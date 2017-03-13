Vertu’yu tanıdık bir Türk satın aldı

Lüks akıllı telefon üreticisinin Çinli sahipleri, şirketi 50 milyon sterline sattı. Bakın satın alan nasıl tanıdık bir isim?

Android Central’ın haberine göre; lüks mobil telefon markası Vertu bir kez daha el değiştirdi. Vaktiyle Nokia’nın sahibi olduğu şirket, Türkiy’de de adını geçmişte çeşitli nedenlerden dolayı sıkça duyduğumuz bir isim olan Hakan Uzan’ın yönetiminde bulunduğu bir yatırım fonunu tarafından 50 milyon sterline satın alındı.

Lüks telefon markası ile yaşadığı zarar dolu dönemin ardından Nokia, Vertu’yu 2012’de İsveçli EQT VI şirketine 175 milyon sterlin karşılığında satmıştı. EQT VI da 2015 yılında Hong Kong kökenli Godin Holding’e benzeri bir tutarda sattı. Ancak günün sonunda Vertu markası hiç kimsenin yüzünü güldüremedi. Finansal sonuçlarına baktığımızda Vertu’nun 2014’e kadar yaklaşık 53 milyon sterlin zarar ettiği göze çarpıyor.

Bakalım Hakan Uzan sürekli zarar ederek sahiplerinin her defasında elden çıkardığı Vertu markası ile nasıl bir strateji izleyecek? Bundan sonra Vertu’nun nasıl bir geleceği olacağını hep birlikte göreceğiz.