Samsung yeni nesil dizüstü bilgisayarını tanıttı

Samsung, daha küçük ve dokunmatik ekranın yanı sıra özel kalem ile gelen önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde satışa sunulacak yeni nesil dizüstü bilgisayarlarını duyurdu.

Akıllı telefon pazarında yaşadığı rekabetin bir benzerini kişisel bilgisayar alanında da yaşayan Samsung, büyük bir değişiklik ile gelen Notebook 9 serisini tanıttı. Tasarım olarak 13.3 büyüklüğündeki ekran ile normalin dışında bir boyut ile gelmesiyle birlikte magnezyum ve alüminyum alaşımlı gövdeden oluşan bilgisayara Metal 12 adı verildi.

Ters yönde katlanabilen ekranıyla tablet-bilgisayar sınıfına da giren Metal 12, mikro-ark oksidasyonu tekniği sayesinde normalden daha hafif ce daha dayanıklı bir dizüstü bilgisayar olarak öne çıkıyor. 925 gram ağırlığı ve 14.6 mm kalınlığında olan Metal 12 ile birlikte pilsiz olarak da kullanılabilen S-Pen, dizüstü bilgisayarın üzerinde detaylı işlemler yapılmasına olanak sağlayacak.

Donanım olarak Metal 12 dizüstü bilgisayarında 16 GB DDR4 RAM, 512 GB depolama alanı,1920×1080 RealView HD dokunmatik ekran, 8. nesil Intel Core i7 işlemci, ve aydınlatmalı klavye yer alacak. Cihazda USB-Type C, USB 3.0,HDMI ve microSD kart girişleri de bulunacak. Windows 10 işletim sistemiyle çalışacak olan Metal 12’de 720p Webcam ve dahili parmak izi sensörü dahil olacak.

Metal 12’nin satış fiyatı belirsizliğini korurken, teknik özelliklerini göz önünde bulundurduğumuzda yüksek bir fiyat ile gelmesi bekleniyor.