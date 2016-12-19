İnceleme: Apple AirPods

Kulaklarınızdan çıkartmak istemeyeceğiniz muhteşem bir ses kalitesine sahip Apple AirPods’un zayıf yönleri de var.

AirPods uzun pil ömrü ve harika bir ses kalitesi var. iOS ile entegrasyonu tek kelimeyle mükemmel, ancak müzik dinlerken Apple platformu dışında üçüncü parti uygulamalar kullanıyorsanız (mesela Spotify gibi) Siri sunması gereken yardımın yarısını bile sağlayamıyor.

Apple iPhone 7 ile birlikte kulaklık girişlerini hayatımızdan çıkardı ve bu gelişmeyle birlikte bizlere AirPods adlı yeni bir kablosuz kulaklık seti sundu. Apple bu yeni ürünün, kullanıcıların kulaklık girişinin eksikliğini hissetmeyecekleri kadar, büyük bir yenilik olduğunu iddia etti. Ancak AirPods kulaklıklar iPhone piyasaya sürüldükten yaklaşık üç ay sonra bile satışa çıkmadı. Nihayet şimdi satışa çıktıklarına göre iPhone 7 kullanan müzikseverin tüm sorunlarını çözmüş olmaları gerekiyor. Gerçekten öyle mi? Yakından bakalım.

Maalesef AirPods kendilerinden önceki pek çok Apple ürünü gibi çözdüklerinden daha büyük bir sorunu beraberinde getiriyor. AirPods’un üzerinde hiç bir buton bulunmuyor. Kullanıcıların çalan parçayı değiştirmekten ses düzeyini ayarlamaya kadar her şeyi Siri’den isteyerek yapmaları gerekiyor. Ancak sorun şu ki Siri Apple hariç hiç bir müzik uygulamasında yeterli kontrol yeteneğine sahip değil. Kısacası AirPods ile müzik dinleyecekseniz Apple’ın kendi ekosistemine ve uygulamalarına mahkûm oluyorsunuz.

Uyumluluk

Herkesin AirPods’la ilgili aklına gelen ilk sorundan başlayalım. AirPods’u satın alırsanız kulaklarınızdan düşecekleri konusunda endişeleniyor musunuz? Örneğin; AirPods duyurulur duyurulmaz Conan O’Brien eski iPod reklamlarından eğlenceli bir parodi hazırlamıştı, AirPods kullanan bir dansçının kafasındaki en ufak bir hareketle AirPods havada uçuşa geçiyordu.

Parodi komik olabilir ama AirPods, başın oynatılması, sallanması, baş aşağı asılı durmak, bisiklete binmek, otobüsü yakalamak için koşmak hatta kulağa kaçan suyu çıkarmaya çalışıyormuş gibi hareketler yapsanız bile yerinde durmaya devam ediyor. Gerçekten de onları kulaklarınızdan düşürmek için çok çaba harcamanız lazım.

İnanın bana pek çok kulaklık test ettim ve kullandım ancak AirPods silikon uçlu kulak içi kulaklardan bile yerleştirildikleri yerde iyi duruyorlar. Apple gerçekten bu noktada mühendisliğini konuşturmuş ve işin ilginci milyonlarca insanın farklı kulak yapısına uygun ortak bir tasarım çıkartmayı başarmış (en azından şimdilik öyle olduğunu düşünüyoruz, yine de kendi kulaklıklarımı test için onlarca kişinin kulağına sokturmaya pek niyetim yok.)

Ses Kalitesi

Ben ses kalitesinden önce konforu tercih edenlerdenim zira bir ses düşkünü değilim. Ancak yine de pek çok farklı müzik dinlerim ve kalitesiz bir kulaklık ile kaliteli olanı bir birinden ayırabilirim. iPhone’da henüz kulaklık girişleri olduğu zamanlarda 130 dolarlık bir Bose MIE2i kulak içi kulaklık (artık üretilmiyor) kullanıyordum ve AirPods’un buna yakın bir kalitede olduğunu düşünüyorum. Bose’un ulaştığı kalitede harika bir ses deneyimini yeterince yüksek ve temiz bir şekilde sunabiliyorlar.

AirPods, standart kablolu EarPods’dan daha iyi ses veriyor; ancak bazı diğer kulaklıklar gibi bir silikon veya farklı malzemeden üretilmiş bir koruyucu uçları yok. Bu yüzden dışarıdan gelen gürültüyü tamamen engellemiyorlar. Ancak etkileyici ses hacmi çevresel sesleri çok hızlı ortadan kaldırıyor. iPhone’umdaki ses seviyesini yaklaşık 60 seviyesine getirdiğimde AirPods ile kendimi normal bir sesle konuştuğumda bile duyamadım.

AirPods’un sarkan beyaz sapları, sesli aramalar ve Siri ile konuşmak için ihtiyaç duyacağınız mikrofonları tutuyor. Hem iç hem de dış mekanlarda sesli arama yapmak için Siri’yi kullandım ve sohbet ettiğim insanlar Bluetooth telefon görüşmelerinde duyulan hafif yankı sesini duyduklarını belirttiler. Öte yandan AirPods’u iyice kulağımın içine bastırdığımda bu yankılar ortadan kalktı.

Kontroller

Apple’ın kablolu EarPods kulaklıklarında sesi ve çalan müziği kontrol etmek için kulaklığa bağlı bir kumandanın üzerindeki düğmeleri kullanıyorduk. AirPods ile önce iPhone’a erişebiliyorsanız telefonun üzerindeki ses düğmelerini kullanabiliyorsunuz. Aksi halde AirPods kulaklılardna birisinin üzerine iki kez hafifçe vurmanız, müziğinizin durmasını ve Siri’nin ses çıkarmasını beklemeniz gerekiyor. Daha sonra “Sesi aç” komutu vererek veya Siri’nin anlayabileceğinden emin olmak için “ses seviyesini yükselt” diyerek bu ayarı yapmanız gerekiyor. Müziğinizin devam etmesi için kısa bir süre beklemelisiniz. Eğer Siri’ye “Sesi yüzde 50’ye çıkar” derseniz Siri bunu da anlıyor ama sonuçlar her zaman beklediğiniz gibi gerçekleşmeyebiliyor. Alışmak biraz zaman istiyor.

Siri, Apple’ın kendi Müzik uygulamasında size ait müzik albümünü ve Apple Music uygulamasını kontrol edebilir. Ancak Apple, üçüncü parti müzik uygulamalarına eksiksiz bir Siri kontrolü vermemeyi tercih etti ve bu durum Siri’ye mahkum olduğunuz AirPods için gerçekten çok sinir bozucu. Örneğin Spotify’da sesi açıp kapatabilir ve bir sonraki parçaya atlayabiliyoruz. Ancak bir şarkıyı tekrardan başlatmak için, EarPods uzaktan kumandadaki üç tıklama yerine, “bu şarkıyı tekrar başlat” komutu veremiyorsunuz. “Önceki şarkıya geri dön” daha anlamlı bir komut oluyor. Sanatçılar, albümler, çalma listeleri ve şarkıları üçüncü parti yazılımlar için kontrol edemiyorsunuz. AirPods, Apple cihazları ve servisleri ile mükemmel bir uyuma sahip. Öte yandan Spotify veya Pandora’nın sıkı bir kullanıcısıysanız, AirPods kesinlikle size göre olmayabilir.

Ama her iki durumda da, Siri sağlam bir kontrol aracı olmak için çok yavaş. Öyle ki kısa süre zarfında kendimi Siri yerine sadece iPhone üzerindeki kontrolleri kullanmak ister halde buldum.

Otomatik duraklatma özelliği, uygulamadan bağımsız ve genelinde sorunsuz çalışıyor. Müzik dinlerken AirPods’un birini kulağınızdan çıkarttığınızda ses otomatik olarak duruyor. Kulağınıza geri taktığınızda kaldığı yerden çalmaya devam ediyor. Genellikle bu özellik uygulamalarla düzgün çalışsa da bir kaç kez farklı davrandığına şahit oldum. Bir kasiyerle konuşurken AirPods’un birini ceket cebimde koymama rağmen müzik tekrar çalmaya başladı. Zaman zaman AirPods’un birini çıkarınca dinlediğim podcast durdu ancak tekrar taktığımda devam etmedi. Mecburen telefon üzerinden tekrar Play butonuna basmak durumunda kaldım. Eğer bir kulaklığı çıkarmanıza rağmen dinlediğiniz içeriğin devam etmesini istiyorsanız iPhone üzerindeki Play tuşuna da basarak devam edebilirsiniz.

Küçük şeyler

AirPods Apple’ın kendi ürünü olduğu için iOS 10 ile başka hiç kulaklığın sağlayamadığı kadar iyi eşleşiyor. Telefonun bildirim merkezindeki AirPods’un pil ömrünü hızlıca kontrol edebiliyorsunuz. AirPods’un şarj kutusunu açmanız bile AirPods’un şarj seviyesini gösteren bir bildirimi telefon ekranında açıyor. Üstelik sağ ve sol kulaklık için bu bildirimleri ayrı ayrı görebiliyorsunuz ve oldukça ilginç bir şekilde her iki kulaklığın pili eş zamanlı tükenmediği gibi eş zamanlı da şarj olmuyorlar.

Şarj ve saklama kutusu zekice düşünülmüş ve tasarlanmış. Küçük ve beyaz renkli bu kutuda AirPods’un saklanması ve şarj edilmesi çok kolay. Kutu basit bir diş ipi paketine benziyor, kapağını güçlü bir manyetik mıknatıs kapalı tutuyor. AirPods bu kutunun içinde şarj oluyor, bu nedenle kulağınıza takılı olmadıklarında onları kutusunda koruyarak şarj etmeyi unutmayın. Ayrıca kutunun kendisi de Lightning port üzerinden şarj oluyor. Böylece kutunun şarjı varken AirPods’u şarj etmek çok fazla sıkıcı bir hal almıyor.

Testlerimde AirPods şarj başına Apple’ın belirttiği 5 saatlik müzik süresini kolaylıkla bizlere sundu. 5 saat sonunda kronometrem uyarı verdiğinde iOS 10’daki pil bildiriminde AirPods’un hala yüzde 12 pili vardı. Apple kutunun yaklaşık 24 saatlik pil ömrüne sahip olduğunu ve 15 dakikalık şarj ile AirPods’un 3 saat daha çalışabileceğini söylüyor. Biz bunu denediğimizde pil doluluk oranı yüzde 4’ten yüzde 79’a yükseldi. Ayrıca AirPods’un pili yüzde 10’a düştüğünde üzgün bir ses çıkararak enerjilerinin tükendiğine dair sizi bilgilendiriyor.

AirPods’u bir iPhone ile ilk kez eşleştirmek kutusunu açmak kadar kolay. iPhone ekranında görüntülenen bir mesaj AirPods ile eşleşmeyi teklif eder ve AirPods da aynı iCloud hesabıyla kullandığınız tüm Mac’lerin (macOS Sierra ve sonrası için) Bluetooth menüsünde görünür. Aynı iCloud hesabıyla AirPods’u bir iPad ve Apple Watch’e geçeirmek de aynı şekilde kolaylaşıyor ve farklı bir cihazda kullanmak için iPhone’un AirPods eşleştirmesini sonlandırmak zorunda değilsiniz. Bu gerçekten Apple ekosisteminde yaşayanlar için büyük kolaylık sağlıyor.

Şarj kutusunun arkasında, silik şekilde görünür olan, yuvarlak bir beyaz düğme bulunuyor. AirPods açık durumdayken kutudaki küçük LED’i beyaz konuma çevirmek için bu düğmeye basılı tutabilirsiniz. Bu AirPods’un eşleştirme modunda oldukları anlamına gelir ve onları Siri veya ekstra Apple özellikleri olmadan da herhangi bir Android telefon veya başka bir Bluetooth cihazıyla eşleştirebilirsiniz.

Son sözler

EarPods ile kablo üzerindeki mikrofon setinde yer alan üç tuşlu uzaktan kumanda, bir kulağa çift dokunmadan ve daha sonra Siri’ye istediğiniz şeyi yaptırmaya çalışmaktan çok daha hızlı ve kolay bir yöntemdi. Ancak bu durum AirPods’un hoşuma gitmesini engellemiyor. Harika tasarım ve güçlü ses beni AirPods kullanmaya yönlendiriyor. Keşke Apple Siri’yi üçüncü parti yazılımlar ile daha uyumlu ve hatta istediğimiz şeyi daha iyi anlayacak şekilde akıllı hale getirse. O zaman AirPods’un mükemmel hale geldiğini söyleyebileceğiz.