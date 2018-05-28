Acer Predator Helios 500 ve Helios 300 Special Edition modellerini tanıttı

Predator Helios 500 ve Predator Helios 300 Special Edition son teknoloji termal teknolojileri ve yeni radikal tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

Acer, New York’ta düzenlediği next@Acer etkinliğinde iki yeni Predator Helios oyuncu dizüstü bilgisayarı modeli tanıttı. Yeni modeller Intel Core i9+ modellerine kadar işlemci seçeneği sunan olağanüstü güçlü Predator Helios 500 ve önceki sürümlere göre geliştirilen teknik özellikler ile göz alıcı beyaz bir kasaya sahip olan Predator Helios 300 Special Edition’dan meydana geliyor. Her iki model de VR’a hazır performansa, gelişmiş termal teknolojilere ve inanılmaz yüksek bağlantı hızlarına sahip.

“Predator Helios oyuncu dizüstü bilgisayarı serimizi, yüksek performansı yanında taşımak isteyen oyuncuların talebi üzerine genişlettik.” diyen Acer BT Ürünleri İş Birimi Başkanı Jerry Kao, sözlerini şöyle sürdürdü: “Predator Helios 500 ve Helios 300 oyuncu dizüstü bilgisayarları, Acer’a ait termal teknolojiler, güçlü bileşenlerin ve ödüllü yazılımlarımızla birlikte benzersiz oyun deneyimleri sunuyor.”

“Oyun ve içerik oluşturmaya yönelik dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiğimiz 8. Nesil Intel Core i9+ işlemci, bu ürün sınıfı için Intel’in şimdiye kadar sunduğu en yüksek performansı veriyor. Bu işlemciler evde ya da gittikleri her yerde en üstün oyun deneyimini arayan kullanıcılar için özel olarak üretildi.” diyen Intel Müşteri Bilgisayarları Grubu Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Steve Long, sözlerini şöyle sürdürdü: “Intel ve Acer’ın uzun zamandır devam eden ortaklığı ortaya inanılmaz ürünler çıkardı. Yeni Acer Predator Helios oyun dizüstü bilgisayarları da bu benzersiz performans düzeyiyle neler yapılabileceğinin güçlü birer örneği.”

Hız aşırtma olanağı ve 4K 144 Hz panellere sahip oyun canavarı Predator Helios 500

Oyun tutkunları için tasarlanan Predator Helios 500 tam bir oyun canavarı. Cihaz, hız aşırtma yapılabilir 8. Nesil Intel Core i9+ işlemcilere ve hız aşırtma yapılabilir GeForce GTX 1070 ekran kartlarına kadar bileşen seçenekleri sunuyor. Intel Optane bellekler1 hızı artırıp yükleme sürelerini düşürürken ultra hızlı NVMePCIe SSD’ler, Killer DoubleShot Pro ağ özelliği ve 64 GB’a kadar bellek de kesintisiz aksiyon sunuyor. Helios 500 böylece yoğun grafikli AAA oyunlar ve canlı yayınlar için ideal oyuncu dizüstü bilgisayarı haline geliyor.

Yüksek kaliteli görüntüler, 144 Hz yenileme hızına sahip canlı 4K UHD veya FHD 17,3 inç ekranlarda bulanıklık ve yırtılma olmadan yansıtılıyor. Hem dahili ekranda hem de harici monitörlerde NVIDIA®G-SYNC®teknolojisi desteği sunan ürün, görüntülerde takılma veya yırtılma yaşanmadan akıcı bir deneyim sunuyor. Kendisini oyunların içinde hissetmek isteyenler için ise iki adet Thunderbolt™3, DisplayPort ve HDMI 2.0 bağlantıları ile üç adede kadar harici monitöre destek veriliyor. İki adet hoparlör ve subwoofer, Acer TrueHarmony™ve Waves MAXXAudio® teknolojileriyle birlikte inanılmaz sesler oluşturuyor. Waves Nx™ teknolojisi ise gerçekçi 3D ses etkisi meydana getiriyor.

Helios 500, Acer’a özgü iki adet AeroBlade™ 3D metal fan ve makinenin temel bileşenlerine soğuk hava taşırken sıcak havayı uzaklaştıran beş adet ısı borusuyla serin kalıyor. Fan hızlarını PredatorSense uygulamasıyla kontrol edip düzenlemek mümkün.

Arka aydınlatmalı RGB klavye, 16,8 milyon adet renge destek veren dört adet aydınlatma bölgesine ayrılabiliyor. Anti-ghosting teknolojisi karmaşık komutlar ve kombolar yapmak için üst düzey kontrol sağlıyor. Bu komutlar beş adet programlanabilir tuşa atanabiliyor.

Acer’ın PredatorSense uygulaması, dizüstü bilgisayarın temel özelliklerini tek bir merkezi arayüzden kontrol edip izleyebilme imkanı sunuyor. Hız aşırtma, aydınlatma, kısayol tuşları, sıcaklık ve fan kontrolü uygulama üzerinden yapılabiliyor.

Tasarım ve Teknik Özellikler

Acer’ın bütçe dostu Helios 300 oyuncu serisine eklenen Special Edition modeli, altın renkli hatları ve tamamen beyaz alüminyum kasasıyla oyuncu dizüstü bilgisayarları için alışılmışın dışında şık bir tasarıma sahip.

Helios 300 Special Edition, 144 Hz’e çıkarılan yenileme hızına sahip 15,6 inç FHD IPS ekranıyla ultra akıcı oyun deneyimi sunuyor. Yüksek yenileme hızı, karelerin işlenme süresini kısaltıp giriş gecikmesini azaltarak oyunculara mükemmel oynanış sağlıyor. Üründe 8. Nesil Intel Core i7+ modellerine kadar işlemci seçeneği, hız aşırtılabilir GeForce GTX 1060 ekran kartı, 512 GB’a kadar PCIe Gen 3 NVMe SSD ve 2 TB’a kadar sabit disk bulunuyor.

Helios 300 Special Edition ayrıca 16 GB’a kadar DDR4 belleğe sahip. Bu bellekleri 32 GB’a çıkarmak da mümkün. Intel Optane bellekler oyunların ve uygulamaların yükleme süreleri ile veri erişimini hızlandırırken sistemin tüm performansını da artırıyor. Bunlara ek olarak, Gigabit Ethernet kablo ile hızlı bağlantı sunarken, Gigabit Wi-Fi ise 160 MHz kanallarını (2×2 802.11ac, çift bant 2,4 GHz ve 5 GHz) kullanırken 1,73 Gbps çıkış veren en yeni Intel Wireless-AC 9560 ile sağlanıyor.

Helios 300 Special Edition ayrıca iki adet Acer’a özgü, tamamen metal ve ultra ince (0,1 mm) AeroBlade™ 3D fana sahip. Gelişmiş aerodinamik özelliklerle tasarlanan ve üstün hava akışı sağlayan bu fanlar sistemin serin kalmasını sağlıyor. Fanlar Acer’ın PredatorSense uygulamasıyla kontrol edilebiliyor. Uygulamada fanlar için üç ayrı kullanım modu bulunuyor:

1.Serinlik artırma modu:

Yüksek iş yüküne sahip oyunlar, video işleme, yayın ve uzun süreli video izleme için

2.Normal mod:

Microsoft Office gibi üretkenlik araçlarını kullanırken

3.Sessiz mod:

İnternette gezinme ve anlık mesajlaşma için

Fiyat ve Bulunabilirlik

Predator Helios 500 serisi oyun dizüstü bilgisayarları, Haziran ayında Kuzey Amerika’da 1999 $’dan, Mayıs ayında EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 1999 €’dan, Haziran ayında Çin’de 15999 ¥’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.