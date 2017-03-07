Yeni HP Spectre x360 tanıtıldı

HP’nin geçen yıl tasarımıyla dikkat çeken Spectre x360 modelinin yeni modeli ortaya çıktı.

Herkes dört çekirdekli bir işlemci ve 15 inçlik dizüstü bilgisayara adanmış grafik işlemcisi içeren, ince ve hafif bir şekilde tasarlanmış dizüstü bilgisayar kullanma ihtiyacı duymaz. HP geçtiğimiz yıl grafik entegreli çift çekirdek işlemci ve alüminyum kasada full-HD ekranlı 1.81 kilogramlık bir Spectre x360 15 modelini bizlere sunmuştu.

Bu ikisi bir arada olarak kullanılan dizüstü bilgisayar; portatiflik, performans ve değerin doğru karışımı olarak göze çarpıyordu. Eğer sadece maillerinizi kontrol etmek, YouTube videolarını izlemek ve profesyonel işlerinizi yapmak istiyorsanız bu model harika görünüyordu.

HP, yeni Spectre x360 ile i7 işlemci, 4K UHD dokunmatik ekran ve daha başarılı bir pil performansı ile bir önceki Spectre x360 modeli standartlarının üstüne çıkmış. Bu geliştirmelerin ardından maliyeti artmış olsa da düşünmeniz gereken şeyin bu olduğunu sanmayın.

Spectre x360, geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan sürümü ile kıyasladığımızda hem tasarımsal hem de donanımsal olarak arada gözle görülür farklar ortaya koyuyor.

Tasarımsal olarak kıyasladığımızda geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Spectre x360, 1920×1080 çözünürlüklü dokunmatik ekran kullanırken; bu yıl piyasaya çıkacak modelinde 3840×2160 çözünürlüklü dokunmatik ekran kullanılacak. Geçtiğimiz yıl saatte 63 watt enerji tüketen bir batarya kullanılıyor iken; bu yıl saatlik tüketim 79.2 watt olacak. Aradaki fark yükselen niteliklere göre oldukça makul hatta performanslı.

Donanımsal olarak kıyasladığımızda geçtiğimiz yıl i5 işlemci tercihi yerine bu yol i7 işlemci kullanılacak. RAM tercihi olarak geçtiğimiz 8 GB DDR3 RAM kullanılıyordu. Bu yıl ise 8/16 GB’lık DDR4 RAM kullanılacak.

15.6 inç büyüklüğünde IPS 4 K UHD dokunmatik ekran ile renkler ve detaylar daha zengin ve canlı görünüyor. Bu dijital fotoğraflar üzerinde çalışırken size yardımcı olacak bir detay.

Bu kadar geliştirmeyi yaparken yeni HP Spectre x360, bir önceki modelden nicelik olarak daha ağır ve büyük bir cihaz olarak göze çarpıyor. USB girişi olarak da değişiklikler bulunuyor. Geçtiğimiz yıl 3 adet USB 3.0; 1 USB 3.1 ; HDMI girişi ; Mini Display Port ve kulaklık girişleri bulunuyordu. Bu yıl piyasaya çıkacak olan cihazda ise 1 adet USB 3.0 ; 1 adet USB 3.1 destekli Type-C Thunderbolt; HDMI girişi ve kulaklık girişi bulunacak.

Performans testlerine baktığımızda HP Spectre x360’ın geçtiğimiz yılki modeli PCMark8 testinden 2913 puan alırken; bu yıl piyasaya çıkacak modeli 3348 puan alarak daha iyi bir performans sergileyeceğini göstermiş oldu.