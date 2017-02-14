Yarış oyunu serisi 12 yılda 1 milyar dolarlık satışa ulaştı

Microsoft’un ünlü yarış simülasyonu serisi Forza, 2005 yılındaki ilk oyundan bu yana toplamda 1 milyar dolarlık satış rakamına ulaştı.

Konsol savaşlarında Microsoft’un elindeki en büyük kozlardan biri, Forza adlı gerçekçi yarış simülasyonudur. İlk olarak 2005 yılında oyuncularla buluşan bu seri, zamanla Xbox 360, Xbox One ve hatta PC’de kendine yer buldu. Yakın zamanda ise Microsoft; The NPD Group’un Kasım 2012 ile Ocak 2017 arasındaki perakende satış verilerine dayanarak 12 yıllık serinin 1 milyar dolar toplam satışa ulaştığını açıkladı.

Serinin iki ayrı oyun türü bulunuyor; geleneksel yarış simülasyonu olan Forza Motorsport ve açık dünya oynanışa sahip olan Forza Horizon. Microsoft’un verileri bu iki serinin toplamını kapsıyor. Şirketin yaptığı bir diğer açıklama ise, 2016 sonu itibarıyla Xbox One ya da Windows 10 bilgisayarlar üzerinde Forza topluluğuna dahil olan bireysel oyuncu sayısının 14 milyonu aştığı yönündeydi. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Forza Horizon 3’ün satışlarının 2,5 milyon kopyayı geçtiği ifade edilirken, Forza Racing Championship ile e-spor alanına kayan serinin online topluluğunun katlanarak büyüdüğü kaydedildi.

Forza’nın ilk günden bu yana etkileyici grafikler ve yarış türünde lider simülasyon motoru ile eğlence ve erişilebilirliği aynı anda sunduğunu belirten Xbox Başkanı Phil Spencer, “Forza serisi sayesinde Turn 10 Studios dünyanın en büyük yarış topluluğunu kurmuş bulunuyor” diye ekledi.