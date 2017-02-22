UPS otonom drone’ları teslimat kamyonundan yolluyor

Hafta başında yapılan denemelerde, UPS bir drone ile Florida kırsalındaki bir eve kargo gönderdi.

Modifiye edilmiş bir UPS teslimat kamyonunun çatısından gönderilen drone, kargoyu belirlenen adrese gönderdikten sonra otomatik olarak tekrar kamyona geri döndü. Burada hedeflenen, rotanın dışında kalan lokasyonlara teslimatı drone ile yaparken, teslimat kamyonunun kendi yoluna devam edebilmesi.

“Çatallı bir teslimat rotasında, iki ayrı evin birbirine ters yönde kilometrelerce uzakta olduğunu düşünün. Bu teslimatlardan sadece birine bile drone ile ulaşmak, yüksek yolculuk masraflarını ortadan kaldıracaktır.” diyen UPS Global Mühendislik Kıdemli Başkan Vekili Mark Wallace, şöyle devam etti: “Kendi ağımızdaki verimliliği artırmak ve karbon ayak izimizi azaltmak için bu büyük bir adım.”

UPS drone araçlarla daha önce de çeşitli denemeler yapmıştı. Şirket, geçtiğimiz yılın eylül ayında bir drone ile Boston yakınındaki bir adaya başarıyla ilaç teslimatı yapmıştı. Ancak gerçekçi olmak gerekirse, drone’ları kullanarak ticari kargo teslimatı yapmak için halen aşılması gereken çok engel var. FAA yasalarına göre UPS sürücülerinin drone’un tüm uçuşunu çıplak gözle izleyebiliyor olması gerekiyor. Bu da UPS’in hedeflediği verimliliği ortadan kaldırıyor.