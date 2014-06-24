Android tablete nasıl WhatsApp yüklenir?

Dünkü yazımızda sizlere iPad’e nasıl WhatsApp yükleneceğini göstermiştik. Şimdi de hücresel ağ desteklemeyen bir Android tablete popüler mesajlaşma uygulamasını nasıl yükleyebileceğinizi anlatacağız.

Güncelleme: 22 Ocak 2015 itibariyle, WhatsApp Web’in de piyasaya sürülmesiyle birlikte Android tablet kullanıcıları, tabletlerindeki Chrome tarayıcısı üzerinden mesajlaşma uygulamasını kullanabiliyor. Hizmete erişmek için, öncelikle telefonunuzdaki WhatsApp’ın son sürüme güncellenmiş olması gerekiyor. Ardından tabletinizden web.whatsapp.com adresine girerek karşınıza çıkan kodu, telefondaki WhatsApp’ın Menüsünde bulunan WhatsApp Web seçeneğine tarattığınızda, tabletinizdeki Chrome üzerinden WhatsApp kullanmaya başlayabilirsiniz.

WhatsApp apk dosyasını indirin

Yalnızca Wi-Fi destekleyen bir tablet ile Google Play’de WhatsApp’ı arıyorsanız, uygulama resmen desteklenmediği için arama sonuçlarından bir yanıt almanız mümkün olmayacaktır. Bunu aşmak için, Android cihazlara yüklediğimiz uygulamaların kurulum dosyası olan APK dosyasını elde etmeniz gerekiyor. Bilgisayar üzerinden WhatsApp’ın kendi sitesine girerek bu dosyayı indirebilir veya Google’a “WhatsApp APK” yazarak çok sayıda sonuca ulaşabilirsiniz.

Güvenlik ayarlarını atlatın

İndirdiğiniz APK dosyasını Android tabletinize yüklemeden önce, tabletin Ayarlar menüsüne girip güvenliği atlatmanız gerekiyor. Bunun için de Ayarlar>Güvenlik>Cihaz Yönetimi altındaki “Bilinmeyen kaynaklar” seçeneğini onaylayın. WhatsApp’ı yükledikten sonra bu onayı geri almak, cihazınızın güvende kalması için faydalı olacaktır.

Bu işlemin ardından, eğer bilgisayar ile indirdiyseniz WhatsApp APK dosyasını tabletinizde bulunan SD karta atın ve dosya yöneticisi üzerinden APK’yı açın. Direkt tablet üzerinden indirdiyseniz de bildirim alanındaki WhatsApp APK dosyasına tıklayın ve mesajlaşma uygulamasını tabletinize yükleyin.

WhatsApp telefon onayını aşın

WhatsApp’ı açtıktan sonra, karşınıza telefon numarası onayı çıkacak. Kullandığınız numarayı girin ve Tamam’a tıklayın. Telefonunuza bir mesaj gelecek ancak doğal olarak bu mesaj tabletiniz tarafından fark edilmeyecek. Birkaç dakika sonra WhatsApp, size SMS ile doğrulamanın hata verdiğini ve sesle doğrulamayı denemenizi söyleyecek. Beni Ara seçeneğine basın ve telefonunuzdan gelen aramaya cevap vererek gereken kodu girin. Bu işlemin ardından WhatsApp’ı tabletinizde kullanabileceksiniz. Ancak mesajlaşma geçmişini tutmak isterseniz, bunun tabletler için geçerli olmadığını da aklınızdan çıkarmayın. Mesajlaşma geçmişi yalnızca telefonlara yedeklenebiliyor.