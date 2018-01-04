Lenovo yeni nesil ThinkPad dizüstü bilgisayarlarını tanıttı

Lenovo, Las Vegas’ta gerçekleşecek CES 2018 öncesi ThinkPad X, ThinkPad T ve ThinkPad L dizüstü bilgisayar serilerine gelen güncellemeleri açıkladı.

Lenovo, yeni nesil dizüstü bilgisayarlarının daha ince ve hafif tasarımın yanında 8. nesil Intel Core işlemci, Windows Hello için daha geniş yüz tanıma desteği ve USB Type-C güç adaptörleriyle geleceğini açıkladı. Dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi ünvanını HP’ye kaptıran Lenovo, tahtını geri almayı hedefliyor.

Lenovo ThinkPad X serisi için iki dizüstü bilgisayar açıkladı. X280 ve X380 Yoga isimli modellerin bataryaları bir saate yüzde 80’i hızlı bir şekilde şarj edilebilecek. Batarya süresi olarak X280 modeli 16.6 saat boyunca kullanılanılırken, X380 modeliyse 13.6 saat boyunca kullanılabiliniyor. Tasarım olarak X280, X380 modeline kıyasla yüzde 20 daha hafif ve yüzde 15 daha ince bir şekilde geliyor. X380 modeliyse Active Pen ve Windows Hello desteği barındıran kızılötesi kamera ile geliyor. ThinkPad X280 999 dolar, ThinkPad 380 Yoga modeliyse 1.459 dolardan başlayan fiyatlarla Ocak ayında satışa sunulacak.

ThinkPad T serisi için T480, T480s ve T580 modellerini tanıttı. Her üç modelde kızılötesi kamera, parmak izi okuyucusu barındırıyor. Lenovo üç dizüstü bilgisayarının da 72 saat boyunca kullanılacağını açıkladı. Lenovo, ThinkPad 480s modelinin profesyonel dizüstü bilgisayarları alanında en inceleri arasında bulunduğunun da altını çizdi. ThinkPad T serisi modelleri, sırasıyla 989, 1.269 ve 1.079 dolardan başlayan fiyatlarla Ocak ayında satışa sunulacak.

ThinkPad L serisi için L380 Yoga, L380, L480 ve L580 modellerinden oluşan dört farklı model tanıttı. 13 inçlik ekran boyutunun yanında daha ince ve hafif bir şekilde 14 ve 15 inçlik alternatifleri de gelebiliyor. ThinkPad L serisi modelleri, sırasıyla 549, 449, 779 ve 769 dolardan başlayan fiyatlarla Şubat ayından itibaren satışa sunulacak.