Akıllı telefon kamerası nasıl tam verimle kullanılır?

Akıllı telefon sahibiyseniz, dijital SLR veya profesyonel kameranız bu sıralar epey tozlanmış olabilir. Telefonla fotoğraf çekmenin kolaylığı zaten tartışılmaz bir konu. Elbette telefonlarımız, bir DSLR kalitesi sunamıyor ve aynı kaliteyi yakalamak mümkün değil ama önemli olan bu değil, önemli olan, telefonunuzun, her ihtiyacınızın olduğunda cebinizde olması.
Telefonun pozlaması ve görüntü kalitesi, daha büyük ve kaliteli kameranız kadar iyi olmasa da, dijital kameralarla yarışacak güzellikte fotoğraflar çekmek için uygulayabileceğiniz bazı ipuçlarını sizlerle paylaşmak istedik.
Sabit tutun: Elinizdeki kamera fark etmeksizin, her zaman en iyi tavsiye budur. Ancak özellikle de telefonla çekim yaparken, sabit tutmanın değerini daha iyi anlarsınız. Telefonu sabitlemek için, iki elinizi birden kullanın ve çektiğiniz an cihazın olabildiğince sabit olmasını sağlayın. Telefonu uzatmak yerine, vücudunuza yakın tutmak, netliği artıracaktır. Abarttığımızı düşünebilirsiniz şimdi ama nefesinizi kontrol etmek de, fotoğraflarınızda bulanıklığı ortadan kaldırır. Telefonun deklanşörüne basarken yavaş yavaş nefes vererek farkı görebilirsiniz.
Elinizi bıraktığınız an sayılır: Hazır deklanşör demişken, birçok insan, telefonda deklanşöre dokundukları an fotoğrafın çekildiğini sanır. Ancak aslında elinizi ekrandan çektiğiniz zaman fotoğraf çekilir. Aynı bilgisayar kullanırken, elinizi mouse’un tuşundan çektiğiniz zaman işlemin gerçekleşmesi gibi. Eğer fotoğraflarınız genellikle bulanık oluyorsa, sebebi yüksek ihtimalle budur. Ekranda netliği yakalayana kadar, telefonunuzu sabit tutun ve parmağınızı ondan sonra çekin.
Işık bulun: Dijital kameralar, ışık buldukları zaman normal karşılarlar ama telefon kameraları, her bir ışık huzmesi için yalvaracak durumdadır. Görüntü sensörleri çok küçük olduğu için, akıllı telefon kameraları, karanlık ortamlarda büyük sıkıntı çekerler. İmkanınız varsa, telefonlar yapacağınız çekimleri gündüz ve güneşli havalarda yapın. Eğer kapalı bir alanda çekim yapacaksanız, açabildiğiniz tüm ışıkları açın. Eğer çekim yapacağınız yer loş olacaksa ve telefonunuzda HDR mod bulunuyorsa, flaş kullanmak yerine HDR tercih edin.
Odaklamak için dokunun: Telefon kameralarında çok detaylı kontrol imkanı bulunmasa da, ekrana dokunarak, cihaza nereye odaklanması gerektiğini söyleyebilirsiniz. Dokunduğunuz nokta aynı zamanda kameranın ışıklandırma için bakacağı noktayı da belirtir. Karanlık bir noktaya dokunarak, kameranın orayı aydınlatmaya çalışmasını görebilirsiniz. Parlak bir noktaya dokunarak da, kameranın orada ışık ayarlamasını nasıl yaptığını görebilirsiniz.
Ek uygulamalarla kamera özelliklerini geliştirin: Akıllı telefon kullanmanın, dijital kameraya oranla en büyük faydalarından biri de, yeni uygulamalar yükleyebilmektir. Akıllı telefon kameraları, sensörleri çok küçük olduğu için derinlik algısı açısından başarısızdırlar. Ancak iOS ve Android telefonlar için AfterFocus benzeri uygulamalarla DSLR makineyle çekilmişçesine derinlik efekti sunabilirsiniz.
Kamera ayarlarını keşfedin: Özellikle Android ve Windows Phone telefonlar olmak üzere, çoğu akıllı telefonda, daha yaratıcı fotoğraflar çekebilmeniz için çok sayıda gelişmiş ayar bulunur. Hatta bazı telefon kameralarında o kadar fazla seçenek vardır ki, DSLR makinelerle yarışacak kadar ileri gidebildiklerini düşünebilirsiniz. ISO ayarına, beyaz dengesine ve zamanlayıcıya bakın. Normal ve makro fokus ayarları görebilir ve hatta yavaş shutter ile devamlı çekim modları bulabilirsiniz. Akıllı telefon kameraları içerisinde en az detaya sahip olan iPhone kamerasında bile flaş kontrolü, HDR ve panorama gibi çeşitli modlar bulunur. İyice karıştırmaktan zarar gelmez.
yunus
Nisan 9, 2015 at 6:57 pm
Lenovo da odaklamayı nasıl yapabilirim yardımcı olurmusunuz
Note 4
Eylül 5, 2015 at 1:08 pm
kardeş ayarlardan gir odaklama bulursun zaten kamera ayarlarına gir…
okan
Kasım 25, 2016 at 4:10 pm
odaklanacak yeri seç ekranda oraya tıkla kar birşey gelecek tamam bu ?
ahmet yazmacı
Mayıs 26, 2015 at 8:43 pm
Note2 telefonum ile çektiğim videoları pc ye aktardığımda kesik kesik oynatıyor.Bütün Proğramları denedim.sonuç aynı.Yardım edermisiniz
yaşar
Mayıs 22, 2016 at 12:29 am
aynı sorun benim sony telefonumda vardı 1080p yerine 720p olarak ayarladım sorun düzeldi şimdi görüntü akıcı.
mustafa
Haziran 13, 2015 at 1:14 am
Lg g3 but hahtadir kullsniyorum video cekerken agircekim cekimde ‘ve normals getiremiyorum nasil yapa bilirim
Note 4
Eylül 5, 2015 at 1:08 pm
arakdaşlar note 4 aldım ama ön ve arka kamerası çok yakın yüzümün yarısını alıyor çok uzağa tutunca ancak oluyor ama ben her zaman uzağa tutamam onun için yardıımmm…
Ramazan
Mart 2, 2016 at 7:36 pm
Lg c4 telfon aldim on ve arka kamera kou yakin cekim ckiyor acil yardim bekliyorum
Gülay aksoy
Ağustos 12, 2016 at 9:07 pm
Htc var elinde arka kameraya gecmiyo sadece on kamera çalışıyor yardımcı olin
Gülay aksoy
Ağustos 12, 2016 at 9:08 pm
Htc kullanıyorum arka kameraya geçiş yapmıyor sadece on kamera çalışıyor yardımcı olun
doğan
Aralık 12, 2016 at 8:22 pm
Kameran bbozuk degistir onu ondan gecmiyo
mevlüde
Ağustos 15, 2016 at 1:24 pm
ben fotoğraf çektiğimde fotoğraflarım da bi karanlık durumu var.önce kamerada fotoğraflarımın olduğu sol üst köşede foto beliriyo sonrası karanlık
mehmet
Şubat 9, 2017 at 8:47 am
samsung j7 kamera ilk açılışta puslu 3 5 saniye sonra netleşiyor