Xiaomi, Mi Notebook Pro ile Apple’a kafa tutuyor

Çin’in Apple’ı olarak anılan Xiaomi yeni tanıttığı Mi Notebook Pro ile Apple’a kafa tutuyor.

Geçtiğimiz yıl Mi Notebook Air ile laptop piyasasına adım atan Xiaomi, cihazın Macbook Air benzerliğinin yanı sıra oldukça tatmin edici özellikler sunmasıyla da dikkat çekmişti. Yeni Mi Notebook Pro’yu ise Macbook Pro’nun karşılığı olarak konumlandıran şirket cihazda sunduğu donanım ve fiyat etiketiyle dikkatleri üzerine topluyor.

15.6 inçlik dar çerçeveli bir ekranla gelen Mi Notebook Pro yeni nesil i7 işlemci, 16 GB RAM, 1 TB SSD depolama ve tüm bunlara ek olarak Nvidia’nın yeni Geforce MX 150 grafik işlemcisini barındırıyor. Yeni Geforce MX150, Intel’in son nesil entegre garfik kartı olan HD Graphics 520’den 4 kat daha iyi performans vaat ediyor. Mi Notebook Pro’dan elbette ki Destiny 2 oynatmasını beklemiyoruz; ancak bu donanımla CS:GO ya da DoTA gibi Steam’in en popüler oyunlarını rahatlıkla oynayabileceksiniz.

In the hardware section, it offers way more than what we've mentioned! Which of these is what you look for in an ultra portable? pic.twitter.com/AqZbgolqu5

— Mi (@xiaomi) September 11, 2017