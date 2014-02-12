Nasıl Yapılır

En yaygın 10 PC sorunu ve çözümleri

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İster evinizdeki 10 yıllık bilgisayarı kullanıyor olun, isterseniz de kendi topladığınız oyun canavarını. Tüm bilgisayarlar sorun çıkarabiliyor ve bunları çözmek de günlük işlerimizden birisi. Hemen teknik servise para ödemek yerine, kendi başınıza yapabileceğiniz şeyler var. Biz de teknik servisler ile görüşüp, en sık karşılaştıkları sorunları ve bu sorunları kendi başınıza nasıl çözebileceğinizin yollarını öğrendik.

Her şeyden önce
Çok basit geleceğini biliyoruz ama hiçbir şey yapmadan önce, bilgisayarınızı yeniden başlatın. Teknik servislere gelen aramaların birçoğu, bu çok basit adım sayesinde çözülebiliyor. Yıllardır en çok kullanılan söz, doğruluğunu yine ortaya koyuyor. Bunun dışında, işletim sisteminizin güncel olduğundan da emin olun. Güncellemeleri ertelemek veya direkt güncelleme yapmamak, önemli bug ve performans düzenlemelerinden mahrum kalmanıza sebep olabilir. Klavye, mouse, hoparlör gibi çevresel araçlarda sorun yaşıyorsanız da, bunları kapatıp açmayı deneyin. İşe yaramazsa, farklı bir cihaz takarak sorunun bilgisayarda mı, yoksa cihazda mı olduğunu görün. Son olarak da bu cihazların en son sürücülerini indirip, yeniden kurulum yapın.

Teknik servislere gelen aramaların çoğunluğunu oluşturan sorunlar ve bu sorunların çözümlerine ise aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Bilgisayarım çok yavaş.
Download’lar çok yavaş.
Bilgisayarım sürekli yeniden başlıyor.
Masaüstünde reklamlar çıkıyor.
Google farklı görünüyor.
Wi-Fi bağlantım kopup duruyor.
Bazı sitelerde güvenlik sertifikası sorunu yaşıyorum.
Yazıcı baskı çıkarmıyor.
E-posta eklerini açamıyorum.
Yeni bilgisayarımda istediğim program çalışmıyor.

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25 Comments

  1. Squalhack

    Aralık 28, 2014 at 8:59 pm

    Abi benim sorunum vahim ben hack yapımcısı veya hack bulma ve paylaşma yapıyorum ama benim pc .dll veya .exe uzantılı programları indirdiğimde birden kapanıyor sorunumu çözmek için bana yardım edin lütfennn!!! 🙁

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    • mahmut

      Mart 15, 2015 at 11:07 pm

      git en yakın camdan atla 😀 hackle uğraşıyor ama bukadar basit bişeyi bilmiyor

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      • darkzero

        Ocak 27, 2016 at 12:43 pm

        sen niye yapmadın !

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  2. caglar

    Şubat 9, 2015 at 1:31 pm

    Pcsimde sürekli başlangıç onar diyor yardim lutfen

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  3. Chuky

    Mayıs 3, 2015 at 8:33 am

    bana yardim et admin benim pc de ekran ayarlarina girince pencere acilmiyor asagida gosteriyor ama click i ise yaramiyor pencere acilmiyor

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  4. yusuf

    Mayıs 3, 2015 at 4:54 pm

    Admin benim pc Windows 8.1 reboot problemį var allah rizasi icin yardim ett

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  5. kolayis

    Mayıs 19, 2015 at 10:35 pm

    Abi ben bisi sorcagdim da benim c yerel diskinde (windows buraya kurulu) vakit vakit boş alan artıp azalıyor. Örneğin bugün boş alan 140 gb ken yarın bilgisayarımı açtığımda 139 gb hatta 138 gb lara kadar iniyor sonra da eski haline dönüyor yani tekrar 140 gb oluyor. Bu bilgisayarda vakit geçirfikçe 138 gb a kadar iniyor. Virus olduğunu sanmıyorum formatlık bir şey de yok. İşletim sistemim windows 8.1 Sistem geri yükleme kapalı. Sorun neden kaynaklıdır? Şimdiden teşekkürler çözenden veya çözemeyenden Allah razı olsun. Saolun 🙂

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    • burak

      Ocak 25, 2016 at 1:27 am

      sen belki bilgisayarına arka arkakya format attırdıysan ondan hard disk te bu tur sorunlar oluşa biliyooo

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  6. Yavuzefe

    Mayıs 24, 2015 at 9:02 am

    Abi benim sorunum herhangi bir oyunda birkaç dakka oynadığında monitör gidiyo ve entering save mode yazıyo çok denedim düzeltmek için ama olmadı. Her oyunda farklı sürede kapanıyo bazılarında 3dk bazılarında 5 saat değişio bilgisayarı düzeltmek için ise fişi çekmekten baş çare kalmıyor ne yapmalıyım?

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  7. Bilal

    Haziran 24, 2015 at 9:08 am

    Benim bilgisayarımda parola var parolayı giriyorum sonra bilgisayar açılmadan oturum kapatılıyor diyor acil yardım edin lutfen

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  8. gerek yok

    Haziran 24, 2015 at 11:45 am

    Benim laptopta mouse yok onun dokunmatik alanını kullanıyorum internetteyke şarj bitti açtığımda ok hareket etmiyor sadece. 2 parmakla çalışıyor ne yapmalıyım nolur yardım edin

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    • Bedir

      Ocak 28, 2016 at 7:35 pm

      Denetim masasindan senstivi ayarlamayi dedinmi

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  9. nisa

    Ağustos 25, 2015 at 9:18 pm

    vido başı karanlık oluyo sonradan netleşiyo

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  10. Dogan

    Eylül 7, 2015 at 3:29 pm

    Abi benim pc dün sorun yoktu yarın açtıgımda pc iyi ama her oyuna girdiğim zaman mause çevirince kasma oluyor dün yokken bugun bu kasmayı yaşadım ne oldu acaba

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  11. eynel

    Ocak 12, 2016 at 5:01 pm

    Laptop bazi tuslari bozuk oldugundan usb klavye aldim bi sorun yoktu sonra gec algilamaya basladi uzun yazi yazarsinda hip hizli siler ya o yavas yavas tuslarda ayni sekilde yardimmmmm

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  12. Sami özcan

    Ocak 20, 2016 at 12:28 pm

    Bnim bilgisayar acinca siyah ekranda beyaz seyler yaziyor relatex is covered by one or more of the following pateants falan bunun cozumu ne bilen varsa lutfen ulassin acil﻿

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  13. murat

    Nisan 7, 2016 at 3:21 pm

    selam bana yardim edin….ben admistrator bilmiyorum nedir koodunda bil iyorum ne indirmek istiyosamda o geliyorrr

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  14. adem

    Haziran 1, 2016 at 8:28 pm

    benim pc ben sert vurdum açıyorum ama sorun oluştu deyip tekrar kapatip açıyor ama ekran karanlık birşey yok disk hatası falan diyor ne yapabilirim sorunu ne pc nin lütfen çözüm önerin

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  15. aysenur

    Temmuz 21, 2016 at 9:56 am

    ya benim bilgisayarı fabrika ayarına döndürecktim sonra başarısız oldu şimdi mavi ekranda main boot securıty gibi şeyler yazıyo nasıl açarım acilll

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    • leyla

      Ağustos 2, 2016 at 12:44 pm

      mavi ekran hatsı genelde hdd ile ilgili sorunlardan oluşur hdd yi sök tam yerine oturt iyiice vidayı sıktıgından emin ol duzelir diye umuyorum tabi hdd yanmamışsa

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  16. Fatma

    Eylül 29, 2016 at 6:32 pm

    Ben bilgisayarıma mağazadan oturum açtım sonra bilgisayarı kapatıp açınca şifreyi istiyor ama ben unuttum bu yüzden bilgisayar açılmıyor ☺☺☺

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  17. Faruk

    Ekim 16, 2016 at 5:05 pm

    Abi laptop video ve müzik oynatmiyor İnternet tarayicilarin hiçbirı de video açmıyor YouTube vb. çözüm ne olabilir

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  18. Onur

    Aralık 4, 2016 at 3:19 pm

    Teşekkürler Çok Yardımı Dokundu

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  19. Mustafa Yılmaz

    Nisan 2, 2017 at 11:00 am

    Wi-Fi ile ilgili yaşadığım sorunu sayenizde çözdüm, teşekkürler.

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