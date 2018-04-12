HP’den bütçe dostu oyun bilgisayaları

Oyun odaklı üretilen birçok bilgisayar gösterişli tasarımları ve güçlü donanımlarıyla yüksek fiyat etiketleriyle satışa sunuluyor. HP Pavilion Gaming serisi ile bu algıyı kırmak istiyor.

Yeni tanıtılan Pavilion Gaming serisi bilgisayarldan masaüstü olanı 549 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Giriş seviyesi model 3.5GHz Ryzem 3 işlemci, Radeon RX550 ekran kartı, 8GB RAM ve 1 TB depolama alanı bulunuyor, ancak kullanıcılar isterlerse bu makineyi 1699 dolara 3.2GHz Core i7 işlemci, GTX 1070 ekran kartı, 32GB RAM, 256GB SSD ve 2TB depolama alanı şeklinde özelleştirebiliyorlar. Ayıraca ekran kartı cephesinde RX580 ve GTX 1080 seçeneklerinin de olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Pavilion Gaming serisi dizüstü bilgisayarlar ise 799 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Girişi seviyesi olarak 2.3GHz Core i5 işlemci, Radeon RX560X ekran kartı, 1080p çözünürlüğünde ekran, 8GB RAM, 1TB hard-disk ve 16GB Optane depolama alanı seçenekleriyle geliyor. Kullanıcılar isterlerse 1019 dolara 2.2GHZ Core i7 işlemci, GTX 1060 ekran kartı, 144Hz 1080p ekran, 128GB SSD ve 1 TB depolama lanı seçeneğinide satın alabilecekler.

Pavilion Gaming serisinin masaüstü ve dizüstü versitonlarının Mayıs-Haziran aylarında piyasaya sunlması bekleniyor.