Artık WhatsApp mesajları geri alınabilecek

Bu özellik WhatsApp’ta yanlışlıkla mesaj gönderenleri oldukça rahatlatacak.

Mesajlaşma uygulamalarında yaşanabilen yanlış mesaj gönderme vakası için WhatsApp, bu durumu düzeltmek için güzel bir özellik ile geliyor. WhatsApp, Android geliştiriciler için sunduğu 2.17.235 sürümünde gönderilen mesaj geri çekme özelliğini duyurdu. Daha sonra bu özellik pasif hale getirilmiş olsa da sunucu güncellemesi ile tekrar aktif hale gelebilir.

Gönderilen mesajı geri alma özelliği hakkında WhatsApp, bazı detaylarını da açıkladı. Bir mesajın gönderilmesinden sonra geçen beş dakika içinde geri alabileceğiz. Aksi takdirde gönderilen mesaj iptal edilemeyecek. Bu özelliğin kullanılması için hem gönderici hem de alıcının Android, iOS veya Windows Phone’da WhatsApp için yayımlanan en son sürümün bulunması gerekiyor.

Alıcılar mesajın geri almasından önce okunması halinde uygulama göndericilere geri alma işleminin başarısız olduğu konusunda bilgilendirecek. Gönderilen mesaj geri çekildiğinde ise yine kullanıcılara bilgisi verilecek.

Android kullanıcıları bu özelliği aktif hale getirmesi için mesaja basılı tutmasının ardından menüde açılan ilgili butona dokunarak mesajı geri alabilecek. iOS ve Windows Phone kullanıcıları ise mesajın üstüne dokunmasının ardından aynı işlemi gerçekleştirebilecek.