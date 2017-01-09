VR fotoğraf makinesi LucidCam ile tanışın

Yüksek fiyat ve kısa pil ömrüne rağmen inovatif bir hamle.



2016’da iyiden iyiye yükselen sanal gerçeklik teknolojileri 2017’nin kesinlikle öne çıkan trendlerinden. Bu alanda otomobilden bilgisayara sayısız segmentteki üreticinin yoğun hamleleri dikkat çekiyor. CES 2017’nin bu adımların görüldüğü ilk büyük etkinlik olduğuna da şüphe yok. Yılın ilk ve en önemli teknoloji fuarında çok sayıda sanal gerçeklik ekipmanı görücüye çıktı. Temelde birçoğu ‘sanal gerçeklik içeriklerinin izlenmesi’ esasına dayalıydı, peki ya içerik üretmek?

İşte bu konuya eğilen Lucid markasının geliştirdiği LucidCam, sanal gerçeklik içerikleri üretmeye odaklanıyor. Mobil cihaz boyutlarındaki kamera sayesinde stereoskopik görüntü elde edilebiliyor. Çekilen videonun standart videolar gibi kaydedilebileceği belirtiliyor. Ancak küçük bir sorun var…

LucidCam’in üzerinde bir ekran bulunmuyor, dolayısıyla GoPro benzeri bir aygıt gibi düşünülebilir. Ayrıca kamerayı çevreleyen sanal bir alanine yarısı kayıt altına alınabiliyor, çünkü görüş alanı yatay ve dikey konumda 180 derece. 360 derece kayıt gerçekleştiren kameralara göre fark yarattığı ifade edilen noktası ise gör ve çek şeklindeki kullanımı.

Lucid’in CEO’su Han Jin’e göre 3D çekim yapıyor ve kullanımı kolay, ek olarak kamera arkasında bir ekibin bulunmasına da imkan tanıyor (çünkü 360 derece çekim yapamıyor).

Ürünün Google Cardboard’a benzer bir form kazanmasını sağlayan özel bir telefon kılıfı da bulunuyor. 16 GB flash bellekle geliyor, ek olarak microSD portu var. Entegre pilinin 2 saat dayandığı ve ürünün 2017’nin ikinci çeyreğinden itibaren yaklaşık 400 dolar fiyat etiketi ile satışlarına başlanacağı bilgileri de paylaşıldı.