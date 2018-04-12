Airthings Wave: Gerçek zamanlı radon gazı ölçümü

Radon gazı insanlar tarafından yeterince önemsenmeyen ev içi hava kirliliği sebebi. Bununla birlikte radon gazı sigaradan sonra akciğer kanserine sebep olan ikinci unsur. Dolayısıyla düzenli olarak bulunduğunuz ortamda radon gazı ölçümü yapmak gerekiyor. Bu işe yarayan Airthings Wave’e geçmeden önce radon gazını biraz daha açıklayalım

Radon, renksiz ve kokusuz radyoaktif bir gazdır. Toprakta, kayalarda ve sulardaki uranyumdan köken alır. Topraktaki radon, yukarı doğru hareket eder ve evlerin tabanlarındaki ya da duvarlarındaki çatlaklardan ve boşluklardan içeri sızar. Özellikle bodrum katlarda ve madenlerde radon gazı yoğun olarak birikebilir.

Daha az düzeyde olmak üzere, radon evlere, kullanılan kuyu suyu ile de girebilir. Radon gazı, başlıca zararlı etkilerini solunduğu zaman gösterir; radon içeren suyu içmekle mide kanseri olma olasılığı, radonu soluyarak akciğer kanseri olma olasılığına göre çok azdır. Ancak, sudaki radon, duş yaparken havaya karışabilir ve solunabilir.

Radon gazını ölçümünü evinizde birtakım özel araç gereçlerle yapabilirsiniz, ancak genelde bu araç gereçlerle yapılan ölçümlerin sonuçlarını elde etmek 90 günü bulabiliyor. Dolayısıyla çok kullanışlı olduğunu söyleyemeyiz. Norveç merkezli Airthings ise geliştirdiği Wave cihazıyla insanların radon gazını düzenli bir şekilde ölçebilmeleri için gerçek zamanlı ölçüm hizmeti veriyor.

Wi-Fi bağlantısına sahip, pille çalışan bu aygıt bir duman dedektörü kadar büyüklükte. Yüzeyinde küçük delikler bulunan cihazın ortasında size kirlilik hakkında geri bildirimde bulunan bir LED ışık bulunuyor. Bunlara ek olarak cihazın ön yüzüne iki adet sensör de konumlandırılmış.

Wave’i satın aldığınızda kutudan iki adet içi dolu AA pillerle birlikte çıkıyor. Yani tek yapmanız gereken cihazı alıp telefonunuzla eşlemek. Bu eşleşme tamamlandığında Wave, sizi çıkardığı seslerle uyarıyor. Airthings’in mobil uygulaması bu konuda kullanıcısına son derece yardımcı oluyor. Cihazı bir telefonunuza bir kez bağladığınızda artık evinizde istediğiniz bir yere monte edebilirsiniz. Airthings daha isabetli veriler için pencere ve havalandırma kenarlarına koyulmamasını tavsiye ediyor.

Cihazın kurulumunu tamamladıktan sonra ilk radon gazı okuma verileriniz yaklaşık 1 saat sonra elinize ulaşıyor. Ayrıca genel radon seviyesi durumunu öğrenmek için elinizde Wave’i sallayabilirsiniz. Eğer cihazın üzerindeki LED yeşil yanarsa hava kaliteniz iyi durumda demektir. Eğer sarı renk ışık yanarsa cihaz tavsiye edilen seviyede radon gazı tespit etmiş ve düzenli olarak ölçümlere devam etmeniz gerektiği anlamına geliyor. Eğer kırmızı renk ışık yanarsa radon gazını azaltmaya yönelik aksiyon almanız gerektiği anlamına geliyor.

Airthings Wave’in uygulaması radon gazı seviyesini yakından takip etmenize olanak tanıyor. Telefonunuz üzerinden son verileri indirerek seviyeler konusunda sizi sürekli günce tutuyor. Ayrıca uygulama üzerinde tıpkı cihaz üzerindeki gibi yeşil renk bir görüntü bulunuyor ve bu ekran üzerinden sıcaklık, radon seviyesi, nem miktarı gibi değerleri görebilyorsunuz. Uygulama ana ekranını sağ tarafa kaydırırsanız uzun vadeli hava kalitesine yönelik bilgiler edinebiliyorsunuz.

Airthings’in mobil uygulamasının yanı sıra bir web uygulaması da bulunuyor. Radon seviyesi, sıcaklık ve nem miktarı gibi ölçümlerin sonuçları bu web uygulaması üzerinden de görüntüleyebiliyorsunuz. Ayrıca IFTTT entegrasyonuyla cihazın diğer akıllı ürünlerinizle etkileşime geçmesini sağlayabiliyorsunuz. Mesela radon seviyesi çok yükseldiğinde otomatik olarak Philips Hue ampüllerinin renk değiştirmesini sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca evinizdeki nem miktarı arttığında telefonunuz üzerinden bildirim de alabiliyorsunuz.

Airthings’in radon ölçüm cihazı Wave 200 dolar olarak fiyatlandırılmış. Wave, insanların çoğunluğu tarafından göz ardı edilen radon seviyesi ölçme işlemini oldukça kolay bir hale getiriyor. Üstelik mobil uygulaması sayesinde kurulum ve kullanımı bir hayli kolay olacak şekilde tasarlanmış.