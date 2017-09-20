Google’ın tanıtacağı ürünler sızdırıldı

Google’ın 4 Ekim’de gerçekleştireceği etkinlikte tanıtılması beklenen ürünlerin resim ve fiyatları belli oldu.

Droid Life tarafından yayınlanan haberlere göre, Google’ın 4 Ekim atrihinde San Francisco’da başta Pixel 2 ve Pixel XL 2 olmak üzere tantılacak olan bütün cihazların görsel ve fiyatları açıklandı. Google’ın yeni nesil akıllı telefonları Pixel 2, HTC tarafından üretilecek. “Mavi gibi, sadece siyah ve apaçık beyaz” renk alternatifleriyle gelecek olan Pixel 2, 64 ve 128 GB’lık dahili depolama opsiyonlarıyla sırasıyla 649 ve 749 dolar satışa sunulacak.Pixel XL 2 ise siyah ve beyaz renk seçenekleriyle gelecek. Pixel 2’de olduğu gibi 64 ve 128 GB dahili depolama opsiyonlarıyla gelecek olan Pixel XL 2, sırasıyla 849 ve 949 dolar ile satışa sunulacak. Pixel 2 ve Pixel XL 2’nin teknik özellikleri hakkında detaylı bilgi etkinlikte belli olacak.

Akıllı telefonların yanında Google’ın Chromebook serisinin yeni ürünü Pixelbook adıyla tanıtılacak. Pixelbook ile uyumlu olarak ayrı bir ücret Pixelbook Pen’in satışa sunulacak. “2’si 1 arada” formunda gelecek olan Pixelbook’un 128, 256 ve 512 dahili depolama seçenekleriyle sırasıyla 1.200, 1.400 ve 1750 dolar fiyat etiketleriyle satışa sunulması bekleniyor. Pixelbook Pen’i de edinmek isteyenlerin 100 dolar daha ödemesi gerekiyor.

Google’ın merakla beklenen Daydream View ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Kömür, Sis ve Mercan renk seçenekleriyle gelecek Daydream View’da terlemeye dayanıklı bir materyel kullanılıyor. Daydream View’ı edinmek 99 doları gözden çıkarması gerekiyor.

Son olarak Google’ın akıllı hoparlörü Google Home’un daha ufak boyutlu bir sürümü olan Google Home Mini tanıtılacak. Google Home’da bulunan dahili batarya bulunmayacağı ve bu yüzden bir prize takılı olarak kullanılacak Google Home Mini’nin ufak boyutu sebebiyle daha düşük bir ses kalitesiyle geleceği düşünülüyor. Daydream View’da olduğu gibi Kömür, Sis ve Mercan renk seçenekleriyle gelecek olan Google Assistant destekli Google Home Mini, 49 dolar ile satışa sunulacak.