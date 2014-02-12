Nasıl yapılır

Bilgisayarım çok yavaş, ne yapmalıyım?

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Yavaş bir bilgisayarı düzeltmenin ilk yolu, makinenizin sorunun gerçek kaynağı olduğunu doğrulamaktır. Videoların yüklenmesi saatler sürüyor, sitelerin açılması için çok bekliyorsanız, sorun bilgisayarınızda olmayabilir. Teknik servislerin en çok karşılaştığı sorunlardan biri olarak, çoğu insanın, sistemin yavaşlığını, aslında internetin yavaşlığıyla karıştırması gösteriliyor. Bu konuda da “Download’lar çok yavaş, ne yapmalıyım?” makalemizi okuyabilirsiniz.

Sorun gerçekten bilgisayarınızda ise, işletim sisteminin kurulu olduğu hard diskteki boş alanı kontrol edin. Sistem çalışırken, Windows’un dosya oluşturmak için çok fazla alana ihtiyacı vardır. Hard diskiniz sınıra dayandıysa, performansınız da düşer. Bu yüzden arada dosya silmek ve boş alan yaratmak oldukça önemlidir.

Microsoft’un Sistem Yapılandırma aracı ise kötü performans için bakacağımız bir diğer yer. Bilgisayarımız açıldığında, onunla birlikte birçok program da birlikte açılır. Bu da açılış süresini uzatmakla birlikte, bilgisayarın yavaşlamasına sebep olur. Windows 7 işletim sistemine sahip bilgisayarlarda Windows Tuşu + R’ye basarak açılan pencereye “msconfig” yazarak ulaşacağımız Sistem Yapılandırması’nda “Başlatma” kısmına gelerek burada sıralanan uygulamalar ile üreticilerini kontrol ederek, performans düşüşüne neyin sebep olduğunu bulabilirsiniz. Windows 8 kullanıcıları ise, bu bölüme Görev Yöneticisi’ndeki Başlangıç kısmı üzerinden ulaşabilirler.

görev yöneticisi

Bu bölümde, üreticisi veya yayıncısı Microsoft Corporation olan programlara dokunmanızı pek tavsiye etmiyoruz. AdobeAAMUpdater, Google Update, Spotify, Steam Client Bootstrapper gibi programları ise, bilgisayarla birlikte açılmamak için ayarlayabilirsiniz. Ek olarak, karşılaştığınız programın veya hizmetin ne olduğundan emin değilseniz, onlara dokunmamanızı tavsiye ediyoruz.

Tüm değişiklikleri yaptıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın. Açılış süresinde gözle görülür bir artış ve genel performansta da iyileştirmeyi fark edeceksiniz.

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10 Comments

  1. zekeriya

    Aralık 12, 2014 at 9:31 pm

    benim oyunlarda problemim var bu bilgisayar ozelliklerim
    İşletim Sistemi Adı Microsoft Windows 8.1 Single Language
    Sürüm 6.3.9600 Yapı 9600
    Diğer İşletim Sistemi Açıklaması Kullanılamıyor
    İşletim Sistemi Üreticisi Microsoft Corporation
    Sistem Adı ZEKERIYA
    Sistem Üreticisi EXPER
    Sistem Modeli ACTIONDEX137
    Sistem Türü x64-based PC
    Sistem SKU’su All
    İşlemci Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz, 3601 Mhz, 4 Çekirdek, 8 Mantıksal İşlemci
    BIOS Sürümü/Tarihi American Megatrends Inc. 0804, 13.5.2014
    SMBIOS Sürümü 2.7
    Ekli Denetleyici Sürümü 255.255
    BIOS Modu UEFI
    Temel Kart Üreticisi ASUSTeK COMPUTER INC.
    Temel Kart Modeli Kullanılamıyor
    Temel Kart Adı Ana Kart
    Platform Rolü Masaüstü
    Güvenli Önyükleme Durumu Açık
    PCR7 Yapılandırması Bağlama Olanağı Yok
    Windows Dizini C:Windows
    Sistem Dizini C:Windowssystem32
    Önyükleme Aygıtı DeviceHarddiskVolume2
    Yerel Ayar Türkiye
    Donanım Soyutlama Katmanı Sürüm = “6.3.9600.17196”
    Kullanıcı Adı ZekeriyaZEKERIYAZekeriya
    Saat Dilimi Türkiye Standart Saati
    Yüklü Fiziksel Bellek (RAM) 8,00 GB
    Toplam Fiziksel Bellek 7,94 GB
    Kullanılabilir Fiziksel Bellek 6,01 GB
    Toplam Sanal Bellek 9,19 GB
    Kullanılabilir Sanal Bellek 6,90 GB
    Disk Belleği Dosyası Alanı 1,25 GB
    Disk Belleği Dosyası C:pagefile.sys
    Hyper-V – VM İzleme Modu Uzantıları Evet
    Hyper-V – İkinci Düzey Adres Çevirisi Uzantıları Evet
    Hyper-V – Sanallaştırma Bellenimde Etkin Hayır
    Hyper-V – Veri Yürütme Koruması Evet

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  2. Taha

    Ocak 8, 2015 at 1:37 pm

    Başlangıç/çalıştır yazın/regedit/control panel/desktop/ctrl+f yapın ve menushowdelay yazın/entera basın/orada yazan 400 sayısını silin ve 25 yazın isterseniz 0 yazabilirsiniz ama bilgisayarınızı seviyorsanız ve kullanacaksanız 25 yapın entera basın bilgisayarı yeniden başlatın

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    • alper

      Temmuz 21, 2015 at 12:19 am

      taha kardeş onu yazınca bılgısayar kasmıyomu

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      • sananeli bundann

        Ağustos 21, 2015 at 4:02 pm

        hyr

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    • umut

      Eylül 15, 2015 at 10:49 pm

      kayıt defteri aranıyo yazıyo bisey olmuyoo

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      • Ali

        Eylül 23, 2015 at 11:31 am

        Advanced System Care pro pc hem hız hemde temizlik öneririm

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  3. Berkan

    Mart 6, 2016 at 10:27 am

    Benm pc hem oyunda hemde normalde kasıyor ne yapmam gerek.
    Oyundayken donuyo ama oyun devam ediyo bir kaç dk sonra oyun kapanıyo ve şöyle diyo.
    Microsoft kötü performans tan kurtarıldı diyo.
    Pc mde bir program açıyom 5 dk da açılıyo yardm.

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  4. hugo213

    Eylül 3, 2016 at 1:45 pm

    selamlar benim pcde düşük fps sorunu var.GTA5 ilk steamden indirdiğimde kasmıyordu.Daha yeni formattan geldi pc gta deli gibi kasıyor.Lolde de düşük fps sorunu var.PC yeni geldi formattan.Sürücüler güncel ekran kartı vs.Sorun nedir anlamadım?

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    • Soner

      Mart 8, 2017 at 3:16 pm

      İşletim sistemi nedir ?

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  5. Soner

    Mart 8, 2017 at 3:25 pm

    Öncelikle arkadaşlar elinizdeki pcnin kaç senelik olduğu
    Yeni bir pc ise bileşenler hakkında ayrıntılı bilgi verirseniz ancak ozaman faydali bir tavsiye alabilirsiniz bu şekilde yüzeysel oyunda böyle yapıyor çok kasıyor neden derseniz karşı tarafta neden acaba der çünkü pc nin durumu hakkında hiçbir bilgisi yoktur belki pc ömrünü dolmurmuş harddiskin yetisi azalmış ve diyer bileşenlerin yani pc yaşlanmış olabilir bu durum yeni bir pc deyse farklı yorumlar yapılabilir

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