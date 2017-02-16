Yahoo, kullanıcılarını yakın zamanda gerçekleşen saldırılara karşı uyardı

Yahoo, bireysel kullanıcıları geçtiğimiz yılın sonunda duyurduğu dev veri sızıntısında yaşanmış olabilecek hesap hırsızlıklarına karşı uyardı.

Yahoo Bilgi Güvenliği Yöneticisi Bob Lord imzalı bir e-postada, kullanıcılara geçmiş yıllarda hileli çerezler vasıtasıyla hesaplarına sızılmış olabileceği bilgisi verildi. Verizon Communications’ın Yahoo’yu satın alma görüşmelerinde veri sızıntısı nedeniyle 250 milyon dolar indirim isteminin hemen ardından böyle bir uyarı mesajının yayınlanması ise dikkat çekti.

Geçtiğimiz aralık ayında Yahoo, Ağustos 2013’te gerçekleşen dev bir saldırı sonucunda 1 milyar kullanıcı hesabının çalındığını doğrulamıştı. Bundan üç ay kadar önce açıklanan 2014 tarihli ayrı bir veri sızıntısı, 500 milyon kullanıcının daha hesap bilgilerinin ele geçirildiğini duyurmuştu.

Yahoo’nun yeni uyarısında ise hileli çerez problemi nedeniyle hacker’ların parolaya ihtiyaç duymaksızın kullanıcı hesaplarına girebildiğine dikkat çekiliyor. Şirket bu sorunun eylül ayında açıkladığı sızıntıyla ilgili olabileceğini kaydetti. E-postada belirtilene göre, sahte bir çerez ile 2015-2016 yılları arasında kullanıcı hesaplarına erişim sağlandı.

Saldırıların arkasında devlet destekli bir oyuncu olduğunu ifade eden Yahoo, herhangi bir şüpheliyi hedef göstermekten kaçınırken, tüm kullanıcılara hesaplarını şüpheli aktivitelere karşı bir kez daha gözden geçirmeleri tavsiye edildi.