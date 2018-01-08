HP Spectre x360’ın yeni sürümü tanıtıldı

HP, CES 2018’de Spectre x360 modelinin yeni sürümünü duyurdu.

4K çözünürlüğündeki 15.6 inçlik ekranıyla bir önceki sürümün birebir aynı ekran tasarımıyla gelen Spectre x360’ın sağ tarafına bir parmak izi okuyucusu ve tam boyutlu bir sayı takımı bulunuyor. 13.5 saatlik pil ömrü ve yarım saatte yarısına kadar hızlı şarj edilebilen Spectre x360 donanımıyla da öne çıkıyor.

8. Nesil Intel Core işlemcisiyle gelen yeni nesil HP Spectre x360’da AMD Radeon RX Vega M veya NVIDIA GeForece MX1050 seçenekleri sunuluyor. Intel ve AMD işbirliğiyle geliştirilen ilk işlemcileri barındıracak bilgisayar olarak öne çıkan Spectre x360’ın Apple’ın profesyonel kullanıcılar için geliştirdiği MacBook Pro modeline karşı ne yapacağını hep birlikte göreceğiz.

HP Spectre x360 ,18 Mart’tan itibaren 1.370 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak.