Android tablete nasıl WhatsApp yüklenir?

Dünkü yazımızda sizlere iPad’e nasıl WhatsApp yükleneceğini göstermiştik. Şimdi de hücresel ağ desteklemeyen bir Android tablete popüler mesajlaşma uygulamasını nasıl yükleyebileceğinizi anlatacağız.
Güncelleme: 22 Ocak 2015 itibariyle, WhatsApp Web’in de piyasaya sürülmesiyle birlikte Android tablet kullanıcıları, tabletlerindeki Chrome tarayıcısı üzerinden mesajlaşma uygulamasını kullanabiliyor. Hizmete erişmek için, öncelikle telefonunuzdaki WhatsApp’ın son sürüme güncellenmiş olması gerekiyor. Ardından tabletinizden web.whatsapp.com adresine girerek karşınıza çıkan kodu, telefondaki WhatsApp’ın Menüsünde bulunan WhatsApp Web seçeneğine tarattığınızda, tabletinizdeki Chrome üzerinden WhatsApp kullanmaya başlayabilirsiniz.
WhatsApp apk dosyasını indirin
Yalnızca Wi-Fi destekleyen bir tablet ile Google Play’de WhatsApp’ı arıyorsanız, uygulama resmen desteklenmediği için arama sonuçlarından bir yanıt almanız mümkün olmayacaktır. Bunu aşmak için, Android cihazlara yüklediğimiz uygulamaların kurulum dosyası olan APK dosyasını elde etmeniz gerekiyor. Bilgisayar üzerinden WhatsApp’ın kendi sitesine girerek bu dosyayı indirebilir veya Google’a “WhatsApp APK” yazarak çok sayıda sonuca ulaşabilirsiniz.
Güvenlik ayarlarını atlatın
İndirdiğiniz APK dosyasını Android tabletinize yüklemeden önce, tabletin Ayarlar menüsüne girip güvenliği atlatmanız gerekiyor. Bunun için de Ayarlar>Güvenlik>Cihaz Yönetimi altındaki “Bilinmeyen kaynaklar” seçeneğini onaylayın. WhatsApp’ı yükledikten sonra bu onayı geri almak, cihazınızın güvende kalması için faydalı olacaktır.
Bu işlemin ardından, eğer bilgisayar ile indirdiyseniz WhatsApp APK dosyasını tabletinizde bulunan SD karta atın ve dosya yöneticisi üzerinden APK’yı açın. Direkt tablet üzerinden indirdiyseniz de bildirim alanındaki WhatsApp APK dosyasına tıklayın ve mesajlaşma uygulamasını tabletinize yükleyin.
WhatsApp telefon onayını aşın
WhatsApp’ı açtıktan sonra, karşınıza telefon numarası onayı çıkacak. Kullandığınız numarayı girin ve Tamam’a tıklayın. Telefonunuza bir mesaj gelecek ancak doğal olarak bu mesaj tabletiniz tarafından fark edilmeyecek. Birkaç dakika sonra WhatsApp, size SMS ile doğrulamanın hata verdiğini ve sesle doğrulamayı denemenizi söyleyecek. Beni Ara seçeneğine basın ve telefonunuzdan gelen aramaya cevap vererek gereken kodu girin. Bu işlemin ardından WhatsApp’ı tabletinizde kullanabileceksiniz. Ancak mesajlaşma geçmişini tutmak isterseniz, bunun tabletler için geçerli olmadığını da aklınızdan çıkarmayın. Mesajlaşma geçmişi yalnızca telefonlara yedeklenebiliyor.
Tuğba
Temmuz 20, 2014 at 8:57 am
merhaba benim bir sorum olacak kardeşimın tableti bende w.s. ın yeni sürümünü indirdim aktifleşti fakat kardeşimin önceden kendi ws kullandığı için direk onun hesabı açılıyor şimdi ben kendi hesabıma nasıl değiştirebilirim bilirim yardımcı olursanız seviniirim
PCWorld Türkiye
Temmuz 20, 2014 at 5:47 pm
Hesap ayarlarından telefon numarasını değiştirerek kendi hesabınıza geçiş yapabilirsiniz.
admin
Şubat 15, 2015 at 10:28 pm
sil ve tekrar yükle
Melisa
Ocak 5, 2015 at 7:38 pm
Ayarlardan o uygulamaya gir verileri temizle yazıyor tıkla verileri siler hesapta dahil yani oturumu siler kendin girebilirsin
ferruh
Temmuz 23, 2014 at 2:36 pm
merhaba, sadece data ve sms özelliği olan bir hattım var, dolayısı ile sesli aramaya kapalı. Bunun için herhangi bir çözüm öneriniz var mı ?
Abdurrahman
Nisan 23, 2016 at 11:34 am
sil ve tekrardan yükle
Ali Onur Özdemir
Eylül 24, 2014 at 12:28 am
Mesela ben Acer İconia B’yi kullanıyorum SİM Kart takılmıyor, interntte araştırma yaparken sürekli telefon doğrulama yerinde takılıyordum.
SMS geliyordu ancak kodu yazabileceğim bir yer yoktu o kısımda yapılması gereken; sms gönder diyip sonra 5 dakika bekleyip beni ara demek.
Bilgilendirici bir yazı olmuş…
Bayramtaner
Şubat 17, 2015 at 4:53 pm
Kaç milar
erkan
Ekim 15, 2014 at 8:35 pm
Hersey tamam ama kişi ekleyemiyorum.
İrem Chan
Ekim 16, 2014 at 4:28 pm
Cihazında (Tablet) rehber olmadığı için kişi ekleyemezsiniz.
merve
Kasım 6, 2014 at 12:22 am
ee ne anlamı kaldı o zaman
Melisa
Ocak 5, 2015 at 7:39 pm
yoo bende var kişiler diye
Nyr
Ağustos 24, 2015 at 11:24 am
Aslında play törende videolu anlatımı var fakat bulamıyorum şimdi
aaaa
Kasım 12, 2014 at 10:02 am
Kişi eklemeyi pcden tablette kullanılan gmail girerek adresinde sol üst köşede yer alan mail yazısının altında bulunan rehber kısmını seçerek görüşme yapmak istediğiniz kişileri ekleyerek yapabilirsiniz
Muhammet 666
Şubat 6, 2015 at 4:20 pm
Tablette kisiler diye uygulama var ordan kisi ekleyebilirsn
Aleyna
Ekim 19, 2014 at 12:30 pm
Telefon numaramı yazıyorum
OK a tıklıyorum ama internete bağlı olduğum halde baglantiyı kontrol etdiyor lütfen biri bana yardım etsin
cemil
Ocak 8, 2015 at 7:13 pm
iki cesit tablet var bir evde Internet uzerinden kullanmak icin birde Telefon etmek icin ablet var ikisinin arasinda fark biraz var ,alirkene sormaniz lazim selamlar
cagla
Ekim 24, 2014 at 11:03 pm
Banada öyle oluyor aleyna banada yardımcı olun lütfen
gürkan
Kasım 1, 2014 at 6:13 pm
Ben e-tab 4 kullanıyorum ve sürekli numarayı yazdıktan sonra durduyor çözüm üretin lütfen
fatma
Kasım 28, 2014 at 5:08 pm
Benim etab4 Umde dosya ayrıştırılamadı dedi nasıl olacak
cemil
Ocak 8, 2015 at 7:16 pm
kardes iki cesit tablet var Telefon etmek icin kart takilan birde evde Internet üzeri kullanilan .wifi veya lth li var fark bu
merve
Kasım 6, 2014 at 12:24 am
kişi ekleyemiyorum ya hani ama başkaları beni whatshappta görürmü
sinem
Kasım 12, 2014 at 5:21 pm
Eski sürüm diyo calistirmiyo ne yapmaliyimm??
gozde
Kasım 29, 2014 at 5:48 pm
Kisiler nasil ekleniyor ayrintili bilgi acil lutfen
Tarık
Ocak 11, 2017 at 1:46 pm
Saol
ayse
Aralık 5, 2014 at 5:16 pm
ya ben kişi falan ekledim tablete whatsapp kurdum kullanıyorum şu an ama ilk yüklediğimde ilk yıl ücretsiz daha sonra 1,97 tl ücretle falan gibi bişey yazdı anlamadım. telde ücretsiz de tablette ücretlimi?? ben mi yanlış bişey yaptım acaba?
abdulercan
Ocak 2, 2015 at 11:43 pm
Whatsappı facebook satın aldığı için ilk 1 yıl ücretli sonrasın da 1 yıl boyunca sadece 1,97 alıyorlar
Melisa
Ocak 5, 2015 at 7:41 pm
Çok saçma ama hangi kafayla ücretli yaptılar?
Bayramtaner
Şubat 17, 2015 at 4:52 pm
Talebin şimdi hemen gelecekmi yarımıgelecek
ilayda
Aralık 15, 2014 at 11:55 am
Olmadi
mustafa
Aralık 17, 2014 at 9:09 pm
oldu samsung tab3 kullanıom rehber özelliği olan tabletlerde oluor
Demet
Aralık 22, 2014 at 5:02 pm
Ben hatsız bir telefona whatsapp yükleyeceğim. Yükledikten sonra hattı kullanan telefona bildirim gelir mi?(Doğrulamadan bahsetmiyorum, her mesaj geldiğinde bildirim gelir mi? ) Gelirse nasıl engellerim? Bildirim gelmesini istemiyorum çünkü.
burak
Aralık 27, 2014 at 3:40 pm
Benim tablette ayarlarda güvenlik gözükmüyor ..
abdulercan
Ocak 2, 2015 at 11:40 pm
Numarayı girdikten sonra hata veriyoo yardım …
gamze
Ocak 4, 2015 at 4:56 pm
Numaralı yazıyorum ama internete bağlanmıyor ve de bende güvenlik yok
gamze
Ocak 4, 2015 at 7:27 pm
Herşey tamam yükledim ama numaralı yazdım ilçe kodu nu da yazdım ama oka basıyorum bağlantı yok diyor ama tabletin interneti full çekiyor olmuyor üüüüüüüüüüüü:(((((((
gamze
Ocak 5, 2015 at 10:30 pm
Offfff acil cevap
cihat
Mart 30, 2016 at 1:34 pm
Gamze aynisi bende de var muhtemelen bende oldugu gibi tabletin whatsappi desteklemiyor. Whatsappi ilk indirip kurmak icin actiginda tablet whatsapi desteklemiyor cikiyorsa olmaz baglanti hatasi verir numara ve isminizi girdikten sonra
Turgut
Mayıs 26, 2016 at 10:48 am
bende lg g4 vardi senin gibi yukleme yaptim sebeke gitti yazilim degistirdim cekimi azaldi biraz cekti sen sorunu cozebildiysen banada cozum gosterirmisin tsk.
smlr
Ocak 7, 2015 at 12:28 pm
Ya yükledim ama telefon doğrulama mesajini gonder diyorum bağlanırken hata olustu diyo ayrıca beni ara butonu yokklütfen yardımm
almira esra kaya
Ocak 8, 2015 at 3:54 pm
Bnde indirdim indi ve dioki aranicak tmm arnackti armada hata oluştu dedi 42 dk snra aranacak
gamze
Ocak 8, 2015 at 4:08 pm
Offff hiç kimseye cevap yazmıyosunuz bana çoknlazım watsapn sorunlarım diğer yorumlarında yazıyor
sln
Ocak 10, 2015 at 11:33 am
Ben dün tablete yükledim. Ama iki cihazda birden çalışamayacağı için tlf daki iptal oldu. Plus yüklü olduğu için tekrardan aktive etmek için baya uğraştım. Yapın şunu viber gibi kullanalım istediğimiz cihazda bu ne arkadaş
ramazan
Ocak 11, 2015 at 4:06 pm
Saat tarıh yanlis dıyo ama dogru ne yapabilirim
djdhfhfhh
Ocak 17, 2015 at 7:21 pm
Ben tabletime whatsaapp indirdim aciyorum ve actigimda da onayla ve devam et yazisi cikiyo ona tikliyorum tabletler su anda desteklemiyor diyor ben whatsaapp’ı acmak icin ne yapmaliyim acaba bana yardimci olabilir misiniz??
kevserr
Ocak 18, 2015 at 1:35 pm
Ben indirdim numaramı giriyorum fakat tarih sürümü doldu diyo tarihi değşştiriyorum yine olmuyo ne yapmalıyım
gizem
Ocak 22, 2015 at 9:10 am
bize bir apk indurme adresi verir misiniz indiremiyorum
cellpi
Şubat 10, 2015 at 10:17 pm
Teşekkürederim. netbook a android yükledim sonra whatsapp nasıl çalıştırıcam deye araştırdım sizin yazınıza rastladım.Şimdi whatsapp kullanıyorum. Gerçekten çok işime yaradı bu bilgi. Tekrar tekrar teşekkür ederim.
yagmur
Mart 6, 2015 at 12:22 am
Merhaba. Ben tab 3 kullaniyorum whatsapp yüklüydü ama şimdi nolduysa tarih istiyo yeni sürüm istiyo giremiyorum artik son sürümü nasıl bulabilirim google play hesabindan yükleyemiyorum zaten nasıl bu sorunu cozebilirim lütfen yardımcı olurmusunuz
vecdi
Mart 20, 2015 at 10:50 am
merhaba,
eşimin tabletine (motorola) whatsapp indirdim fakat vaz geçip silmek ve kaldırmak istiyorum zira telefonunda whatsapp kullanamıyor şimdi , nasıl kaldırabilir ve eski durumuna getirebilirim .
Asi
Nisan 4, 2015 at 12:32 am
Benim samsung tab 4üm var hat özelliği olan. Ancak whatsapp’ı yükleyemiyorum bana yardımcı olur musunuz?
Erdem
Nisan 8, 2015 at 7:45 pm
Merhaba ben tablete indirmiztim bunu yaklasik 6 ay kadar once simdi 8 nisanda guncelleme geldi acilmadi whatsapp guncellemeye tikldim google playa yonlendirdi google playdende tablet guncelleme olmadigi icin olmadi sildim tekrar KAYITLI olan apkyı tekrar kurdum yine 8 nisan guncelleme hatasi verdi ne yapmam lazim android telefonum yokk 🙁
salo
Nisan 12, 2015 at 8:32 pm
Ya ben tablete whatsaap indirdim sonra bir numara doğruların ondan 30dk sonra onay kodu gelmyo niye cvplarini beklym
emel
Nisan 13, 2015 at 12:35 pm
benim tabletimde web.whatsapp.com a girildiğinde kod verilen sayfa çıkmıyor . sürekli http://www.whatsapp.com a direkt bağlanıyor . sizin sayfanızdan o adrese geçişde de aynı şey oluyor.ne yapmalıyım
lila
Nisan 15, 2015 at 6:47 pm
merhaba benim tabletimin markasi onyo (Xsmart) diyede yaziliyor tabletime whatsapp i indiremiyorum bu surum cihazinizla uyumlu deil diyor nasil yuklemem gerek lutfen yardimci olun-olurmusunuz (ama viber i indirebiliyorum indirdim) yardiiiiiim…….
Ebu Usame Muhammed b. Teymiyye
Nisan 29, 2015 at 1:06 pm
merhabalar ben T230 470 galaxy kullanıyorum. Bun whtsahap nasıl yukleceğim?
gaye
Mayıs 7, 2015 at 4:59 pm
Ya ben hala nasıl yükleyeceğimi bilmiyorum yardımmmmmmm
beyza
Mayıs 26, 2015 at 5:42 pm
Benim telefonum tuşlu ve internet yok.tabletime whatsapp ı yüklesem.telefon jumaramı yazsam,wifi ile evdeki internete bağlansam,olurmu,bir ücret alınırmı
ömer
Haziran 1, 2015 at 12:38 pm
Alinmaz
ömer
Haziran 1, 2015 at 12:37 pm
Bnm cihazimda doğrulama yapılmıştı uygulama yi silip yeniden kurdum doğrulama yi es geçiyor ki bu normal ancak kurulum tamamlanmadan hmn önce hata geliyor doğrulama yapmamı istiyor doğrulama yapilmiyor
ezgi
Haziran 1, 2015 at 7:40 pm
Peki tablette konuştuğumuz şeyler telefona gider mi??
scorpion
Haziran 10, 2015 at 5:10 pm
arkadaşlar hem telefondan hem tabletten aynı anda kullanayım diye düşünen arkadaşlar yüklemesin. whatsapp tek cihaz üzerinden aktif olan bir program, tablete yüklerseniz cep telefonunuzdaki whatsappı açtığınızda doğrulama kodu ister, onu yaparsanız tabletteki doğrulama ister. yani aynı anda ikisi kullanılamıyor 🙁 bu arada yukarıdaki talimatlarla lenova tablete sorunsuz yüklendi ve çalışıyor.
Berkay
Haziran 14, 2015 at 5:43 pm
Tab 4 oluyor
Serrasinemis
Haziran 22, 2015 at 12:40 pm
Merhaba benim tabletime sim karti takilabiliyor wifi de destekliyor. Peki boyle tabletlere nasìl whatsapp yuklenur ??? Simdiden tesekkurler
HAKAN TURCAN
Haziran 23, 2015 at 4:31 pm
Hocam bugün Galaxy Tab 4 aldım. Yazınıza istinaden chrome ve firefoxtan whatsapp a girmeye çalışıyorum fakat https://web.whatsapp.com/ adresine girmiyor tarayıcılardan onun yerine http://www.whatsapp.com a giriş yapıyor ve kod sayfası açılmıyor. Yardımcı olursanız sevinirim.
Nilay
Temmuz 5, 2015 at 9:50 pm
Tabletime indirdim dogrulamayi falan gectim profilime geldim ilerle diyorum bir sorunolustu diyor whatsappin twitter adresine yonlendiriyor
zehra Ak
Temmuz 8, 2015 at 9:45 pm
Nasil bir şey anlamadim
Vale
Temmuz 15, 2015 at 2:59 am
Ben indirdim rehber olayını da hallettim ama nasıl guncelleyeceğim.
alperen yürek
Temmuz 26, 2015 at 3:03 am
rehber olayını nasıl hallettin
alperen yürek
Temmuz 26, 2015 at 2:51 am
Allah sizden razı olsun. telefonum servise gitcekti. 2 hafta naparım diye kara kara düşünüyodum. çok teşekkürler.
fatmacç
Ağustos 5, 2015 at 3:47 pm
Merhaba. Ben samsung note 8 kullanıyorum. Whatsapp yükledim ama profil resmi filan ayarlayamıyprum. Nası yapabilirim.
hatice
Ağustos 7, 2015 at 12:38 pm
Sorum olacak tablete whatsapp indiriyorum whatsapp apk indirme başarısız diyo ne yapmam gerek
Hatice sarsılmaz
Ağustos 8, 2015 at 9:38 pm
Tabletime watsap indirmek istiyorum nasıl yapabilirdim bana yardım edemisiniz
Hilal
Eylül 17, 2015 at 2:19 pm
İns olur cunku whatsapi cok seviyorum
Nurgül
Eylül 18, 2015 at 2:57 pm
Samsung tab4 kullanıyorum wattsap yükledim sonra sildim tekrar yüklemek istiyorum ama yüklü diyor daha öncede silmistim bir yerden silip yenid3n yüklemem gerekiyor yardimci olabilirmisiniz çok acil
selinay
Eylül 19, 2015 at 7:11 pm
Ya sorum olucak ben tablete whatsapp apk indiriyorum başarısız diyor ne yapmam gerek
Oguz
Eylül 23, 2015 at 2:56 pm
Tek sorun var masil asilir bilemiyorum 2 cihazdada es zamanli oturum acmak mumkun olmuyor.bunun icin fikri olan var mi.
Yasin ka
Eylül 26, 2015 at 10:36 pm
Merhaba benim telefonum android değil ama tabletim android asus un. Whatsapp yüklemek istiyorum ama google play stor da indirme butonu yok nasıl yükleyebilirim yada bu mümkün mü? Yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden ilginiz için teşekkürler
emine
Ekim 7, 2015 at 6:48 pm
Tabletin eski surumu gonderebilirmisin benim tabletim yeni surumu kabul etmiyor
Burcu
Ekim 18, 2015 at 12:11 pm
Ya ben tabletime whatsaap indirmek istiyorum ama google play den olmuyor ben nerden indircem ve indirdigim zaman tabnletime virüs bulasırmı?? Sorumu cevaplarsaniz sevinirim
atilla
Ocak 23, 2016 at 12:16 pm
Tablete dediğiniz gibi yükledim telefonumdaki watsap kapandı tekrar telefonu doğrumak için mesaj atığında watsap bu seferde tabletteki kapandı yani anlayacağınız ya tablet yatelefonda kulanabileceğiniz bir uygulama ikisinde kulanılmıyor
tarık
Ocak 27, 2016 at 11:53 am
asus tablete whatsapp yukleyemıyorum.cıhazın ayarlar kısmında cıhaz yonetımı vs.yok.nasıl yapabılırım
canpolat
Şubat 10, 2016 at 3:11 pm
Çok güzel
Arumeysa
Şubat 16, 2016 at 5:30 pm
İndirelememe sorunlarinin surumle alakasi olabilirmi ben indiremiyorum
Gecem Mina
Şubat 29, 2016 at 7:17 pm
Tablet de whatsapp bağlanılamıyor diyor ne yapabilirim? Silip tekrar yükledim
Gizem
Mart 13, 2016 at 4:29 pm
Tabletlere whatsapp yuklenio mu?
Aleyna
Nisan 12, 2016 at 6:35 am
Yükledim fakat tabletten girince telefondan wp doğrulama istiyor telefondan girinde tabletten doğrulama istiyor ikisini birden kullanamıyorum
Gigi
Mayıs 27, 2016 at 2:42 pm
Japon musunuz? Yukarda anlatılmış ya!
Ferruh
Haziran 9, 2016 at 10:31 pm
Samsung taplete watsap yüklenirmi axsba
Bikkin
Ağustos 3, 2016 at 8:32 pm
Ya bisey sorcam nolur yardim simdi bnim tel bozuldu ama bana watsap lazim ama simdi telefon tarat fln yazmissiniz baskara telefon olmadsn tablete yuklenmiyomu
Yeter
Eylül 7, 2016 at 10:39 pm
Telefonunuzun tarihi yanlış diyor, ama doğru. Ne yaptıysam açılmıyor ! Nasıl asiçim burayı. ?
DR FRED
Kasım 4, 2016 at 3:03 pm
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Eli
Aralık 2, 2016 at 8:52 am
Salam.biri bana yardim etsin lutfen.ben evde kullanan tabletden almisam ve onda play storede vatsapp olmadigi icin interden vatsap apk indirdim ve guncellenmir goruntulu istiyorum nasil yapim ki goruntulu olsun lutfen biri bana yardimci olsa cox sevinirim evvelceden tesekkurler
zehra
Aralık 4, 2016 at 10:40 am
Ben tableti geçici süreliğine kullanicam onceden telefonda yedekledigim mesajlari telefona tekrar gecince yukleyebilir miyim ama suan tablette wp kullanmak istiyorum