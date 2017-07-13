Dell’den kablosuz şarj özellikli dizüstü

Dell, yeni dizüstü Latitude 7285’te bulunan kablosuz şarj özelliği ile kullancılara daha az kablo kullanımı sunuyor.

Dell’in yeni ikisi bir arada dizüstü bilgisayarı Latitude 7285, kendi sınıfında kablosuz şarj özelliğini bulunduran ilk dizüstü bilgisayar oldu. Profesyonel kullanıcılar için üretilen Latitude 7285, kendi sınıfının en ince bilgisayarı olma özelliğini de taşıyor.

Dell Latitude 7285’te 2880×1920 piksel çözünürlüğünde 12.3 inçlik bir ekran bulunacak. Donanım olarak ise Intel Core i5-7Y54, Intel Core i5-7Y57 ve Intel Core i7-7Y75 işlemci seçenekleri bulunuyor. 16 GB’a kadar LPDDR3 RAM desteği ile gelen Latitude 7285, 512 GB’a kadar M.2 SSD seçeneği de yer alıyor.

USB 3.1 üzerinden Thunderbolt 3 standardının kullanıldığı Latitude 7285’te 2 adet MaxxAudio Pro hoparlör bulunuyor. Ayrıca 8 MP çözünürlüğünde arka ve 720p çözünürlüğünde ön kamerası da bulunuyor. Bağlantı seçenekleri olarak WiFi AC ve Bluetooth 4.2’ye ek olarak WWAN yuvasına yerleştirilen SIM kartı modülü ile Snapdragon X7 LTE-A modem girişi de bulunuyor.

Sadece tablet olarak 7 mm incelik ve 680 gram ağırlığa sahiptir. WiTricity adlı manyetik rezonans tabanlı kablosuz şarj ünitesi de bulunduran Latitude 7285’in satış fiyatı 1200$’dan başlıyor.