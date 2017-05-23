Yeni Galaxy J7 Kore’de görüldü

Samsung Kore’de adı Galaxy Wide olan, J7 modelinin yeni sürümünü satışa sundu.

Yeni Galaxy J7, 5.5 inçlik 2.5D LCD ekrana sahip olacak. 720×1280 HD ekran çözünürlüğüne sahip olacak Galaxy J7’de 8 çekirdekli 1.6 Ghz işlemci ve 2 GB RAM bulunacak.

16 GB dahili hafıza ile gelecek Galaxy J7’de 256 GB’a kadar microSD girişi bulunacak. Kamera olarak 13 MP arka kamera ile selfie ve video görüşmelerini gerçekleştirmeyi sağlayan 5 MP ön kamera bulunacak.

İşletim sistemi olarak Android 7.0 kullanılacak Galaxy J7’de 3300 mAh batarya bulunacak. Telefonun düşük çözünürlüklü ekranıyla birlikte Galaxy J7 kullanıcılara uzun bir batarya süresi sunacak.

Kore’de 265 dolar ile satılan Galaxy J7’nin ülkemize ne zaman geleceği ve fiyatı hakkında bir bilgi bulunmuyor.