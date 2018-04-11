Electric Jukebox Roxi, TV’nizi müzik aletine çeviriyor

Bugünlerde evinizde müzik dinlemenin birçok farklı yolu var. Spotify, Apple Music, Tidal ve diğer birçok servis buna imkan kılıyor. Roxi ise müzik dinlemek için size farklı ve eğlenceli bir opsiyon sunuyor.

Bir akıllı telefon ya da tablete bağımlı olmadan ev sinema sistemi ya da TV’nize bağlanarak çalışabilen Electric Jukebox Roxi bağımsız bir müzik aleti olarak karşımıza çıkıyor. Kurulumu bir kez gerçekleştirdikten sonra cihaz size müzik dinlemeden karaoke moduna kadar birçok farklı özellik sunuyor.

Roxi, Electric Jukebox’ın müzik sektörüne yönelik çıkardığı ilk cihaz değil. Daha önce 2015 yılında da Chromecast benzeri bir cihaz çıkaran firma aradan geçen 3 yıl içinde cihazı yenileyip daha bir büyük bir kutuya taşıdı ve müşterilerine çok daha farklı özellikler sunmaya başladı.

Roxi bünyesinde önemli özellik barındırıyor. Bunların ilki tabii ki de basit müzik dinleme servisi. Milyonlarca şarkıya erişim sunan Roxi (Electric Jukeboz bu konuda net bir değer vermiyor.) bireysel olarak sanatçıya ya da albüme göre reklamsız müzik dinlemenize olanak sağlıyor. Aynı zamanda cihazda onlarca daha önceden hazırlanmış çalma listeleri de bulunuyor. Cihaz bununla da yetinmiyor, 1000’den fazla dünya çapındaki radyo istasyonuna erişim sağlıyor.

Cihazın hareket algılayan uzaktan kumandası ayrıca bir mikrofona da sahip. Böylelikle şarkıları ya da sanatçıları sesinizi kullanarak arayabiliyorsunuz. Uzaktan kumanda da yer alan bu mikrofonu kendi başınıza şarkı söylerken de kullanabiliyorsunuz. Cihazın singalong modunda seçtiğiniz şarkının sözleri karaoke sitili ekranda yavaşça aşağı iniyor. Bu özellik arkadaşlarınızla ya da tek başınızayken müzik keyfini başka bir boyuta taşıyor.

Cihazda bulunan Name That Tune modu da oldukça eğlenceli bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Oyunu açtığınızda size bir müzik dinletilmeye başlanıyor ve bu müziğin hangisi olduğunu en kısa sürede bilen en çok puanı topluyor.

Roxi tüm bu modlarıyla özellikle aileler için son derece uygun bir eğlence sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle singalong ve name that tune modları ailelerin çocuklarıyla birlikte eğlenceli vakit geçirebilemeleri için güzel bir alternatif sunuyor.

Roxi müzikleri ACC formatında 320kbps olarak oynatıyor. Cihazı TV’nize ya da A/V alıcısına HDMI yoluyla bağlayabiliyorsunuz. Ayrıca Bluetooth ya da 3.5mm kabloyla doğrudan bir hoparlöre de bağlamanız mümkün.

Roxi’nin standart müzik kütüphanesi oldukça geniş, ancak müzik önerileri ve küratörlerin listeleri tartışmaya açık. Özellikle cihazı rastgele modda müzik çalmaya bıraktığınızda kendinizi bir anda alternatif müziğin karmaşasında bulabiliyorsunuz. Yeni müzikler keşfetmek için her ne kadar iyi bir yöntem gibi görünse de belli bir müzik türünde ısrarcı olan dinleyiciler için bu konu tartışmaya açık. Cihazın sesli arama özelliği de kabul edilebilir bir performans sunuyor. Eğer bu özellik işinize yaramazsa tabii ki her zaman için yazılı aramayı kullanabiliyorsunuz.

Roxi’nin geniş kütüphanesinin tüm modlar için geçerli olmadığını da hatırlatmakta fayda var. Mesela karaoke modunda Electric Jukebox’ın söylediğine göre yaklaşık 50 bin parça var. Bu durum gayet doğal karşılanabilir ama bazı büyük sanatçıların ve karaoke klasiklerinin olmayışı canları sıkabilir.

Electric Jukebox’ın eğlenceli müzik cihazı Roxi 199 dolar fiyat etiketiyle satılıyor.