Çok basit geleceğini biliyoruz ama hiçbir şey yapmadan önce, bilgisayarınızı yeniden başlatın. Teknik servislere gelen aramaların birçoğu, bu çok basit adım sayesinde çözülebiliyor. Yıllardır en çok kullanılan söz, doğruluğunu yine ortaya koyuyor. Bunun dışında, işletim sisteminizin güncel olduğundan da emin olun. Güncellemeleri ertelemek veya direkt güncelleme yapmamak, önemli bug ve performans düzenlemelerinden mahrum kalmanıza sebep olabilir. Klavye, mouse, hoparlör gibi çevresel araçlarda sorun yaşıyorsanız da, bunları kapatıp açmayı deneyin. İşe yaramazsa, farklı bir cihaz takarak sorunun bilgisayarda mı, yoksa cihazda mı olduğunu görün. Son olarak da bu cihazların en son sürücülerini indirip, yeniden kurulum yapın.
Teknik servislere gelen aramaların çoğunluğunu oluşturan sorunlar ve bu sorunların çözümlerine ise aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:
Bilgisayarım çok yavaş.
Download’lar çok yavaş.
Bilgisayarım sürekli yeniden başlıyor.
Masaüstünde reklamlar çıkıyor.
Google farklı görünüyor.
Wi-Fi bağlantım kopup duruyor.
Bazı sitelerde güvenlik sertifikası sorunu yaşıyorum.
Yazıcı baskı çıkarmıyor.
E-posta eklerini açamıyorum.
Yeni bilgisayarımda istediğim program çalışmıyor.
Squalhack
Aralık 28, 2014 at 8:59 pm
Abi benim sorunum vahim ben hack yapımcısı veya hack bulma ve paylaşma yapıyorum ama benim pc .dll veya .exe uzantılı programları indirdiğimde birden kapanıyor sorunumu çözmek için bana yardım edin lütfennn!!! 🙁
mahmut
Mart 15, 2015 at 11:07 pm
git en yakın camdan atla 😀 hackle uğraşıyor ama bukadar basit bişeyi bilmiyor
darkzero
Ocak 27, 2016 at 12:43 pm
sen niye yapmadın !
caglar
Şubat 9, 2015 at 1:31 pm
Pcsimde sürekli başlangıç onar diyor yardim lutfen
Chuky
Mayıs 3, 2015 at 8:33 am
bana yardim et admin benim pc de ekran ayarlarina girince pencere acilmiyor asagida gosteriyor ama click i ise yaramiyor pencere acilmiyor
yusuf
Mayıs 3, 2015 at 4:54 pm
Admin benim pc Windows 8.1 reboot problemį var allah rizasi icin yardim ett
kolayis
Mayıs 19, 2015 at 10:35 pm
Abi ben bisi sorcagdim da benim c yerel diskinde (windows buraya kurulu) vakit vakit boş alan artıp azalıyor. Örneğin bugün boş alan 140 gb ken yarın bilgisayarımı açtığımda 139 gb hatta 138 gb lara kadar iniyor sonra da eski haline dönüyor yani tekrar 140 gb oluyor. Bu bilgisayarda vakit geçirfikçe 138 gb a kadar iniyor. Virus olduğunu sanmıyorum formatlık bir şey de yok. İşletim sistemim windows 8.1 Sistem geri yükleme kapalı. Sorun neden kaynaklıdır? Şimdiden teşekkürler çözenden veya çözemeyenden Allah razı olsun. Saolun 🙂
burak
Ocak 25, 2016 at 1:27 am
sen belki bilgisayarına arka arkakya format attırdıysan ondan hard disk te bu tur sorunlar oluşa biliyooo
Yavuzefe
Mayıs 24, 2015 at 9:02 am
Abi benim sorunum herhangi bir oyunda birkaç dakka oynadığında monitör gidiyo ve entering save mode yazıyo çok denedim düzeltmek için ama olmadı. Her oyunda farklı sürede kapanıyo bazılarında 3dk bazılarında 5 saat değişio bilgisayarı düzeltmek için ise fişi çekmekten baş çare kalmıyor ne yapmalıyım?
Bilal
Haziran 24, 2015 at 9:08 am
Benim bilgisayarımda parola var parolayı giriyorum sonra bilgisayar açılmadan oturum kapatılıyor diyor acil yardım edin lutfen
Leopar
Temmuz 15, 2015 at 3:42 pm
Bilal geçen youtubede gezinirken karşıma bu video çıktı dene belki işine yarar 🙂 https://www.youtube.com/watch?v=y4rRRSQoswg
gerek yok
Haziran 24, 2015 at 11:45 am
Benim laptopta mouse yok onun dokunmatik alanını kullanıyorum internetteyke şarj bitti açtığımda ok hareket etmiyor sadece. 2 parmakla çalışıyor ne yapmalıyım nolur yardım edin
Bedir
Ocak 28, 2016 at 7:35 pm
Denetim masasindan senstivi ayarlamayi dedinmi
nisa
Ağustos 25, 2015 at 9:18 pm
vido başı karanlık oluyo sonradan netleşiyo
Dogan
Eylül 7, 2015 at 3:29 pm
Abi benim pc dün sorun yoktu yarın açtıgımda pc iyi ama her oyuna girdiğim zaman mause çevirince kasma oluyor dün yokken bugun bu kasmayı yaşadım ne oldu acaba
eynel
Ocak 12, 2016 at 5:01 pm
Laptop bazi tuslari bozuk oldugundan usb klavye aldim bi sorun yoktu sonra gec algilamaya basladi uzun yazi yazarsinda hip hizli siler ya o yavas yavas tuslarda ayni sekilde yardimmmmm
Sami özcan
Ocak 20, 2016 at 12:28 pm
Bnim bilgisayar acinca siyah ekranda beyaz seyler yaziyor relatex is covered by one or more of the following pateants falan bunun cozumu ne bilen varsa lutfen ulassin acil
murat
Nisan 7, 2016 at 3:21 pm
selam bana yardim edin….ben admistrator bilmiyorum nedir koodunda bil iyorum ne indirmek istiyosamda o geliyorrr
adem
Haziran 1, 2016 at 8:28 pm
benim pc ben sert vurdum açıyorum ama sorun oluştu deyip tekrar kapatip açıyor ama ekran karanlık birşey yok disk hatası falan diyor ne yapabilirim sorunu ne pc nin lütfen çözüm önerin
aysenur
Temmuz 21, 2016 at 9:56 am
ya benim bilgisayarı fabrika ayarına döndürecktim sonra başarısız oldu şimdi mavi ekranda main boot securıty gibi şeyler yazıyo nasıl açarım acilll
leyla
Ağustos 2, 2016 at 12:44 pm
mavi ekran hatsı genelde hdd ile ilgili sorunlardan oluşur hdd yi sök tam yerine oturt iyiice vidayı sıktıgından emin ol duzelir diye umuyorum tabi hdd yanmamışsa
Fatma
Eylül 29, 2016 at 6:32 pm
Ben bilgisayarıma mağazadan oturum açtım sonra bilgisayarı kapatıp açınca şifreyi istiyor ama ben unuttum bu yüzden bilgisayar açılmıyor ☺☺☺
Faruk
Ekim 16, 2016 at 5:05 pm
Abi laptop video ve müzik oynatmiyor İnternet tarayicilarin hiçbirı de video açmıyor YouTube vb. çözüm ne olabilir
Onur
Aralık 4, 2016 at 3:19 pm
Teşekkürler Çok Yardımı Dokundu
Mustafa Yılmaz
Nisan 2, 2017 at 11:00 am
Wi-Fi ile ilgili yaşadığım sorunu sayenizde çözdüm, teşekkürler.