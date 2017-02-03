Utanç verici WhatsApp mesajlarının sonu geldi

Test edilen bir özellik sayesinde gönderilen mesajlar değiştirilebilecek veya silinebilecek.

Nihayet WhatsApp’da yanlışlıkla gönderdiğiniz veya sonradan pişman olduğunuz mesajların sonu geliyor.

Mashable tarafından @WABetaInfo twitter hesabındaki bir paylaşımdan tespit edilen yeni bir özelliğe göre artık WhatsApp ile gönderilen mesajlar değiştirilebilecek veya silinebilecek.

Elde edilen bilgilere göre bir mesaj değiştiğinde veya silindiğinde karşı taraf bundan haberdar olacak. Yani gönderdiğiniz mesaj hiç gerçekleşmemiş gibi davranmanız mümkün olmayacak.

Her ne kadar ekran görüntüsü iPhone ile alınmış olsa da yeni özelliğin hem iOS hem de Android için test edildiği belirtilmiş.

Ayrıca bir diğer yeni özellik ise grup konuşmalarında diğer kişilerin o anda nerede olduklarını takip etmeye yarayan bir bölge bilgisinin geleceği yönünde.

Her ne kadar bu özellikler test edilse de WhatsApp bu özellikleri hiç bir zaman yayınlamamayı da tercih edebilir. Yani sevinmek için henüz erken.