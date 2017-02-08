YouTube nihayet mobil canlı yayına izin veriyor, elbette bir şartla!

Google mobil cihazlar üzerinden YouTube canlı yayını için düğmeye bastı, ancak yayıncılara en az 10 bin abone gerekiyor.

İlk önce Meerkat vardı, sonra Periscope çıktı… Derken Facebook işin içine dahil oldu ve canlı yayınlar internetin yeni normali halini aldı. Facebook, Twitter ve YouTube arasındaki rekabetin yeni cephesini ise mobil canlı yayınlar oluşturuyor. Popüler kullanıcılar, canlı yayınlarını doğrudan mobil cihazları üzerinden yapabiliyor.

Bugüne kadar YouTube bu konuda çekimser kalmış, geçtiğimiz yazdan bu yana sadece kendi iş ortağı olan The Young Turks, AIB, Platica Polinesia, SacconeJolys ve Alex Wassabi adlı yayıncılara mobil kullanım imkanı tanımıştı. Yapılan açıklamaya göre artık 10 binin üzerinde abonesi bulunan her kanal, kendi canlı yayınlarını mobil cihazları üzerinden gerçekleştirebilecek.

Doğrudan YouTube uygulaması üzerinden başlatılan mobil canlı yayın, yeni “Capture” tuşuyla kayda girecek ve diğer tüm özellikler standart YouTube videolarına benzer şekilde çalışacak. Canlı yayınların arama sonuçlarında görüntüleneceğini, ayrıca öneriler ve oynatma listelerine de dahil edileceğini belirten Google, içeriğin izinsiz kullanımına yönelik gerekli önlemlerin alınacağını da dile getirdi.