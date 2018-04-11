HP Chromebook x2 iPad Pro’ya rakip olacak

HP’nin geçtiğimiz günlerde duyurduğu Chrome OS tabanlı ikisi bir arada bilgisayara Chromebook x2, gerek özellikleri gerekse fiyatıyla iPad Pro’ya rakip olmak istiyor.

x2 modeli her ne kadar iPad Pro ve Surface Pro gibi rakiplerine göre daha uygun bir fiyatla satışa sunulsa da fiyatı diğer Chromebook’larla karşılaştıracak olursak yüksek kalıyor. Diğer Chromebook modeller 300 dolar civarında seyrederken x2’nin fiyatı 599 dolar olarak belirlenmiş. Tabii bu modelin özellikleri diğer Chromebook’lara göre daha yüksek

HP Chromebook x2 Özellikleri

İşlemci: Intel 7. nesil Core m3-7Y30

Intel 7. nesil Core m3-7Y30 RAM: 4GB LPDDR3-1600

4GB LPDDR3-1600 Ekran: 12.3-inç 2400×1600 IPS WLED arka aydınlatma

12.3-inç 2400×1600 IPS WLED arka aydınlatma Ekran kartı: Intel HD Graphics 615

Intel HD Graphics 615 Depolama: 32GB eMMC

32GB eMMC Portlar: Two USB 3.0 Gen 1 (5Gbps) Type C

Two USB 3.0 Gen 1 (5Gbps) Type C Kamera: Front 5MP, rear 13MP

Chromebook x2 yanında klavye ve kalemiyle de birlikte geliyor. Bu aksesuarlar cihazın 599 dolarlık fiyatına dahil. Ayrıca ikisi bir arada olan x2 modeli çıkarılabilir klavyesiyle bu konuda Chromebook’lar arasında bir ilk.

Oldukça şık bir tasarıma sahip olan Chromebook x2, gerek tablet modeliyle gerekse bir dizüstü bilgisayar olarak dikkatleri üzerine çıkıyor. HP Chromebook x2’nin Haziran ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.