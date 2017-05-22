HP, Elite modellerini yeniledi

HP, bugün duyurduğu iki dizüstü bilgisayarla Microsoft Surface serisiyle rekabetini sürdürmeye çalışıyor.

İki yıl önce piyasaya sürülen Elite x2, esas olarak güzel bir dizüstü bilgisayar olmasına karşın Intel Core M ile yapılandırılmış olması tek dezavantajıydı. Elite x2 maalesef Surface Pro veya tipik bir dizüstü bilgisayardan daha düşük güçte bir cihazdı. HP, artık müşterilerini dinlediklerini ve bu yüzden yeni Elite x2 modellerinde bu yıl Intel Core i serisi işlemciler kullandıklarını açıkladı.

Yeni nesil Elite x2, web taramasından çok daha fazlasını yapabilmesine karşın yine de bazı olumsuz özelliklere sahip. Bunların başında fansız tasarımıyla ortalama bir dizüstü bilgisayardan daha fazla ısınması ve daha kısa süreli bir bataryaya sahip olması geliyor. HP, yeni Elite x2’nin 10 saat bataryalı orijinal modelinden daha kısa bir süre olan 8 saatlik bir batarya ile geleceğini duyurdu. Tablet olarak ise eski modelden daha kalın olmasına rağmen; HP yeni tabletin çerçevesiz tasarımıyla daha güzel bir görünüm sunmayı başarmış.

Yeni Elite x2’de 3000×2000 çözünürlüğünde 12 inçlik bir ekran ve 360GB SSD bulunacak. Orijinal sürümünde iki adet USB girişi bulunuyordu. Bunların yerini USB-C girişleri alacak.

HP’nin tanıttığı bir diğer dizüstü bilgisayar yeni Elite 13, MacBook Air’a bir yanıt gibi görünüyor. Daha ince ve kompakt bir kasayla ve daraltılmış çerçeveli bir ekran tasarımıyla gelen Elite 13, görünüş olarak Dell’in XPS 13 modeline benziyor.

Bir önceki model ile arasında büyük bir fark bulunmayan Elite 13’te Intel’in Kaby Lake işlemcileri kullanılıyor. 1080p çözünürlüğündeki 13.3 inç büyüklüğündeki ekranın yanında 128 GB SSD ve 8 GB RAM de bulunacak. Yeni model tam 14 saatlik batarya süresi sunacağını iddia ediyor. Elite 13’te HDMI girişinin yerine eklenen USB-C girişiyle birlikte toplam 3 adet USB-C girişi ve 2 adet USB 3.0 girişi bulunacak.