Eve Button: Programlanabilir Düğme

Akıllı bir evde bir dakikadan fazla zaman geçirmiş olan herkes, genellikle onların ve sizin iyiliği için çok akıllı olduklarını bilir. Elgato, Apple’ın HomeKit ekosistemindeki akıllı cihazları kontrol etmek için programlanabilir bir düğme olan Eve Button ile yüksek teknolojili evlere biraz basitlik katmak istiyor.

Elgato bu 2-2-0.5-inç’lik kara bir parlak siyah düğme paneli, gümüş-alüminyum ve siyah-plastik gövdesi ile cihaza Apple benzeri bir görünüm vermek için çaba sarfetmiş. Eve Button oldukça hafif ve düğme panelinin parçalarına çok sert bastırırsanız içinden delebileceğizi hissedebilirsiniz, ancak buna karşın tümüyle oldukça dayanıklı bir ürün

Eve Button yaygın olan CR2032 madeni para tipindeki pillerle çalışıyor ve Home uygulamasından kalan pil ömrünü görebiliyorsunuz. Ürün ilginç bir şekilde herhangi bir montaj donanımıyla gelmiyor. İlginç çünkü Eve Button bir ışık anahtarına gibi duvara yerleştirilmeye oldukça uygun bir cihaz. Bunun yerine kutudan ürünü bir masaya veya rafa koyduğunuzda kaymasını önlemek için yerleştirebileceğiniz dört adet küçük lastik ayak çıkıyor.

Eve Button’ı kurmak oldukça basit, ancak bazı katı şartlar bulunuyor. iPhone’unuza ve / veya iPad’inize en aşağı iOS 11.3 yüklü olmalı ve bir HomePod, tvOS 11 ile Apple TV veya iPad’in bir ana merkez olarak ayarlanmış olması gerekiyor. Bir merkez olmadan Eve Button’ı bağlayabilir ve programlayabilir ancak kullanamazsınız.

Eve Button’ı bağlama işlemine HomeKit kullanıcıları oldukça aşina. Sadece cihazı aksesuar olarak eklemek için Elgato Eve uygulamasında HomeKit QR kodunu taramanız yeterli. Bu kurulum işlemi sırasında, düğmeyi yetkilendirmek, düğmeyi adlandırmak ve işlevler veya sahneler atamak için bir oda seçmeniz isteniyor.

Eve Button düğümeleriyle üç işlem gerçekleştirebiliyor (tek bir tuş, çift basış ve uzun basış) ve her birine bir işlev veya sahne atanabiliyor. Aydınlatma, üç eylem düzenlemesine kendini en kolay şekilde dağıtıyor.

Fan, kahve makinesi veya garaj kapısı gibi tek kullanımlık bir cihazı kontrol etmek Eve Button’ı kullanmanın en pratik yolu gibi görünüyor. Ancak, tek bir cihazı açmak ve kapatmak için mevcut işlemlerin üçte ikisini almak tüm bu kadar verimli değil. Eve Button’ın daha iyi bir kullanımı, her tuş hareketine birden fazla aygıt ve eylem içeren tam bir sahne atamak. Hangi düğme hareketine neyi atandığınızı unutmak kolay olabilir, bu nedenle Elgato hafızanızı canlandırmak için Eve Button’a yapıştırabileceğiniz renkli yaprakların, güneş ve ay gibi çeşitli yapıştırmalar veriyor.

Eve Button için çoğunlukla kullanılan bluetooth bağlantısı sıkıntılı yanıt sürelerine eğilimli olsa da, iyi çalışıyor. Birka. kez kırmızı gösterge ışığının yanıp sönmesine rağmen düğme basmasına tepki vermeyebiliyor ancak tekrar denediğiniz bir sorun çıkarmıyor. Bu tür sorunlar zaman zaman her akıllı cihazda başınıza gelebilecek sorunlar.

Genel olarak Eve Button bir akıllı ev ürünü olarak iyi iş çıkartıyor. Cihazın kurulumunu ve bağlantısını yaptıktan sonra kullanmak için zorunlu kıldığı iOS 11.3 bir sıkıntı olarak görülebilir, ancak gelecekte çözülmesinin de muhtemel olduğunu söylemeden geçmeyelim. Öte yandan Eve Button’ın 50 dolarlık fiyatı sunduğu rahatlıkla kıyaslanacak olursa son derece makul gibi görünüyor. Apple HomeKit uyumlu son derece kolay kullanılabilen bir akıllı ev ürünü istiyorsanız Eve Button’a göz atmakta fayda var.