Yeni Microsoft Surface Pro geliyor

Microsoft’un yarın tanıtacağı yeni Surface Pro modeline ait klavyeler ortaya çıktı.

Microsoft’un Surface başkanı Panos Panay, bugün Instagram’da Şanghay’da gerçekleşecek Microsoft Surface etkinliğine dair “30 saate kadar” başlığıyla dört Surface klavyesinin bulunduğu bir görsel yayınladı. Surface Pro klavyelerinde, Microsoft’un yeni tanıtılan Surface Book isimli dizüstü bilgisayarının üzerinde kullanılan alcantara yazı tipi kullanılmış.

Panos Panay’dan gelen bu resmi açıklama niteliğindeki paylaşım, yeni gelecek Surface Pro modelinin Surface Pro 4 modeline çok benzediğine dair gerçekleşen bir sızıntıdan birkaç gün sonra gelmesi dikkat çekti. Teknoloji devlerinin yenilikçi ürünlerine dair sızıntı haberler ile tanınan Evleaks, yeni Surface Pro‘ya ait olduğu iddia edilen bazı pazarlama görüntülerini bir kaç gün önce yayınlamıştı. Yeni tablet / dizüstü bilgisayar karması, Surface dizüstü bilgisayarındaki gibi USB-C bağlantı girişi içermiyor gibi görünüyor.

Microsoft’un Surface etkinliği yarın sabah Şanghay’da gerçekleşecek.