Yeni Surface Pro tanıtıldı

Microsoft, 13.5 saat batarya süresi ve LTE opsiyonu bulunan yeni Surface Pro’yu tanıttı.

Çoğunluk yeni gelecek dizüstü bilgisayarın adının Surface Pro 5 olmasını beklerken; yeni hybrid dizüstü bilgisayarın adı Surface Pro olarak açıklandı. Yeni Surface Pro, görünüş olarak eski Surface Pro 4’e benzemesine karşın detaylı bakıldığında Microsoft Surface ekibi şefi Panos Panay’a göre “anlamlı bir yenilik” olarak tanımlanıyor. Panay ayrıca yeni Surface Pro’da yaklaşık 800 özel parçanın kullanıldığını söyledi. Bu yeni özel parçalar, Surface Pro’da birçok özelliğe katkıda bulunuyor.

Daha önceki Surface modeli Core M 3 ve Core i5 işlemcileri ile gelirken Surface Pro Intel’in yedinci nesil Kaby Lake işlemcisine yükseltiliyor. Bu işlemci değişikliğiyle Windows 10’da önemli performans gelişmeleri yaşanması bekleniyor. Buna en basit örnek olarak yeni Surface Pro’nun pil süresinin 13,5 saate çıkması verilebilir.

Panos Panay, sadece işlemci değişikliği yapmadıklarını anakarta SSD’yi de entegre ettiklerini söyledi. Bunların Windows ve Surface’de yaptıkları temel mimari değişiklikleri olduğunu söyleyen Panay, Surface Pro 4’e göre daha hafif ve güçlü olacağını söyledi.

Surface Laptop’ta olduğu gibi yeni Surface Pro’da da kullanıcılar bilgisyarlarını güven içinde açıp kapayabilecekler.

Microsoft Surface Pro ‘da Surface Studio’da olduğu gibi 165 derecelik açı kullandı ve neredeyse düz olmasını sağlandı. Menteşe artık çok fazla itmeyle kenetlenmeyecek ve Microsoft, menteşenin kırılmayacağından emin görünüyor.

Surface Pro’nun dışında bir başka büyük değişiklik ise yeni Surface Pen oldu. Surface Pro’nun kutusunda bulunmayacak olan Surface Pen’i almak isteyenlerin ayrıca 99 dolar ödemesi gerekecek.

Mevcut cihazlarda çalışacak olsa da, yeni Surface Pen yeni bazı işlevleri şu an için sadece Surface Pro’da sunacak. Kalemin eğimi ve açısını algılayan sistem farklı mürekkep efektleri ile sanatsal çalışmalar yapılmasına izin verecek. Wacom tabletlerde bulunan bu özellik sonunda Microsoft tarafından da sağlandı.

Yeni Surface Pro’da Microsoft ilk kez LTE bağlantısı sunacak. Micro SIM ve eSIM desteği sağlanan LTE versiyonunda LTE desteği bulunmayan diğer Surface Pro’lardan biraz daha yüksek bir fiyata satılacak olmasına karşın herhangi bir fiyat bilgisi ve piyasaya çıkış tarihi verilmedi. Hatta bu bilgisayarların işlemcisinin ne olacağı dahi bilinmiyor.

Microsoft’un Surface Pro cihazlar ABD genelinde kullanılan Surface cihazlarının yüzde 70’inden fazlasını oluşturuyor. Bu sebeple Microsoft’un Surface Pro’yu yenilemesi ticari açıdan oldukça önemli.

Microsoft yeni Surface Pro’yu 799 dolar fiyat etiketiyle ön siparişe açtı ve 15 Haziran’da 26 ülkeye sevkiyat başlayacak. Ancak şimdilik Türkiye’ye resmen Surface Pro cihazların gelip gelmeyeceğine dair bir açıklama yapılmadı.

Surface Pro’nun tanıtım videosunu aşağıda bulunmaktadır.