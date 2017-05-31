Yeni gelecek iPhone tasarımı sızdırıldı

Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği Apple’ın yeni amiral gemisinin tasarımı hakkında görseller sızdırıldı.

Son birkaç haftada yeni nesil iPhone hakkında çıkan sızıntılarda artış gerçekleşiyor. iDropNews’ın haberine göre, pek yakında lansmanı gerçekleşecek iPhone’un fiziksel görünümüne ait en net görseller gün yüzüne çıktı.

Haberde belirtilen bilgilerde iPhone 7’den daha ağır bir iPhone ile karşılaşılacak. Büyüklük olarak (yükseklik x genişlik x derinlik) yeni iPhone (143.59 x 70.94 x 7.57 mm), iPhone 7 (138.3 x 67.1 x 7.1 mm) ile 7 Plus (158.2 x 77.9 x 7.3 mm)modellerinin arasında bir büyüklüğü olacak. Bununla birlikte yeni iPhone’un ağırlığı hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Raporda bulunan diğer verilere göre yeni iPhone, Samsung’un amiral gemisi Galaxy S8 (148.9 x 68.1 x 8.0 mm) ve S8+ (159.5 x 73.4 x 8.1 mm) modellerinden daha ince olacak.

Raporda belirtilen bilgiler arasında daha önce yayımlanan raporlarda bulunan 5.8 inçlik uçtan uca ekran tasarımı, dikey çift lensli kamera, A11 işlemci, kablosuz şarj, ön kamera üzerinden üç boyutlu yüz tanıma gibi pek çok özelliği doğruladı.