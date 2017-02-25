Zenimax, Oculus Rift satışlarını ve Gear VR oyunlarını durdurmak istiyor

Dava bitmiş olsa da, Zenimax ve Oculus VR arasındaki sıkıntılar çözülmüşe benzemiyor.

Şubat ayı içinde sonuçlanan davayla, Oculus’tan 500 milyon dolarlık tazminat almasına hükmedilen Zenimax, şimdi de içinde kendisine ait kod bulunan tüm Oculus ürünlerini piyasadan kaldırtmak için başvurdu.

Mahkemeye yapılan nihai karar talebinden önce Zenimax, 200 milyon doları gizlilik anlaşmasını ihlal, 50 milyon doları telif hakları ihlali ve 250 milyon doları üç eski Oculus çalışanının aygıtın geliştirilmesine ilişkin yalan beyanda bulunması nedeniyle olmak üzere, Facebook’a ait Oculus şirketinden 500 milyon dolar tazminat almaya hak kazanmıştı. Satışların durdurulması talebinin temelinde ise telif hakları ihlaline yönelik mahkeme kararı yatıyor.

Reuters haberine göre, Zenimax’in talebinin uygun görülmesi halinde, satışta bulunan bazı Gear VR oyunlarının yanı sıra, Oculus Rift VR ekipmanının da piyasadan toplatılma ihtimali bulunuyor.

Mahkeme talebinde, Oculus’un Zenimax’e ait olan her türlü telifli materyalinin kullanımının yasaklanması isteniyor. Buna Oculus PC sistem yazılımı, Oculus mobil cihaz yazılımı, Unreal ve Unity oyun motorlarıyla kurulan entegrasyon ve Oculus geliştirici kiti de dahil ediliyor. Böylesi büyük kapsamda bir talep karşılık görürse, Oculus için zor günler kapıda demektir. Ancak olay büyük oranda parayla ilgili olduğu için, Oculus ve ana şirketi Facebook, bu konuyu bir lisans anlaşmasıyla tatlıya bağlayabilir.