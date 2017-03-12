Viber’dan mahremiyet isteyenlere Gizli Sohbet

Üstelik tüm konuşmalar belli bir süre sonra otomatik olarak siliniyor.

Viber, CIA telefonunuzu ele geçirmediği sürece, en hassas konuşmalarınızı korumanıza yardımcı olacak yeni bir özellik sunuyor. Gizli Sohbetler (Secret Chats) olarak adlandırılan bu özellik önümüzdeki günlerde Android ve iOS için Viber uygulamalarına gelecek.

Gizli Sohbet, fotoğraflar ve videolar için uçtan uca şifreleme ve içeriklerin kendi kendini yok etmedini sağlayan zamanlayıcılar da dahil olmak üzere Viber’in önceden var olan gizlilik ve güvenlik özelliklerini geliştiriyor. Gizli Sohbetler, bir konuşmanın tek bir parçasında bir zaman sınırı koymak yerine tüm sohbeti otomatik olarak silecek şekilde çalışıyor. Yeni özellik, bire bir sohbet veya grup sohbetlerinde kullanılabiliyor.

Viber ayrıca başkalarının konuşmaların ekran görüntüsünü almasını önlemek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Geliştiricilerin işletim sistemine ne kadar derinden müdahale edebileceğine bağlı olarak Android kullanıcılarının gizli bir sohbetin ekran görüntüsü alması engellenecek. Bununla birlikte, iOS’ta, birisi ekran görüntüsü aldığında Viber’ın yapabilecekleri tüm sohbet katılımcılarına sadece bir uyarı atmaktan ibaret.

Viber, gizli sohbetlerin başka kişilere yönlendirilmesini de engelliyor ve kullanıcılar cihazlarının kaybolması veya çalınması durumuna karşı gizli görüşmelerde için bir PIN kodu belirleyebiliyor.

Kendini yok eden içerikler yeni bir şey değil. Snapchat’tan Facebook Messenger’a kadar her uygulamada bulunabilen bir özellik. Ancak tüm bir sohbetin otomatik olarak silinme özelliği, popüler mesajlaşma uygulamalarının çoğunun ötesine geçebilir.