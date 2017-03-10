WikiLeaks CIA hack araçlarını firmalar ile paylaşacak

Teknoloji firmaları tam olarak nerelerde açık verdiklerini bilecekler ve bu açıkları kapatabilecekler.

WikiLeaks, CIA’nın Siber İstihbarat Merkezi’nden sızdırılmış 8.000’den fazla belgeyi yayınladıktan hemen sonra, Apple bu açıkların çoğunu zaten düzelttiğini açıklamıştı. Ancak CIA’in sahip olduğu kodları görmeden, Apple bu hataların tümünü düzelttiğinden emin olamıyor. WikiLeaks kurucusu Julian Assange Perşembe günü yayınlanan belgelerle birlikte saklı tutulan kodları Apple gibi teknoloji şirketleriyle paylaşacağını söyledi.

Assange, Londra’da bulunan Ekvador Büyükelçiliğinden canlı yayınlanan bir basın konferansında “Teknoloji şirketlerine, ele geçirdiğimiz belgelerde yer alan ayrıntılara özel erişim sağlamak için birlikte çalışmaya karar verdik” dedi.

Wall Street Journal’ın yayınladığı bir rapora göre, Apple mühendisleri CIA’nın hangi hataları bulduğu ve nasıl kullanıldığını değerlendirmek için Salı sabahı sızıntılar yayınlandığında harekete geçti. Belgelerde, bazı hack yöntemlerinin yeni iOS güncellemeleri ile düzeltildiğine dair fikir veren ipuçları vardı.

WikiLeaks, CIA tarafından kullanılan gerçek araçları ve teknik bilgileri teknoloji firmaları ile paylaştıktan sonra bu firmalar gereken düzeltmeleri yapabilecekler. Bu hatalar düzeltildikten sonra WikiLeaks diğer belge ve kodları da çevrimiçi yayınlayacak. Böylece bu açıklar kötü niyetli kişi ve kurumlar tarafından kullanılamayacak.