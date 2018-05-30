WhatsApp’a ödeme servisi ve dijital cüzdan özellikleri geliyor

Dünyadaki tüm firmaların üstünde düşündüğü konuların başında dijital para birimleri ve ödeme yöntemleri geliyor. Dünya ülkeleri dijital para birimlerine nasıl bir önem alacağını konuşurken, firmalarsa çeşitli ödeme yöntemlerinden pazar payı almaya çalışıyorlar.

Çin bu konuda dünyanın öncü ülkelerinin başında geliyor. Bir çoğumuz WeChat için sadece sohbet uygulaması olarak görüyoruz ancak Çin’in içinden çıkan bu mesajlaşma uygulamasının belki de en az kullanıldığı yer sohbet. Gerek market alışverişleri, gerek maaşlar ve gerekse toplu taşıma ücretlerinin hepsinin ödenmesinde Çin’de aktif olarak kullanılan ödeme yöntemi WeChat.

Durum bu olunca ve dünya firmaları da dijital ödeme yöntemlerinden pay almaya çalışırken WhatsApp’ta boş durmamış görünüyor. Şu an 200 Milyon kullanıcıya sahip olan WhatsApp’ın beta sürümünde bulunan UPI (Unified Payment Interface) tabanlı ödeme yöntemini herkese açacak.

Bu ödeme yönteminin ülkemizde kullanılıp kullanılmayacağına dair herhangi bir bilgi bulunmasa da WhatsApp şu an dünyadaki bankalarlar görüşmelerine başlamış durumda. Bakalım WhatsApp şu an çok revaçta olan bu ödeme yöntemi pazarında bir söz sahibi olabilecek mi hep birlikte göreceğiz.