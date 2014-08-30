Samsung Galaxy Tab 4 incelemesi

Samsung’un uçsuz bucaksız model çeşitliliği düşünüldüğünde bir tablet seçmek oldukça zor olabilir. Şirketin son tableti Samsung Galaxy Tab 4 de, Tab serisinin 4. nesil tableti olarak raflardaki yerini alıyor. 7, 8.0 ve 10.1 inç büyüklüğünde ekran seçeneklerine sahip olan tabletten beklenti ise çok büyük.

Ülkemizde yeni yeni satışına başlanan seri, daha çok bütçeyi sarsmayan bir model olarak düşünülüyor ve Samsung’un birkaç ay önce çıkardığı iPad’e rakip tableti Galaxy Tab S’in aksine gelişmekte olan ülke pazarlarına hitap ediyor. Tabletlerin fiyatları tedarikçilere göre fark etse de, 7 inçlik tablet 380, 8 inçlik tablet 570 ve 10.1 inçlik tablet de 590 TL civarında bir fiyata bulunabiliyor.

İncelememizde ele aldığımız model ise 8 inçlik model oldu. Tabletlerin çoğu özelliklerinin aynı olduğunu, yalnızca küçük farklılıklar oluşabileceğini de belirtelim.

Tasarım ve kasa

Samsung’un Tab 3 serisi modelleri de halen satıştayken, hangi tabletin alınması gerektiğine karar vermek daha da zorlaşıyor. Tab 3 serisiyle de Tab 4 arasında özellik bakımından neredeyse hiç fark olmasa da tasarım alanında Samsung bazı değişikliklere gitmiş.

Tab 3’ün kenarlarında gördüğümüz sahte metal tasarım, yeni tablette bulunmuyor. Onun yerine kroma benzer kenarlıklar ile daha az yuvarlak kenarlar bulunuyor. Arka kamera, sol üst köşeden alınıp tabletin ortasına yerleştirilmiş ancak hâlen LED flaş desteği bulunmuyor. Arka kapakta yine tek bir hoparlör bulunuyor ve daha önce yan tarafta bulunan microUSB portu da tabletin altına taşınmış.

Tabletin sağ tarafında güç ve ses açıp kapama tuşları bulunuyor. Onun altında microSD kart girişi bulunuyor, 3G’li modelde ise micro SIM kart girişi ekleniyor.

Fiziksel home tuşunun iki tarafında ise dokunmatik kontrol tuşları bulunuyor. Bu tuşlar aydınlanmadığı için, karanlıkta onları bulmak mümkün olmuyor ve özellikle de yatay bir şekilde tableti kullanırken zorluk yaratıyor.

Tabletin genel anlamda kasa tasarımı kaliteli olsa da, tamamen plastikten oluştuğu için Tab 4’ün birinci sınıf bir hissiyat veremediğini belirtelim.

Ekran

Uygun fiyatlı bir Android tablet olduğu düşünüldüğünde, Tab 4’ün nispeten düşük sayılabilecek 1200×800 piksel çözünürlük desteklemesi şaşırtıcı değil. Ancak ekran boyutu 8 inç olduğu için, 189 ppi’lık bir yoğunluk elde ediliyor, ki bu da biraz fazla düşük bir değer. Yoğunluk düşük olduğu için yazılar, yüksek çözünürlüklü ekranlara göre bulanık görünüyor. Kimi kullanıcılar için bu durum bir sorun teşkil etmezken, akıllı telefon veya yüksek çözünürlüklü tablet ekranına alışan kullanıcılar, Tab 4 ile bir miktar hayal kırıklığına uğrayabilir.

Ancak Tab 4’ün panel kalitesi oldukça iyi. Samsung panelde hangi teknolojiyi kullandığını belirtmiyor ama Tab 3’tekinin aynısı gibi görünüyor. Ekran genelinde ise renklerin canlılığı ve görüş açıları ile kontrastın kaliteli olması öne çıkıyor. Yine de gün ışığında kullanıma uygun olmayan tablet, diğer tüm parlak ve kapasitif dokunmatik ekranlar gibi çok fazla ışık yansıtıyor.

Donanım ve performans

Tab 3 ile Tab 4 serileri arasındaki en büyük fark, işlemcide görünüyor. Eski modelde çift çekirdekli 1.5 GHz işlemci bulunurken, Samsung yeni tabletlerinde dört çekirdekli 1.2 GHz bir işlemci tercih etmiş. İşlemciyi 1.5 GB RAM destekliyor. Tab 4’ün çok güçlü bir tablet olmaması da yine aynı şekilde şaşırtıcı değil. Ana ekranlar arasında dolanırken bile 2014 yılında çıkan bir tabletten görmeyi umduğunuz atikliği göremiyorsunuz. Ancak Tab 4’ün e-posta, Web’de gezinme ve ekranda iki uygulamayı aynı anda çalıştırma(Yazılım başlığı altında inceledik) gibi işlemler konusunda yeterince hızlı olduğunu söyleyebiliriz.

Samsung’un yaptığı işlemci değişikliği, GPU değişimine de sebebiyet vermiş. Önceki modelde Mali 400 MP4 GPU kullanılırken, Tab 4’te Adreno 305 GPU bulunuyor. Nispeten küçük diyebileceğimiz bu değişim, benchmark test sonuçlarında pek olumlu bir izlenim vermiyor. Zor olduğu bilinen GFXBench’in Manhattan testinde Tab 4 8.0 modeli yalnızca 3.5 FPS değerine ulaşabilirken, daha düşük modifikasyon isteyen T-Rex testinde ise 10 FPS değerini gördü. Son oyunları oynama konusunda sıkıntı çıkarmayacak olsa da, Tab 4’ün özellikle aksiyon oyunlarında geçişleri düzgün yapmak için görüntü kalitesinin nispeten düşürdüğünü fark edersiniz.

Donanımına baktığımızda ise Tab 4’te GPS alıcısı, Bluetooth 4.0 desteği, 802.11n Wi-Fi kartı ve ANT+ desteği bulunuyor. ANT+ pek bilinmese de, ANT+ sensörü bulunan kalp atış hızı monitörleri veya bisikletlerdeki hız sensörleri gibi cihazlarla direkt olarak iletişim kurabiliyor. Yine de kullanımı pek yaygın olmayan bu teknolojiyi tablet sahiplerinin pek umursayacağını düşünmüyoruz.

Pil ömrü konusunda da 7 inçlik tabletin 4000 mAh, 8 ve 10 inçlik tabletlerin ise 6800 mAh bataryaları bulunuyor. 10 saate kadar multimedya kullanım vadeden tabletlerin, makul bir pil ömrü sunduğunu söyleyebiliriz.

Yazılım

Tab 3 ile Tab 4 arasındaki bir diğer fark ise yazılım alanında karşımıza çıkıyor. Jelly Bean’den Adnroid KitKat 4.4.2’ye yükselen model, tüm Samsung cihazları gibi Touchwiz arayüzüyle çalışıyor. Kullanıcıların her daim arada kaldığı bu arayüz, bazı işlemleri çok daha kolay halledip kullanıcı dostu bir izlenim verse de, kimi durumlarda da aşırı kalabalık ve boğucu bir arayüz haline geliyor.

Samsung Galaxy Tab 4’ün en önemli özelliklerinden birisi, ekranda aynı anda iki farklı uygulamayı çalıştırabilmek. Yani bir taraftan YouTube’da video izlerken, ekranı ikiye bölüp diğer kısımda e-postalarınızı okuyabilir veya Web’de gezinebilirsiniz. Hem dikey hem de yatay modda kullanılabilen bölünmüş ekranlarda hangi uygulamaya ne kadarlık bir bölüm verebileceğinizi de kolaylıkla ayarlayabiliyorsunuz.

Tab 4’ün öne çıkan özelliklerinden bir diğeri ise, Galaxy akıllı telefonlar ile bağlantı kurup dosya transferine, yazıların kopyalanıp yapıştırılmasına ve çağrı alıp göndermeye olanak sağlayan SideSync 3 uygulaması. Samsung Link uygulaması da, tablet ekranınızı kablosuz olarak uyumlu Samsung televizyonlara yansıtmanızı sağlıyor. Bunların dışında Android cihazlardaki bilindik Google uygulamaları ile Samsung’un kendi uygulama mağazasını da tablette bulabilirsiniz.

Kameralar

Samsung’un Tab 3’ten Tab 4’e geçiş sırasında değişiklik yapmamasına en şaşırdığımız alan ise kameralar oldu. Eski modelde de yetersiz olarak görünen 3 MP arka kamera ile 1.3 MP ön kamera, yeni modellerde de aynen kalmış durumda.

Arka kamera yalnızca 720p çözünürlükte video çekerken, görüntü sabitleme özelliği bulunmuyor. Biraz daha iyi tabletlerle karşılaştırıldığında hem fotoğraflar hem de videolar oldukça sönük kalıyor ancak kullanılamaz halde de değiller. Detay eksikliği ve düşük kaliteli lens de, çekilen fotoğrafların bir kısmının net, bir kısmının ise bulanık olmasına sebebiyet verecek kadar sıkıntı yaratabiliyor.

Ek olarak lensin geniş açıya yönelik olmadığını da belirtelim. Yani tahmin ettiğiniz kadar görüntüyü kadraja sığdıramayabiliyorsunuz. Video modunda ise görüntü daha da yakınlaşmış bir şekilde karşınıza çıkıyor.

Sonuç

Samsung’un gelişmekte olan ülkelerde büyük beklentiyle satışa çıkardığı Tab 4 serisi tabletler, fiyatları düşünüldüğünde beklenenin ne üzerinde ne de altında bir performans sunuyor. Yakın fiyatta birçok tablet bulunabilecek olsa da, Samsung’un adı, Tab 4 serisini öne çıkarıyor. Yüksek donanım istemeyen son dönem oyunlarını oynatacak kadar güçlü olan Tab 4, video izleme, Web’de gezinme, belge düzenleme gibi normal kullanım için uygun bir tablet olmakla birlikte fazlası için yetersiz kalacaktır.