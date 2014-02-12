Bilgisayarım çok yavaş, ne yapmalıyım?

Yavaş bir bilgisayarı düzeltmenin ilk yolu, makinenizin sorunun gerçek kaynağı olduğunu doğrulamaktır. Videoların yüklenmesi saatler sürüyor, sitelerin açılması için çok bekliyorsanız, sorun bilgisayarınızda olmayabilir. Teknik servislerin en çok karşılaştığı sorunlardan biri olarak, çoğu insanın, sistemin yavaşlığını, aslında internetin yavaşlığıyla karıştırması gösteriliyor. Bu konuda da “Download’lar çok yavaş, ne yapmalıyım?” makalemizi okuyabilirsiniz.

Sorun gerçekten bilgisayarınızda ise, işletim sisteminin kurulu olduğu hard diskteki boş alanı kontrol edin. Sistem çalışırken, Windows’un dosya oluşturmak için çok fazla alana ihtiyacı vardır. Hard diskiniz sınıra dayandıysa, performansınız da düşer. Bu yüzden arada dosya silmek ve boş alan yaratmak oldukça önemlidir.

Microsoft’un Sistem Yapılandırma aracı ise kötü performans için bakacağımız bir diğer yer. Bilgisayarımız açıldığında, onunla birlikte birçok program da birlikte açılır. Bu da açılış süresini uzatmakla birlikte, bilgisayarın yavaşlamasına sebep olur. Windows 7 işletim sistemine sahip bilgisayarlarda Windows Tuşu + R’ye basarak açılan pencereye “msconfig” yazarak ulaşacağımız Sistem Yapılandırması’nda “Başlatma” kısmına gelerek burada sıralanan uygulamalar ile üreticilerini kontrol ederek, performans düşüşüne neyin sebep olduğunu bulabilirsiniz. Windows 8 kullanıcıları ise, bu bölüme Görev Yöneticisi’ndeki Başlangıç kısmı üzerinden ulaşabilirler.

Bu bölümde, üreticisi veya yayıncısı Microsoft Corporation olan programlara dokunmanızı pek tavsiye etmiyoruz. AdobeAAMUpdater, Google Update, Spotify, Steam Client Bootstrapper gibi programları ise, bilgisayarla birlikte açılmamak için ayarlayabilirsiniz. Ek olarak, karşılaştığınız programın veya hizmetin ne olduğundan emin değilseniz, onlara dokunmamanızı tavsiye ediyoruz.

Tüm değişiklikleri yaptıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın. Açılış süresinde gözle görülür bir artış ve genel performansta da iyileştirmeyi fark edeceksiniz.