Dell XPS 15 tanıtıldı

CES 2018’te pek çok ürün tanıtan teknoloji şirketleri arasında yer alan Dell’in en dikkat çeken ürünleri arasında yer alan XPS 15 dizüstü bilgisayarını tanıttı.

Hareketli bir menteşeye sahip olan yeni XPS 15, bu menteşe ile 360 derece geriye doğru katlanabiliyor. Bu sayede tablet olarak da kullanılabilen XPS 15, Stylus desteğiyle yaratıcı kişileri de memnun edebilecek. 3200×1800 piksel çözünürlüğünde 15.6 inçlik bir dokunmatik ekran ile gelen XPS 15, çerçevelerinin ince olmasıyla birlikte alt çerçevesinde bulunan kamer nedeniyle kalın bir görünüme de sahip.

Corning Gorilla Glass 4 korunan XPS 15’te Intel’in 8. nesil Core i5-8360 veya Core i7-8705G işlemcileriyle gelebiliyor. 4 GB HBM2 RAM’li AMD RX Vega M grafik işlemcisiyle oyun severleri rahatlıkla oynatabilen XPS 15, 256 GB’dan 1 TB’a kadar PCIe SSD ile donatılabiliyor. 75 Wh’lık bir batarya ile gelen XPS 15, 15 saat boyunca kullanılabiliniyor.

Yeni nesil XPS 15, ilkbahar aylarında 1.299 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.