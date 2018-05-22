Yenilenen Razer Blade tasarımı ve güçlü donanımı ile dikkat çekiyor

İlk olarak 2013 yılında 14 içlik ekran boyutu ile hayatımıza giren Razer Blade oyun laptop’u aradan geçen 5 sene sonra ilk büyük tasarım ve donanım güncellemesini aldı.

Ekran boyutu 15.6 inçe yükseltilen yeni Razer Blade bir önceki modele göre %3 daha ince. %20 daha fazla görüntüleme alanı sunan bilgisayarın ekran çerçevesi 4.9mm inceliğinde. Yani Razer Blade şu anda piyasayada bulabileceğiniz en ufak dizüstü oyun bilgisayardan biri.

Taşınabilirlik açısından oldukça iddialı olan yeni Razer Blade sadece tasarımsal olarak değil donanımsal olarak da yeni özellikler barındırıyor. Full HD ve 4K ekran opsiyonlarının yanında 4K 144Hx ekran opsiyonu da sunan Razer Blade’in tüm ekran panelleri IPS. 8. Nesil Coffe Lake i7 işlemcilerle gelen Razer Blade Nvidia GTX 1060 ve 1070’in Max-Q modeli ekran kartlarını sunuyor. Eğer GTX 1070 Max-Q ekran kartı opsiyonunu tercih ederseniz bilgisayarın kalınlığı birazcık daha artıyor.

Bugün satışa sunulan yenilenmiş Razer Blade’in fiyatları 1899 dolardan başlayıp seçtiğiniz konfigürasyonlara göre 2899 dolara kadar çıkıyor. En yüksek konfigürasyon Dokunmatik 4K ekranlı, i7-8750H işlemcili, GTX 1070 ekran kartlı, 16GB RAM ve 512GB SSD depolamaya sahip model olarak karşımıza çıkıyor.