Eldivenleri dokunmatik ekrana uygun yapmak

Kış ayıyla birlikte hepimiz eldiven berelere sarıldık. Ama sarılıp bırakamadığımız bir de akıllı telefonlar ile tabletlerimiz var. Dışarıda dokunmatik ekranlarda kullanmaya uygun eldivenler satılsa da, çok kolay bir şekilde elinizdeki eldiveni de dokunmatik ekranlarda kullanmaya uygun bir hale getirebilirsiniz.

Termal macun

Genellikle bilgisayar üretirken kullanılan termal macun, neredeyse tüm elektronik mağazalarında rahatlıkla bulunabilen, oldukça ucuz bir araç. Bu macunu eldivene uygulayarak, eldiveninizi dokunmatik ekranda kullanmaya uygun hale getirebiliyorsunuz. Uygulama kısmı ise oldukça kolay.

Termal macunu, eldivenin parmak uçlarına sürün, kumaşa iyice yedirin ve kurumasını bekleyin. Teoride, macun sürülen eldiven parmağıyla dokunmatik cihazları kullanabilmeniz gerekiyor, ancak gerçekte, macunun uygulanma süreci kolay olmasına rağmen çok da pislik yaratıyor. Bu macun çok ağır, yapış yapış ve kullanımı da zor. Her yere bulaşıyor, ellerinize, kıyafetinize ve eldivenin bulaşmasını istemediğiniz yerlere. Yani bu seçeneği tercih edecekseniz, eldivene sürerken fazladan dikkatli olmanız gerekiyor.

Unutulmaması gereken bir diğer nokta da, termal macunun tamamen kurumaması. Bu da ne zaman telefonunuza, tabletinize veya cüzdanınıza dokunursanız, macun bulaşacağı anlamına geliyor. Teoride işleyen bu sistem, ne yazık ki pratikte pek de makul bir seçenek olamıyor.

Dikiş ipi

Daha iyi bir yol olmalı dediğinizi duyuyoruz. Eldivenleri dokunmatik ekrana uygun yapma konusundaki en popüler yöntem, bildiğimiz dikiş ipinden geçiyor. Dikiş ipi ortalığı pisletmiyor, her yere bulaşmıyor ve en temel dikiş yetenekleri kullanılarak halledilebiliyor.

Bizim pek başarılı olamadığımız bu temel dikiş yeteneklerini kullanarak, eldiveninizin parmak uçlarına dilediğiniz şekilde dikeceğiniz dikiş ipi sayesinde dokunmatik ekranlı cihazınızı, eldiveninizi çıkarmadan kullanmak mümkün.

Any Glove sıvı çözümü

Son olarak ise en sevdiğimiz ve en kolay yönteme geldik. Özel olarak bu iş için üretilmiş Any Glove ismindeki sıvıyı eldivene sürüyorsunuz, kuruduğu anda kullanıma hazır. Any Glove’u tüylü kumaşlarda, örgülerde ve süet kumaşlarda da kullanıp sonuç alabiliyorsunuz. Deri için de ayrı bir ürün bulunuyor ve eldiveni yıkadığınız zaman ürün kaybolmuyor.

Any Glove aynı zamanda ABD Silahlı Kuvvetleri’nin savaş eldivenlerinde de kullanılıyor, bu bilgi de ürüne yaklaşımımızda etkili oldu. Tek uygulama ile haftalarca eldiveni kullanabiliyorsunuz. Eğer sıvı bir süre sonra işlev görmemeye başlarsa, yeniden rahatlıkla uygulayabiliyorsunuz. 550 damla içeren bir şişesi 15 dolardan satılıyor. Ürünün Türkiye’de satışı bulunmasa da, şirketin sitesinden sipariş verilebiliyor.

Any Glove’un tek dezavantajı olarak söyleyebileceğimiz şey ise, kuruma süresi. Sıvıyı sürdükten sonra kuruması için günlerce, yanlış duymadınız günlerce beklemek gerekiyor. Ancak kuruduktan sonra, nasıl bir eldiven olursa olsun, ürün kusursuz çalışıyor. Buna ek olarak, uyguladığınız parmaktaki kumaş rengini de birkaç ton değiştirdiğini ekleyelim.

Sonuç olarak, kolaylık ve kullanım açısından Any Glove en üst sıraya çıksa bile, imkanınız ve dikiş yeteneğiniz varsa, parmak uçlarınıza çok şık modeller dikerek de eldiveninizi dokunmatik ekranlara uygun hale getirebilirsiniz. Termal macun ise hiçbir şekilde sebep olduğu dağınıklık ve pisliğe değmiyor.