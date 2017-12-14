LG yeni nesil Gram dizüstü bilgisayarlarını duyurdu

LG, önümüzdeki ay gerçekleşecek CES 2018 öncesinde hafif ve ince tasarımlı Gram dizüstü bilgisayarlarının yeni sürümünü tanıttı.

13.3,14 ve 15 inç olmak üzere üç farklı ekran seçeceğiyle gelecek LG Gram’da Intel’in 8.nesil i5 ve i7 işlemcileri bulunacak. Mevcut SSD depolamaya ek olarak ikinci bir SSD seçeceği ile gelen LG Gram, 13.3 ve 14 inçlik modelleri 0.91 kilogram ağılığında gelirken 15 inçlik modeli ise 1.08 ağırlığında olacak.

Gram dizüstü modellerinin uzun bir kullanım süresiyle geldiğini söyleyen LG, 13.3 inçlik modelin 22.5 saat, 14 inçlik modelin 21.5 saat ve 15 inçlik modelin ise 19 saat boyunca kullanılacak. LG, Gram ile kullanıcılara uzun pil ömrü ile yeni odaklanma noktası sunuyor.

Nevada eyaletinin Las Vegas kentinde gerçekleşecek CES 2018’de LG ve diğer teknoloji markalarının tanıtacağı ürünleri sizlere sunmayı sürdüreceğiz.