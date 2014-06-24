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Android tablete nasıl WhatsApp yüklenir?

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Dünkü yazımızda sizlere iPad’e nasıl WhatsApp yükleneceğini göstermiştik. Şimdi de hücresel ağ desteklemeyen bir Android tablete popüler mesajlaşma uygulamasını nasıl yükleyebileceğinizi anlatacağız.

Güncelleme: 22 Ocak 2015 itibariyle, WhatsApp Web’in de piyasaya sürülmesiyle birlikte Android tablet kullanıcıları, tabletlerindeki Chrome tarayıcısı üzerinden mesajlaşma uygulamasını kullanabiliyor. Hizmete erişmek için, öncelikle telefonunuzdaki WhatsApp’ın son sürüme güncellenmiş olması gerekiyor. Ardından tabletinizden web.whatsapp.com adresine girerek karşınıza çıkan kodu, telefondaki WhatsApp’ın Menüsünde bulunan WhatsApp Web seçeneğine tarattığınızda, tabletinizdeki Chrome üzerinden WhatsApp kullanmaya başlayabilirsiniz.

WhatsApp apk dosyasını indirin

Yalnızca Wi-Fi destekleyen bir tablet ile Google Play’de WhatsApp’ı arıyorsanız, uygulama resmen desteklenmediği için arama sonuçlarından bir yanıt almanız mümkün olmayacaktır. Bunu aşmak için, Android cihazlara yüklediğimiz uygulamaların kurulum dosyası olan APK dosyasını elde etmeniz gerekiyor. Bilgisayar üzerinden WhatsApp’ın kendi sitesine girerek bu dosyayı indirebilir veya Google’a “WhatsApp APK” yazarak çok sayıda sonuca ulaşabilirsiniz.

Güvenlik ayarlarını atlatın

İndirdiğiniz APK dosyasını Android tabletinize yüklemeden önce, tabletin Ayarlar menüsüne girip güvenliği atlatmanız gerekiyor. Bunun için de Ayarlar>Güvenlik>Cihaz Yönetimi altındaki “Bilinmeyen kaynaklar” seçeneğini onaylayın. WhatsApp’ı yükledikten sonra bu onayı geri almak, cihazınızın güvende kalması için faydalı olacaktır.

tablet güvenlik

Bu işlemin ardından, eğer bilgisayar ile indirdiyseniz WhatsApp APK dosyasını tabletinizde bulunan SD karta atın ve dosya yöneticisi üzerinden APK’yı açın. Direkt tablet üzerinden indirdiyseniz de bildirim alanındaki WhatsApp APK dosyasına tıklayın ve mesajlaşma uygulamasını tabletinize yükleyin.

WhatsApp telefon onayını aşın

WhatsApp’ı açtıktan sonra, karşınıza telefon numarası onayı çıkacak. Kullandığınız numarayı girin ve Tamam’a tıklayın. Telefonunuza bir mesaj gelecek ancak doğal olarak bu mesaj tabletiniz tarafından fark edilmeyecek. Birkaç dakika sonra WhatsApp, size SMS ile doğrulamanın hata verdiğini ve sesle doğrulamayı denemenizi söyleyecek. Beni Ara seçeneğine basın ve telefonunuzdan gelen aramaya cevap vererek gereken kodu girin. Bu işlemin ardından WhatsApp’ı tabletinizde kullanabileceksiniz. Ancak mesajlaşma geçmişini tutmak isterseniz, bunun tabletler için geçerli olmadığını da aklınızdan çıkarmayın. Mesajlaşma geçmişi yalnızca telefonlara yedeklenebiliyor.

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94 Comments

  1. Tuğba

    Temmuz 20, 2014 at 8:57 am

    merhaba benim bir sorum olacak kardeşimın tableti bende w.s. ın yeni sürümünü indirdim aktifleşti fakat kardeşimin önceden kendi ws kullandığı için direk onun hesabı açılıyor şimdi ben kendi hesabıma nasıl değiştirebilirim bilirim yardımcı olursanız seviniirim

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    • PCWorld Türkiye

      Temmuz 20, 2014 at 5:47 pm

      Hesap ayarlarından telefon numarasını değiştirerek kendi hesabınıza geçiş yapabilirsiniz.

      Cevapla

      • admin

        Şubat 15, 2015 at 10:28 pm

        sil ve tekrar yükle

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    • Melisa

      Ocak 5, 2015 at 7:38 pm

      Ayarlardan o uygulamaya gir verileri temizle yazıyor tıkla verileri siler hesapta dahil yani oturumu siler kendin girebilirsin

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  2. ferruh

    Temmuz 23, 2014 at 2:36 pm

    merhaba, sadece data ve sms özelliği olan bir hattım var, dolayısı ile sesli aramaya kapalı. Bunun için herhangi bir çözüm öneriniz var mı ?

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  3. Ali Onur Özdemir

    Eylül 24, 2014 at 12:28 am

    Mesela ben Acer İconia B’yi kullanıyorum SİM Kart takılmıyor, interntte araştırma yaparken sürekli telefon doğrulama yerinde takılıyordum.

    SMS geliyordu ancak kodu yazabileceğim bir yer yoktu o kısımda yapılması gereken; sms gönder diyip sonra 5 dakika bekleyip beni ara demek.

    Bilgilendirici bir yazı olmuş…

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    • Bayramtaner

      Şubat 17, 2015 at 4:53 pm

      Kaç milar

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  4. erkan

    Ekim 15, 2014 at 8:35 pm

    Hersey tamam ama kişi ekleyemiyorum.

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    • İrem Chan

      Ekim 16, 2014 at 4:28 pm

      Cihazında (Tablet) rehber olmadığı için kişi ekleyemezsiniz.

      Cevapla

      • merve

        Kasım 6, 2014 at 12:22 am

        ee ne anlamı kaldı o zaman

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      • Melisa

        Ocak 5, 2015 at 7:39 pm

        yoo bende var kişiler diye

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        • Nyr

          Ağustos 24, 2015 at 11:24 am

          Aslında play törende videolu anlatımı var fakat bulamıyorum şimdi

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    • aaaa

      Kasım 12, 2014 at 10:02 am

      Kişi eklemeyi pcden tablette kullanılan gmail girerek adresinde sol üst köşede yer alan mail yazısının altında bulunan rehber kısmını seçerek görüşme yapmak istediğiniz kişileri ekleyerek yapabilirsiniz

      Cevapla

    • Muhammet 666

      Şubat 6, 2015 at 4:20 pm

      Tablette kisiler diye uygulama var ordan kisi ekleyebilirsn

      Cevapla

  5. Aleyna

    Ekim 19, 2014 at 12:30 pm

    Telefon numaramı yazıyorum
    OK a tıklıyorum ama internete bağlı olduğum halde baglantiyı kontrol etdiyor lütfen biri bana yardım etsin

    Cevapla

    • cemil

      Ocak 8, 2015 at 7:13 pm

      iki cesit tablet var bir evde Internet uzerinden kullanmak icin birde Telefon etmek icin ablet var ikisinin arasinda fark biraz var ,alirkene sormaniz lazim selamlar

      Cevapla

  6. cagla

    Ekim 24, 2014 at 11:03 pm

    Banada öyle oluyor aleyna banada yardımcı olun lütfen

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  7. gürkan

    Kasım 1, 2014 at 6:13 pm

    Ben e-tab 4 kullanıyorum ve sürekli numarayı yazdıktan sonra durduyor çözüm üretin lütfen

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    • fatma

      Kasım 28, 2014 at 5:08 pm

      Benim etab4 Umde dosya ayrıştırılamadı dedi nasıl olacak

      Cevapla

    • cemil

      Ocak 8, 2015 at 7:16 pm

      kardes iki cesit tablet var Telefon etmek icin kart takilan birde evde Internet üzeri kullanilan .wifi veya lth li var fark bu

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  8. merve

    Kasım 6, 2014 at 12:24 am

    kişi ekleyemiyorum ya hani ama başkaları beni whatshappta görürmü

    Cevapla

  9. sinem

    Kasım 12, 2014 at 5:21 pm

    Eski sürüm diyo calistirmiyo ne yapmaliyimm??

    Cevapla

  10. gozde

    Kasım 29, 2014 at 5:48 pm

    Kisiler nasil ekleniyor ayrintili bilgi acil lutfen

    Cevapla

  11. ayse

    Aralık 5, 2014 at 5:16 pm

    ya ben kişi falan ekledim tablete whatsapp kurdum kullanıyorum şu an ama ilk yüklediğimde ilk yıl ücretsiz daha sonra 1,97 tl ücretle falan gibi bişey yazdı anlamadım. telde ücretsiz de tablette ücretlimi?? ben mi yanlış bişey yaptım acaba?

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    • abdulercan

      Ocak 2, 2015 at 11:43 pm

      Whatsappı facebook satın aldığı için ilk 1 yıl ücretli sonrasın da 1 yıl boyunca sadece 1,97 alıyorlar

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      • Melisa

        Ocak 5, 2015 at 7:41 pm

        Çok saçma ama hangi kafayla ücretli yaptılar?

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        • Bayramtaner

          Şubat 17, 2015 at 4:52 pm

          Talebin şimdi hemen gelecekmi yarımıgelecek

          Cevapla

  12. ilayda

    Aralık 15, 2014 at 11:55 am

    Olmadi

    Cevapla

  13. mustafa

    Aralık 17, 2014 at 9:09 pm

    oldu samsung tab3 kullanıom rehber özelliği olan tabletlerde oluor

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  14. Demet

    Aralık 22, 2014 at 5:02 pm

    Ben hatsız bir telefona whatsapp yükleyeceğim. Yükledikten sonra hattı kullanan telefona bildirim gelir mi?(Doğrulamadan bahsetmiyorum, her mesaj geldiğinde bildirim gelir mi? ) Gelirse nasıl engellerim? Bildirim gelmesini istemiyorum çünkü.

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  15. burak

    Aralık 27, 2014 at 3:40 pm

    Benim tablette ayarlarda güvenlik gözükmüyor ..

    Cevapla

  16. abdulercan

    Ocak 2, 2015 at 11:40 pm

    Numarayı girdikten sonra hata veriyoo yardım …

    Cevapla

  17. gamze

    Ocak 4, 2015 at 4:56 pm

    Numaralı yazıyorum ama internete bağlanmıyor ve de bende güvenlik yok

    Cevapla

  18. gamze

    Ocak 4, 2015 at 7:27 pm

    Herşey tamam yükledim ama numaralı yazdım ilçe kodu nu da yazdım ama oka basıyorum bağlantı yok diyor ama tabletin interneti full çekiyor olmuyor üüüüüüüüüüüü:(((((((

    Cevapla

    • gamze

      Ocak 5, 2015 at 10:30 pm

      Offfff acil cevap

      Cevapla

    • cihat

      Mart 30, 2016 at 1:34 pm

      Gamze aynisi bende de var muhtemelen bende oldugu gibi tabletin whatsappi desteklemiyor. Whatsappi ilk indirip kurmak icin actiginda tablet whatsapi desteklemiyor cikiyorsa olmaz baglanti hatasi verir numara ve isminizi girdikten sonra

      Cevapla

    • Turgut

      Mayıs 26, 2016 at 10:48 am

      bende lg g4 vardi senin gibi yukleme yaptim sebeke gitti yazilim degistirdim cekimi azaldi biraz cekti sen sorunu cozebildiysen banada cozum gosterirmisin tsk.

      Cevapla

  19. smlr

    Ocak 7, 2015 at 12:28 pm

    Ya yükledim ama telefon doğrulama mesajini gonder diyorum bağlanırken hata olustu diyo ayrıca beni ara butonu yokklütfen yardımm

    Cevapla

  20. almira esra kaya

    Ocak 8, 2015 at 3:54 pm

    Bnde indirdim indi ve dioki aranicak tmm arnackti armada hata oluştu dedi 42 dk snra aranacak

    Cevapla

  21. gamze

    Ocak 8, 2015 at 4:08 pm

    Offff hiç kimseye cevap yazmıyosunuz bana çoknlazım watsapn sorunlarım diğer yorumlarında yazıyor

    Cevapla

  22. sln

    Ocak 10, 2015 at 11:33 am

    Ben dün tablete yükledim. Ama iki cihazda birden çalışamayacağı için tlf daki iptal oldu. Plus yüklü olduğu için tekrardan aktive etmek için baya uğraştım. Yapın şunu viber gibi kullanalım istediğimiz cihazda bu ne arkadaş

    Cevapla

  23. ramazan

    Ocak 11, 2015 at 4:06 pm

    Saat tarıh yanlis dıyo ama dogru ne yapabilirim

    Cevapla

  24. djdhfhfhh

    Ocak 17, 2015 at 7:21 pm

    Ben tabletime whatsaapp indirdim aciyorum ve actigimda da onayla ve devam et yazisi cikiyo ona tikliyorum tabletler su anda desteklemiyor diyor ben whatsaapp’ı acmak icin ne yapmaliyim acaba bana yardimci olabilir misiniz??

    Cevapla

  25. kevserr

    Ocak 18, 2015 at 1:35 pm

    Ben indirdim numaramı giriyorum fakat tarih sürümü doldu diyo tarihi değşştiriyorum yine olmuyo ne yapmalıyım

    Cevapla

  26. gizem

    Ocak 22, 2015 at 9:10 am

    bize bir apk indurme adresi verir misiniz indiremiyorum

    Cevapla

  27. cellpi

    Şubat 10, 2015 at 10:17 pm

    Teşekkürederim. netbook a android yükledim sonra whatsapp nasıl çalıştırıcam deye araştırdım sizin yazınıza rastladım.Şimdi whatsapp kullanıyorum. Gerçekten çok işime yaradı bu bilgi. Tekrar tekrar teşekkür ederim.

    Cevapla

  28. yagmur

    Mart 6, 2015 at 12:22 am

    Merhaba. Ben tab 3 kullaniyorum whatsapp yüklüydü ama şimdi nolduysa tarih istiyo yeni sürüm istiyo giremiyorum artik son sürümü nasıl bulabilirim google play hesabindan yükleyemiyorum zaten nasıl bu sorunu cozebilirim lütfen yardımcı olurmusunuz

    Cevapla

  29. vecdi

    Mart 20, 2015 at 10:50 am

    merhaba,
    eşimin tabletine (motorola) whatsapp indirdim fakat vaz geçip silmek ve kaldırmak istiyorum zira telefonunda whatsapp kullanamıyor şimdi , nasıl kaldırabilir ve eski durumuna getirebilirim .

    Cevapla

  30. Asi

    Nisan 4, 2015 at 12:32 am

    Benim samsung tab 4üm var hat özelliği olan. Ancak whatsapp’ı yükleyemiyorum bana yardımcı olur musunuz?

    Cevapla

  31. Erdem

    Nisan 8, 2015 at 7:45 pm

    Merhaba ben tablete indirmiztim bunu yaklasik 6 ay kadar once simdi 8 nisanda guncelleme geldi acilmadi whatsapp guncellemeye tikldim google playa yonlendirdi google playdende tablet guncelleme olmadigi icin olmadi sildim tekrar KAYITLI olan apkyı tekrar kurdum yine 8 nisan guncelleme hatasi verdi ne yapmam lazim android telefonum yokk 🙁

    Cevapla

  32. salo

    Nisan 12, 2015 at 8:32 pm

    Ya ben tablete whatsaap indirdim sonra bir numara doğruların ondan 30dk sonra onay kodu gelmyo niye cvplarini beklym

    Cevapla

  33. emel

    Nisan 13, 2015 at 12:35 pm

    benim tabletimde web.whatsapp.com a girildiğinde kod verilen sayfa çıkmıyor . sürekli http://www.whatsapp.com a direkt bağlanıyor . sizin sayfanızdan o adrese geçişde de aynı şey oluyor.ne yapmalıyım

    Cevapla

  34. lila

    Nisan 15, 2015 at 6:47 pm

    merhaba benim tabletimin markasi onyo (Xsmart) diyede yaziliyor tabletime whatsapp i indiremiyorum bu surum cihazinizla uyumlu deil diyor nasil yuklemem gerek lutfen yardimci olun-olurmusunuz (ama viber i indirebiliyorum indirdim) yardiiiiiim…….

    Cevapla

  35. Ebu Usame Muhammed b. Teymiyye

    Nisan 29, 2015 at 1:06 pm

    merhabalar ben T230 470 galaxy kullanıyorum. Bun whtsahap nasıl yukleceğim?

    Cevapla

  36. gaye

    Mayıs 7, 2015 at 4:59 pm

    Ya ben hala nasıl yükleyeceğimi bilmiyorum yardımmmmmmm

    Cevapla

  37. beyza

    Mayıs 26, 2015 at 5:42 pm

    Benim telefonum tuşlu ve internet yok.tabletime whatsapp ı yüklesem.telefon jumaramı yazsam,wifi ile evdeki internete bağlansam,olurmu,bir ücret alınırmı

    Cevapla

    • ömer

      Haziran 1, 2015 at 12:38 pm

      Alinmaz

      Cevapla

  38. ömer

    Haziran 1, 2015 at 12:37 pm

    Bnm cihazimda doğrulama yapılmıştı uygulama yi silip yeniden kurdum doğrulama yi es geçiyor ki bu normal ancak kurulum tamamlanmadan hmn önce hata geliyor doğrulama yapmamı istiyor doğrulama yapilmiyor

    Cevapla

  39. ezgi

    Haziran 1, 2015 at 7:40 pm

    Peki tablette konuştuğumuz şeyler telefona gider mi??

    Cevapla

  40. scorpion

    Haziran 10, 2015 at 5:10 pm

    arkadaşlar hem telefondan hem tabletten aynı anda kullanayım diye düşünen arkadaşlar yüklemesin. whatsapp tek cihaz üzerinden aktif olan bir program, tablete yüklerseniz cep telefonunuzdaki whatsappı açtığınızda doğrulama kodu ister, onu yaparsanız tabletteki doğrulama ister. yani aynı anda ikisi kullanılamıyor 🙁 bu arada yukarıdaki talimatlarla lenova tablete sorunsuz yüklendi ve çalışıyor.

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  41. Berkay

    Haziran 14, 2015 at 5:43 pm

    Tab 4 oluyor

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  42. Serrasinemis

    Haziran 22, 2015 at 12:40 pm

    Merhaba benim tabletime sim karti takilabiliyor wifi de destekliyor. Peki boyle tabletlere nasìl whatsapp yuklenur ??? Simdiden tesekkurler

    Cevapla

  43. HAKAN TURCAN

    Haziran 23, 2015 at 4:31 pm

    Hocam bugün Galaxy Tab 4 aldım. Yazınıza istinaden chrome ve firefoxtan whatsapp a girmeye çalışıyorum fakat https://web.whatsapp.com/ adresine girmiyor tarayıcılardan onun yerine http://www.whatsapp.com a giriş yapıyor ve kod sayfası açılmıyor. Yardımcı olursanız sevinirim.

    Cevapla

  44. Nilay

    Temmuz 5, 2015 at 9:50 pm

    Tabletime indirdim dogrulamayi falan gectim profilime geldim ilerle diyorum bir sorunolustu diyor whatsappin twitter adresine yonlendiriyor

    Cevapla

  45. zehra Ak

    Temmuz 8, 2015 at 9:45 pm

    Nasil bir şey anlamadim

    Cevapla

  46. Vale

    Temmuz 15, 2015 at 2:59 am

    Ben indirdim rehber olayını da hallettim ama nasıl guncelleyeceğim.

    Cevapla

    • alperen yürek

      Temmuz 26, 2015 at 3:03 am

      rehber olayını nasıl hallettin

      Cevapla

  47. alperen yürek

    Temmuz 26, 2015 at 2:51 am

    Allah sizden razı olsun. telefonum servise gitcekti. 2 hafta naparım diye kara kara düşünüyodum. çok teşekkürler.

    Cevapla

  48. fatmacç

    Ağustos 5, 2015 at 3:47 pm

    Merhaba. Ben samsung note 8 kullanıyorum. Whatsapp yükledim ama profil resmi filan ayarlayamıyprum. Nası yapabilirim.

    Cevapla

  49. hatice

    Ağustos 7, 2015 at 12:38 pm

    Sorum olacak tablete whatsapp indiriyorum whatsapp apk indirme başarısız diyo ne yapmam gerek

    Cevapla

  50. Hatice sarsılmaz

    Ağustos 8, 2015 at 9:38 pm

    Tabletime watsap indirmek istiyorum nasıl yapabilirdim bana yardım edemisiniz

    Cevapla

  51. Hilal

    Eylül 17, 2015 at 2:19 pm

    İns olur cunku whatsapi cok seviyorum

    Cevapla

  52. Nurgül

    Eylül 18, 2015 at 2:57 pm

    Samsung tab4 kullanıyorum wattsap yükledim sonra sildim tekrar yüklemek istiyorum ama yüklü diyor daha öncede silmistim bir yerden silip yenid3n yüklemem gerekiyor yardimci olabilirmisiniz çok acil

    Cevapla

  53. selinay

    Eylül 19, 2015 at 7:11 pm

    Ya sorum olucak ben tablete whatsapp apk indiriyorum başarısız diyor ne yapmam gerek

    Cevapla

  54. Oguz

    Eylül 23, 2015 at 2:56 pm

    Tek sorun var masil asilir bilemiyorum 2 cihazdada es zamanli oturum acmak mumkun olmuyor.bunun icin fikri olan var mi.

    Cevapla

  55. Yasin ka

    Eylül 26, 2015 at 10:36 pm

    Merhaba benim telefonum android değil ama tabletim android asus un. Whatsapp yüklemek istiyorum ama google play stor da indirme butonu yok nasıl yükleyebilirim yada bu mümkün mü? Yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden ilginiz için teşekkürler

    Cevapla

  56. emine

    Ekim 7, 2015 at 6:48 pm

    Tabletin eski surumu gonderebilirmisin benim tabletim yeni surumu kabul etmiyor

    Cevapla

  57. Burcu

    Ekim 18, 2015 at 12:11 pm

    Ya ben tabletime whatsaap indirmek istiyorum ama google play den olmuyor ben nerden indircem ve indirdigim zaman tabnletime virüs bulasırmı?? Sorumu cevaplarsaniz sevinirim

    Cevapla

  58. atilla

    Ocak 23, 2016 at 12:16 pm

    Tablete dediğiniz gibi yükledim telefonumdaki watsap kapandı tekrar telefonu doğrumak için mesaj atığında watsap bu seferde tabletteki kapandı yani anlayacağınız ya tablet yatelefonda kulanabileceğiniz bir uygulama ikisinde kulanılmıyor

    Cevapla

  59. tarık

    Ocak 27, 2016 at 11:53 am

    asus tablete whatsapp yukleyemıyorum.cıhazın ayarlar kısmında cıhaz yonetımı vs.yok.nasıl yapabılırım

    Cevapla

  60. canpolat

    Şubat 10, 2016 at 3:11 pm

    Çok güzel

    Cevapla

  61. Arumeysa

    Şubat 16, 2016 at 5:30 pm

    İndirelememe sorunlarinin surumle alakasi olabilirmi ben indiremiyorum

    Cevapla

  62. Gecem Mina

    Şubat 29, 2016 at 7:17 pm

    Tablet de whatsapp bağlanılamıyor diyor ne yapabilirim? Silip tekrar yükledim

    Cevapla

  63. Gizem

    Mart 13, 2016 at 4:29 pm

    Tabletlere whatsapp yuklenio mu?

    Cevapla

  64. Aleyna

    Nisan 12, 2016 at 6:35 am

    Yükledim fakat tabletten girince telefondan wp doğrulama istiyor telefondan girinde tabletten doğrulama istiyor ikisini birden kullanamıyorum

    Cevapla

  65. Gigi

    Mayıs 27, 2016 at 2:42 pm

    Japon musunuz? Yukarda anlatılmış ya!

    Cevapla

  66. Ferruh

    Haziran 9, 2016 at 10:31 pm

    Samsung taplete watsap yüklenirmi axsba

    Cevapla

  67. Bikkin

    Ağustos 3, 2016 at 8:32 pm

    Ya bisey sorcam nolur yardim simdi bnim tel bozuldu ama bana watsap lazim ama simdi telefon tarat fln yazmissiniz baskara telefon olmadsn tablete yuklenmiyomu

    Cevapla

  68. Yeter

    Eylül 7, 2016 at 10:39 pm

    Telefonunuzun tarihi yanlış diyor, ama doğru. Ne yaptıysam açılmıyor ! Nasıl asiçim burayı. ?

    Cevapla

  69. DR FRED

    Kasım 4, 2016 at 3:03 pm

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    Cevapla

  70. Eli

    Aralık 2, 2016 at 8:52 am

    Salam.biri bana yardim etsin lutfen.ben evde kullanan tabletden almisam ve onda play storede vatsapp olmadigi icin interden vatsap apk indirdim ve guncellenmir goruntulu istiyorum nasil yapim ki goruntulu olsun lutfen biri bana yardimci olsa cox sevinirim evvelceden tesekkurler

    Cevapla

  71. zehra

    Aralık 4, 2016 at 10:40 am

    Ben tableti geçici süreliğine kullanicam onceden telefonda yedekledigim mesajlari telefona tekrar gecince yukleyebilir miyim ama suan tablette wp kullanmak istiyorum

    Cevapla

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