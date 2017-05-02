Microsoft’un yeni dizüstü bilgisayarı göründü

Yeni Surface’e ait görseller Twitter’da göründü.

Microsoft’un yarın gerçekleşeceği #MicrosoftEDU etkinliğinden önce bazı haberler sızdırıldı. Twitter’da hOxOd adlı kullanıcının paylaştığı tweetlere göre 13.5 inç büyüklüğündeki yeni bilgisayar Pixelsense ekrana sahip olacak ve Windows uygulamalarını sadece Microsoft Mağazası üzerinden indirilebilen Windows 10 S işletim sistemi versiyonu ile çalışacak. Dört farklı renk seçeneği ile tanıtılacak yeni Surface’ın klavyesinde Alcantara fontu kullanılacak.

Tasarım olarak 1,25 kilogram ağırlığında olacak yeni Surface’ın arkası 14,47 ve önü 9,9 mm kalınlığında olacak, Surface’ın ekranıya 3.4 milyon piksele sahip olacak.

Yeni Surface’ta yalnızca USB, DisplayPort ve bir kulaklık girişinin yanında bir de Surface Dock bağlantısı bulunacak. Resimler, net görünmesi ve daha önce hOxOd’un daha önceki tweetlerinde de Microsoft hakkında sızıntılarda bulunması nedeniyle bu sızıntının doğruluk payını arttırıyor.

Genel olarak bakıldığında Google’ın Chromebook ve Apple’ın MacBook dizüstülerine rakip olarak görülebilen Surface hakkındaki bu sızıntının doğru olup olmadığı bugün 17:30’da başlayacak etkinlikte öğreneceğiz.

Güncelleme:

Windows, tanıtmış olduğu Surface Laptop’ın ön siparişlerini almaya başladı. 15 Haziran’da teslim edilecek Surface Laptop’lar donanım olarak alternatifleri bulunacak. i5 işlemci, 4 GB RAM ve 128 GB SSD bellek bulunan temel modeli 999 dolar ile satışa sunulacak. i5 işlemcili modellerin yüksek donanımlı sürümünde 8 GB RAM ve 256 GB SSD bellek bulunacak. i7 işlemcili modellerinde 8 GB ve 16 GB RAM seçeneklerinin yanında 256 ve 512 GB SSD bellek seçenekleri de bulunacak.

Genel olarak bakıldığında Surface Laptop, diğer Surface ürünleriyle kıyaslandığında benzer donanım özelliklerini daha hesaplı bir biçimde bulunduruyor.