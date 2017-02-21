YouTube 30 saniyelik reklamlardan vazgeçiyor

Önümüzdeki yıldan itibaren, YouTube’da geçilemeyen 30 saniyelik reklamlar tarih oluyor. Peki, yerine ne gelecek?

Mobil aygıtlarda video görüntüleme istatistiklerinin hızlı seyri, Google’ı da zor bir karar almaya mecbur bıraktı. Şirket mevcut gelir kalemlerinde önemli bir yer kaplayan 30 saniyelik reklamlardan vazgeçmeye hazırlanıyor. Google tarafından yapılan açıklamaya göre, 2018 yılı itibarıyla YouTube’da 30 saniye süren ve geçilmesi mümkün olmayan reklamlar kullanımdan kaldırılacak.

Bunun yerine geçtiğimiz nisan ayında yayınlanan 6 saniyelik geçilemez reklamlara 20 saniyelik orta yollu bir seçenek daha eklenecek. Hem kullanıcılar hem de reklamverenler açısından daha iyi bir deneyim sunan video formatlarına odaklandıklarını dile getiren Google yetkilileri, mevcut video görüntülemelerinin yarısından fazlasını mobil kullanıcılardan sağlıyor. 30 saniyelik ve atlanamayan reklam demek, YouTube kullanıcılarının veri paketinin video reklamlara ayrılması demek oluyor.

YouTube’un bu kararının reklam verenler ve mobil kullanıcılar tarafından olumlu karşılanacağı tahmin ediliyor. Özellikle mobil dünyada reklamın en iyisi, en kısa olanıdır. Aradaki 10 saniyelik farkın, onlarca video izlendiğinde kayda değer bir tasarruf sağlayacağına kuşku yok.