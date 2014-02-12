Bilgisayarım çok yavaş, ne yapmalıyım?

Yavaş bir bilgisayarı düzeltmenin ilk yolu, makinenizin sorunun gerçek kaynağı olduğunu doğrulamaktır. Videoların yüklenmesi saatler sürüyor, sitelerin açılması için çok bekliyorsanız, sorun bilgisayarınızda olmayabilir. Teknik servislerin en çok karşılaştığı sorunlardan biri olarak, çoğu insanın, sistemin yavaşlığını, aslında internetin yavaşlığıyla karıştırması gösteriliyor. Bu konuda da “Download’lar çok yavaş, ne yapmalıyım?” makalemizi okuyabilirsiniz.
Sorun gerçekten bilgisayarınızda ise, işletim sisteminin kurulu olduğu hard diskteki boş alanı kontrol edin. Sistem çalışırken, Windows’un dosya oluşturmak için çok fazla alana ihtiyacı vardır. Hard diskiniz sınıra dayandıysa, performansınız da düşer. Bu yüzden arada dosya silmek ve boş alan yaratmak oldukça önemlidir.
Microsoft’un Sistem Yapılandırma aracı ise kötü performans için bakacağımız bir diğer yer. Bilgisayarımız açıldığında, onunla birlikte birçok program da birlikte açılır. Bu da açılış süresini uzatmakla birlikte, bilgisayarın yavaşlamasına sebep olur. Windows 7 işletim sistemine sahip bilgisayarlarda Windows Tuşu + R’ye basarak açılan pencereye “msconfig” yazarak ulaşacağımız Sistem Yapılandırması’nda “Başlatma” kısmına gelerek burada sıralanan uygulamalar ile üreticilerini kontrol ederek, performans düşüşüne neyin sebep olduğunu bulabilirsiniz. Windows 8 kullanıcıları ise, bu bölüme Görev Yöneticisi’ndeki Başlangıç kısmı üzerinden ulaşabilirler.
Bu bölümde, üreticisi veya yayıncısı Microsoft Corporation olan programlara dokunmanızı pek tavsiye etmiyoruz. AdobeAAMUpdater, Google Update, Spotify, Steam Client Bootstrapper gibi programları ise, bilgisayarla birlikte açılmamak için ayarlayabilirsiniz. Ek olarak, karşılaştığınız programın veya hizmetin ne olduğundan emin değilseniz, onlara dokunmamanızı tavsiye ediyoruz.
Tüm değişiklikleri yaptıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın. Açılış süresinde gözle görülür bir artış ve genel performansta da iyileştirmeyi fark edeceksiniz.
zekeriya
Aralık 12, 2014 at 9:31 pm
benim oyunlarda problemim var bu bilgisayar ozelliklerim
İşletim Sistemi Adı Microsoft Windows 8.1 Single Language
Sürüm 6.3.9600 Yapı 9600
Diğer İşletim Sistemi Açıklaması Kullanılamıyor
İşletim Sistemi Üreticisi Microsoft Corporation
Sistem Adı ZEKERIYA
Sistem Üreticisi EXPER
Sistem Modeli ACTIONDEX137
Sistem Türü x64-based PC
Sistem SKU’su All
İşlemci Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz, 3601 Mhz, 4 Çekirdek, 8 Mantıksal İşlemci
BIOS Sürümü/Tarihi American Megatrends Inc. 0804, 13.5.2014
SMBIOS Sürümü 2.7
Ekli Denetleyici Sürümü 255.255
BIOS Modu UEFI
Temel Kart Üreticisi ASUSTeK COMPUTER INC.
Temel Kart Modeli Kullanılamıyor
Temel Kart Adı Ana Kart
Platform Rolü Masaüstü
Güvenli Önyükleme Durumu Açık
PCR7 Yapılandırması Bağlama Olanağı Yok
Windows Dizini C:Windows
Sistem Dizini C:Windowssystem32
Önyükleme Aygıtı DeviceHarddiskVolume2
Yerel Ayar Türkiye
Donanım Soyutlama Katmanı Sürüm = “6.3.9600.17196”
Kullanıcı Adı ZekeriyaZEKERIYAZekeriya
Saat Dilimi Türkiye Standart Saati
Yüklü Fiziksel Bellek (RAM) 8,00 GB
Toplam Fiziksel Bellek 7,94 GB
Kullanılabilir Fiziksel Bellek 6,01 GB
Toplam Sanal Bellek 9,19 GB
Kullanılabilir Sanal Bellek 6,90 GB
Disk Belleği Dosyası Alanı 1,25 GB
Disk Belleği Dosyası C:pagefile.sys
Hyper-V – VM İzleme Modu Uzantıları Evet
Hyper-V – İkinci Düzey Adres Çevirisi Uzantıları Evet
Hyper-V – Sanallaştırma Bellenimde Etkin Hayır
Hyper-V – Veri Yürütme Koruması Evet
Taha
Ocak 8, 2015 at 1:37 pm
Başlangıç/çalıştır yazın/regedit/control panel/desktop/ctrl+f yapın ve menushowdelay yazın/entera basın/orada yazan 400 sayısını silin ve 25 yazın isterseniz 0 yazabilirsiniz ama bilgisayarınızı seviyorsanız ve kullanacaksanız 25 yapın entera basın bilgisayarı yeniden başlatın
alper
Temmuz 21, 2015 at 12:19 am
taha kardeş onu yazınca bılgısayar kasmıyomu
sananeli bundann
Ağustos 21, 2015 at 4:02 pm
hyr
umut
Eylül 15, 2015 at 10:49 pm
kayıt defteri aranıyo yazıyo bisey olmuyoo
Ali
Eylül 23, 2015 at 11:31 am
Advanced System Care pro pc hem hız hemde temizlik öneririm
Berkan
Mart 6, 2016 at 10:27 am
Benm pc hem oyunda hemde normalde kasıyor ne yapmam gerek.
Oyundayken donuyo ama oyun devam ediyo bir kaç dk sonra oyun kapanıyo ve şöyle diyo.
Microsoft kötü performans tan kurtarıldı diyo.
Pc mde bir program açıyom 5 dk da açılıyo yardm.
hugo213
Eylül 3, 2016 at 1:45 pm
selamlar benim pcde düşük fps sorunu var.GTA5 ilk steamden indirdiğimde kasmıyordu.Daha yeni formattan geldi pc gta deli gibi kasıyor.Lolde de düşük fps sorunu var.PC yeni geldi formattan.Sürücüler güncel ekran kartı vs.Sorun nedir anlamadım?
Soner
Mart 8, 2017 at 3:16 pm
İşletim sistemi nedir ?
Soner
Mart 8, 2017 at 3:25 pm
Öncelikle arkadaşlar elinizdeki pcnin kaç senelik olduğu
Yeni bir pc ise bileşenler hakkında ayrıntılı bilgi verirseniz ancak ozaman faydali bir tavsiye alabilirsiniz bu şekilde yüzeysel oyunda böyle yapıyor çok kasıyor neden derseniz karşı tarafta neden acaba der çünkü pc nin durumu hakkında hiçbir bilgisi yoktur belki pc ömrünü dolmurmuş harddiskin yetisi azalmış ve diyer bileşenlerin yani pc yaşlanmış olabilir bu durum yeni bir pc deyse farklı yorumlar yapılabilir