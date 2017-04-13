Uzayda 4K canlı yayın devri

NASA, Hollywood filmlerine ve bilimsel araştırmalara güç veren teknolojiyi test edecek.

Digital Trends’in haberine göre, Expedition 51’in komutanı Peggt Whitson, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan Amazon Web Servisleri (AWS) desteğiyle 4K ultra yüksek çözünürlükte canlı yayın yapacak. Canlı yayınlar aynı zamanda Las Vegas’taki Ulusal Yayıncılar Birliği Gösterisi’nden de yayınlanacak.

“Yıldızlara Ulaşmak: Geleceği NASA ve Hollywood ile Bağlamak” başlıklı canlı tartışma programında teknolojinin hem bilimsel araştırmaların hem de çekilen filmlerin yapım sürecine nasıl yardımcı olduğu masaya yatırılacak. Hem görüntüleme teknolojileri hem de bulut yetenekleri ile daha önce hiç görmediğimiz kalitede yüksek çözünürlüklü Mars videolarını seyretmenin nasıl mümkün olduğunun detaylarını da bu programda öğrenebileceğiz.

Aralık ayında bir Japon kargo roketi ile RED Epic Dragon yayın kamerası Uluslararası Uzay İstasyonu’na götürülmüştü. Epic Dragon, yüksek çözünürlüklü videolardan 9 kat daha daha yüksek çözünürlük olan 6K kapasitesinde video çekebiliyor. Bu detayda çekim yapabilmek özellikle sinema endütrisi için büyük önem taşıyor.

Elbette uzay istasyonundan yapılacak sanlı yayında izleyicilerin 4K çözünürlükte yayını izleyebilmesi için 4K çözünürlüklü bir ekrana ihtiyaçları olacak. Daha düşük çözünürlüklü yayınlar ise NASA’nın Facebook sayfası ve online NASA televizyon kanalların da mevcut olacak.

Gerçekleşecek canlı yayınlara eski astronotlar ile birlikte çeşitli teknoloji şirketlerinin yöneticileri de eşlik edecek. İlk canlı yayın ise 26 Nisan’da dünyadan 400 km yükseklikte gerçekleşecek.